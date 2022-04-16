Почему в США и Европе не могут остановить рост цен? Н. Сорокин
О ситуации в западной экономике говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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