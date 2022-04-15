Наблюдая русофобию бандеровцев, не следует забывать о немецких нацистах, идеологию которых и даже некоторые регалии украинские их единомышленники взяли на вооружение. Они давно усвоили, что краеугольным камнем идеологии нацистов был антисемитизм. Поэтому евреям бандеровцы твердо пообещали: «Утопим жидов в крови москалей». И не столь важно, что 72% избирателей проголосовали за еврея Владимира Зеленского, избрав его президентом. Он для бандеровцев явно в роли клоуна, именем которого до поры можно прикрываться.

Украинский «майдан» готовился задолго до 2013 года. Когда бандеровцы, некогда обреченные на полное уничтожение, прекратили 10 лет спустя после войны военное сопротивление, их дети, а затем и внуки, «пошли другим путем». Они, не замыкаясь в пределах своих западных территорий, двинулись на восток – завоевывать престижные места в украинском обществе, вбивая в головы своих земляков националистическую идеологию. Это агрессивное меньшинство довольно быстро завоевало в стране намеченные ими позиции, опираясь на пассивность украинского обывателя. Далеко не всем это было по душе, и экспансия неонацистов наталкивалась на отпор здоровых сил общества. Примером может быть поэт-шестидесятник Василий Симоненко, выступивший против наметившейся бандеризации Украины. Вот в переводе на русский язык его стихотворение о бандеровцах под названием «Нi, не вмерла Україна», написанное в 1959 году:

Я вас встречал в те горестные годы,

Когда огонь до неба доставал,

И почерневший купол небосвода

Рёв самолётов вражьих раздирал.

Тогда вас люди называли псами,

Ведь вы лизали немцам башмаки,

Орали «Хайль» осипшими басами,

Ревели «Ще не вмерла» от тоски.

Где вы прошли – пустыни и руины,

Для трупов не хватало больше ям.

Плевала кровью «Ненька Украина»

В хозяев ваших, прямо в хари — вам.

Вы б пропили ее, забыв о Боге,

Вы б выжили и нас с своей земли,

Когда бы Украине на подмогу

С востока не вернулись «москали».

Теперь вы снова, подвязавши кости,

Торгуясь, как потасканная б**дь,

Нацистов новых кликаете в гости

-Украинские хлеб и сало жрать.

Вы будете слоняться по чужбинам,

Пока вас чёрт к себе не заберёт.

Но знайте — не погибла Украина

Фашистам даст отпор и не умрёт!

Недавние события на Украине прошлись глубокими трещинами по отношениям между бывшими друзьями и даже между родственниками. Мне лично пришлось с этим столкнуться, когда я позвонил живущим под Киевом моим родственникам вскоре после начала боевых действий. Коса, как говорится, нашла на камень. Никакие мои доводы в защиту жителей Донбасса, в течение 8 лет подвергавшихся обстрелам со стороны «нациков», не возымели действия. Более того, мне они прислали довольно гнусные стихи Тараса Шевченко про «кацапов», написанные им в 1851 году. При этом сделали явно абсурдный вывод о том, что мне в России «промыли мозги». Отношения после этого разладились надолго, если не навсегда. У меня сложилось впечатление, что эти люди испытывают нечто похожее на стокгольмский синдром, суть которого состоит в том, что захваченные в плен заложники настолько психологически сживаются с террористами, что со временем начинают их защищать. Я не сомневаюсь, что этот, хорошо известный психологам синдром создаст большие трудности при денацификации Украины.

Примечательно, что в защиту вояк УПА* при попытках противостоять бандеризации Украины стали выступать некоторые политики и пишущие люди еврейской национальности, предки которых наверняка были жертвами украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Ну, как тут не вспомнить о «собственных мерзавцах», на наличие которых, по мнению писателя Зеева Жаботинского, имеет право любой народ.

Украинский национализм был бы немыслим без ведущей роли в нем выходцев из Галиции – галичан.

Напомним, Галиция, включающая территории нынешних Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, после раздела Польши в 1772 году вошла в состав Австро-Венгрии. Члены императорской семьи Габсбургов превратили элиту галичан в своего рода европейскую фронду. Воинские формирования галичан во время революционных событий 1848 года в Европе по приказу Габсбургов играли роль карателей, топя в крови молодую буржуазную демократию. Но в годы Первой мировой войны формирования «сечевых стрельцов», воевавшие на стороне Австро-Венгрии, в первой же стычке с российскими войсками были разгромлены, и большинство из них оказалось в плену. В плен попали будущие руководители ОУН* Е.Коновалец и А.Мельник. Во время Гражданской войны бывшие пленные сечевики под командованием Е.Коновальца предавали правительства М.Грушевского и П.Скоропадского. А затем галичская элита породила кровавые формирования ОУН-УПА*, вспомогательную полицию, карательные батальоны, а также эсэсовскую дивизию «Галичина». Галичане были под властью Речи Посполитой и Австро-Венгрии, и всегда западные украинцы действительно находились в униженном положении. Отсюда и возник этот комплекс неполноценности и вслед за ним комплекс исключительности.

С точки зрения уроженца Западной Украины, всё, что сейчас происходит на Украине, абсолютно нормально. Для них нескрываемая ненависть ко всему русскому является единственной и закономерной возможностью собственного политического самоутверждения, что они делали на протяжении как минимум последних ста лет.

Выдающийся украинский поэт и писатель Иван Франко (1856-1916) так характеризовал галичскую интеллигенцию: «Незнание и непонимание живых интересов народа, с одной стороны, погоня за наживой и карьерой, с другой, поперли ее на такие тропинки, на которые она вынуждена хотя бы непроизвольно выступить против народа, стать его врагом и пиявкой».

Любопытны высказывания о галичанах и их культуре гетмана Павла Скоропадского в его воспоминаниях (Скоропадский, 1939): «…Галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает –– где на пять слов четыре польского и немецкого происхождения.

…Великороссы и наши украинцы создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так наивно любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо».

Он был убежденным сторонником единения Украины и России. Вот его мысли на этот счет:

«Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении.

При существовании у нас в свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести. Если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем».

В 1990-х годах единомышленники и правопреемники бандеровцев уже перестали скрывать свои взгляды. Новоявленные национал-социалисты стали говорить о преступниках как о героях. Один из них, депутат Ровенского горсовета В.Шкуратюк под бурные аплодисменты единоверцев заявил: «Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН* и только 300 немцев».

В начале XXI века Украину захлестнула псевдо-патриотическая волна, накатившаяся с Западной Украины. И вот уже во Львове предпринимаются попытки устроить погромы кафе, в которых звучала русская песня, а по львовским улицам зашагали «дружины украинизации», тщательно выискивающие все то, что как-то напоминало бы о присутствии в городе русской культуры.

Украинские галичане амбициозно именовали себя «пьемонтцами» по названию королевства Пьемонт, вокруг которого в XIX веке произошло добровольное объединение Италии. Отличие «западенцев» от подлинных пьемонтцев состояло в том, что первые агрессивно стали навязывать всей Украине свое политическое господство, а также свой язык, обычаи и религию. Эта псевдоэлита стала считать остальных жителей Украины –– «схидников» («восточников»), русских, евреев и других представителей нацменьшинств людьми второго сорта.

В навязывании галичанам идеи «мессианства» большую роль играла униатская церковь, которая всегда прививала своим последователям чувство превосходства над православными из Восточной Украины, которых пренебрежительно называла «схизматиками».

Теоретиком украинского национализма и основателем украинского фашизма обоснованно считают Дмитро Донцова (1883-1973). Парадокс в том, что Донцов, уроженец Таврической губернии, формально принадлежал к «москалям». Будучи человеком крайне авантюрным, он в наибольшей степени отметился в украинском национализме. Необходимым условием принадлежности к «элите» у Донцова признавалась ненависть к другим народам, возведенная в статус политической линии ОУН. Так, в решениях Чрезвычайного съезда ОУН, проведенного бандеровцами в Кракове в апреле 1941 года, прямо указывается на существование на Украине «враждебных национальных меньшинств», к числу которых были отнесены русские, поляки и евреи. А уже после окончания Второй мировой войны Степан Бандера повторял слова Донцова: «Врагом был не только данный режим – царский или большевистский, а сама московская нация». Но еще в середине 1930-х годов, задавшись вопросом «зачем нам фашизм?», Донцов дал на него следующий ответ: «Чтобы охранить общество от вдыхания чужих идей снаружи и изнутри, чтобы провести селекцию, ибо вести общество может лишь отборное меньшинство».

«Самостийная Украина» Донцова –– это тоталитарное государство военной диктатуры, неизменный принцип которой –– это национальная однородность в сочетании с полной дискриминацией других национальностей. Цель такого государства –– создание «сильной и монолитной» украинской нации, сохраняющей социальное неравенство.

Родство идеологии украинского буржуазного национализма с итальянским фашизмом и германским национал-социализмом очевидно. И если вначале модель украинского фашизма была ближе к итальянскому фашизму, то, по мере сближения украинских националистов с немецкими нацистами, в заявлениях и документах ОУН* все больше стала проявляться близость к германской модели.

Да и сам итальянский фашизм постепенно скатился к немецкому нацизму с его непременным антисемитизмом.

Примечательно, что когда ОУН* придерживалась итальянской модели фашизма, то расовые принципы, в частности –– антисемитизм, не имели определяющего значения. Лидеры ОУН* Рико Ярый, генерал Мыкола Капустянский и Мыкола Сциборский были женаты на еврейках. Но при этом противниками ОУН* оставались Москва и Варшава.

Украинский политический деятель Евгений Онацкий (1894-1979) –– один из немногих украинских националистов, придерживавшихся классической итальянской модели фашизма. Именно итальянский фашизм, по его мнению, должен был быть конечной целью украинского национального движения. К идеологии национал-социализма Онацкий относился достаточно негативно, критикуя сведение всего к «расе и крови». Живя во время войны в Италии, он даже успел посидеть в германской тюрьме. После войны он стал считать, что различие между фашизмом и национализмом чисто условное. По его словам, «фашизм является национализмом нации государственной, а украинский национализм – национализмом нации негосударственной».

Нынешних украинских правителей вполне обоснованно можно считать правопреемниками украинских националистов. Несколько лет назад утверждалось, что речь не может идти о фашизме, а все-таки об украинском национализме, который, однако, является подлинным историческим врагом всей русской государственности (Гаспарян, 2017). Но не случайно все чаще цитируются слова Бандеры о том, что «власть должна быть страшной» — именно такой, по мнению нынешнего украинского руководства, ей следует быть по отношению к русским.

Наблюдая сейчас действия украинских националистов в Донбассе, можно, не вдаваясь в детали, вполне отнести их как к фашистам, так и к нацистам, — и то, и другое будет вполне справедливо. И когда жители Украины называют их емким словом «нацики», то столь пренебрежительное отношение к «собственным мерзавцам» вполне обосновано.

Главное отличие нынешних украинских националистов от их предшественников состоит в том, что последние искренне считали, что на другом берегу Днепра для них Украины нет. Вся Украина якобы — это, по сути, территория западных областей. Там живут «правильные» украинцы, а все остальные к ним не относятся. Нынешние же украинские националисты полагают, что к территории современной Украины необходимо присоединить ряд областей России и даже Хабаровск, потому что, по их мнению, это целиком и полностью украинский город. Само собой, под ударом оказались русскоязычные регионы, в которых проживает около половины населения всей Украины. Была поставлена задача насильственно украинизировать их население и лишить его абсолютно всех прав на защиту своей культуры, языка, традиций, религии. В этом, безусловно, состоит принципиальное отличие Украины от Германии 1930-х годов, где, несмотря на разную ментальность немцев, например, на севере страны и в Баварии, до такого решения немецкие нацисты не додумались.

Среди почитаемых сейчас на Украине личностей все чаще вспоминается Донцов, создатель «интегрального национализма». Он требовал от украинцев всего двух вещей: фанатизма и аморальности. Национальная идея, по его мнению, должна быть аморальной, а реализовать ее может только фанатик.

Это и наблюдается в Донбассе. Аморальную нацистскую теорию о «недочеловеках» претворяют в жизнь фанатики, которые готовы убивать людей только потому, что те являются носителями другой, чуждой ментальности. Националисты начали по сценарию Донцова без сожаления истреблять всех, кто не разделяет их точку зрения. Именно так они «вбивали молотом» собственную идеологию во взбаламученные мозги общества, которое действительно оказалось готово в какой-то момент это воспринять.

Заполучить Крым в качестве части своей территории давно было заветной мечтой для Украины. Гетман Павел Скоропадский в своих воспоминаниях написал об этом предельно ясно и образно:

«Украина не может жить, не владея Крымом, это будет какое-то туловище без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, – это безразлично, будет ли это полное слияние или широкая автономия. Последнее должно зависеть от желания самих крымцев, но нам надо быть вполне обеспеченными от враждебных действий со стороны Крыма. В смысле же экономическом Крым не может существовать без нас».

Украина получила Крым в 1954 году благодаря стараниям Н.С. Хрущева. Передача Крыма Украинской ССР сопровождалась нарушением действовавших тогда конституционных норм. Жителей ни о чем не спрашивали, просто поставив их перед фактом.

В последующие десятилетия украинизация и бандеризация Украины неуклонно продолжались. В 1992 году усилилась украинизация Крыма. На полуострове закрывались русские школы и заменялись украинскими. В ходе выборов в Верховную раду Украины в 2002 году сторонники В.Ющенко и его блока «Наша Украина» устраивали в Киеве митинги под лозунгом: «Лучше Крым татарский, чем москальский». Ситуация накалилась после того, как Верховная рада отменила принятый в 2012 году закон об основах государственной языковой политики, предусматривавший возможность придания языкам национальных меньшинств статуса региональных там, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В начале 2014 года украинские националисты уже вовсю проводили террор, приговаривая: «Бандера придет — порядок наведет». Главари «Правого сектора»* решили направить в Крым «поезда дружбы» со своими карателями, а в Севастополе они наметили снести 50 памятников по заранее составленным спискам. Всё это очень не понравилось крымчанам, и они 17 марта 2014 года провели референдум в полном соответствии с демократическими нормами и международными процедурами. В голосовании приняли участие 82% жителей Крыма, из них более 96% высказались за присоединение к России. К слову, по данным СБУ, через три года после «революции достоинства» на Майдане 98% жителей Херсона уже были настроены сепаратистски. В своем послании к Федеральному собранию о ситуации в Крыму президент Владимир Путин так оценил возвращение полуострова в состав России:

«Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю России и понимать, что значит Крым для России и Россия для Крыма. Всё в Крыму пронизано нашей общей историей и гордостью.

В Крыму могилы русских солдат. Крым – это Севастополь – город-легенда, город великой судьбы, родина Черноморского флота.

Крым — это Балаклава и Керчь, каждое это место — свято для нас. Крым – это уникальный сплав культур и традиций разных народов, и этим он так похож на Большую Россию».

Сейчас ситуация на Украине сложнее той, что была в Германии после окончания Второй мировой войны. Комплекс вины, который ожидает украинцев, нельзя сравнить с тем, что испытывал народ Германии, потому что если немецкие солдаты убивали чужих, то украинские националисты истребляли своих же граждан. Эта вина за пролитую кровь собственного народа в братоубийственной войне, конечно, будет одним из тяжелейших факторов грядущей денацификации Украины.

Так называемая революции достоинства привела в украинскую власть множество откровенных нацистов. Для Запада предусмотрена вывеска с Зеленским и некоторыми другими, а все остальные находятся за кулисами. Это для того, чтобы на Западе не озадачились вопросом: а что за демократию там строят люди со свастикой на нашивках?

«Что за демократию строят люди, которые позаимствовали лозунг ОУН* «Ни ляха, ни жида, ни кацапа»? Что за демократию строят люди, которые ежедневно совершают самые страшные преступления на Донбассе? И что за демократия может быть у людей, которых нельзя осудить, потому что их соратники сразу же врываются в суды, требуя отставки и судей, и присяжных? (Гаспарян, 2017).» Ясно, что денацификация интеллигенции в Германии не может являться образцом при проведении денацификации интеллигенции на Украине, поскольку очевидно, что это абсолютно разные явления. Ведь украинские политики, выступающие за процедуру денацификации, не понимают сути того процесса, который происходил в западных областях.

Германские политики в процессе денацификации откровенно отвечали на очень сложные и малоприятные для них вопросы. Им пришлось держать ответ перед собственным обществом. И они не стеснялись признавать ложь ложью, не пытаясь переложить всю вину на кого-то другого. В Германии на это ушло 47 лет! Денацификация — это путь к возвращению обществу сознания посредством избавления страны от националистического угара. Потребуется более сложный процесс, чем тот, который происходил в Германии. Если после окончания войны немцы сдали оружие и спокойно пошли на все эти инфильтрационные комиссии, то с Украиной всё будет гораздо сложнее. Нынешнее поколение украинских националистов искренне надеется на то, что рано или поздно все их призывы к Европе о том, что именно они являются форпостом по защите европейских ценностей от азиатской орды, будут услышаны. Соответственно, Запад нападет на Россию и заставит ее капитулировать. После чего и будет замечательно процветать националистическая Украина. За последние годы украинская пропаганда очень много сделала для формирования общественного сознания в «правильном» националистическом русле.

Модель денацификации в Германии во многом будет полезна для Украины. Согласно первоначальным исследованиям, проведенным Лондонской комиссией по выявлению военных преступников, список этот состоял из 1 миллиона человек. На Украине можно ожидать примерно столько же.

В ходе денацификации в Германии все немцы на основании добровольно-принудительного опроса были поделены на «незамешанных», «оправданных», «попутчиков», «виновных» и «виновных в высшей степени». Отказавшихся от участия в опросе лишали продуктовых карточек. Для каждой группы были предусмотрены специальные судебные палаты. Виновного могли отправить в рабочий лагерь на пять лет или приговорить к общественным работам, конфисковать у него имущество, лишить избирательного права сроком на пять лет. Попутчики могли ограничиться выплатами компенсаций в германский бюджет. Денежная сумма при этом могла варьироваться.

Денацификацию на Украине сейчас начали, не дожидаясь завершения демилитаризации. Пленных украинских солдат просвещают перед тем, как они отправятся домой, к своим семьям. Шеренги солдат, сдавшихся в плен армии ДНР, понуро стоят перед «Аллеей ангелов» — детским мемориалом в Донецке. Их сюда привозят для того, чтобы они поняли, с кем и как они воевали. Они теперь знают, кто такая «Горловская Мадонна» — погибшая 27 июля 2014 года во время артобстрела Горловки 23-летняя Кристина Жук, державшая на руках в момент гибели 10-месячную дочку.

Шехтман Григорий Аронович – доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.