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Почему в США и Европе не могут остановить рост цен? Н. Сорокин

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О ситуации в западной экономике говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aG95nP6yCzo
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