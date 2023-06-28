Тьма впереди: куда катится война на Украине. Где мы сейчас
Тьма впереди: куда катится война на Украине
В этой статье рассматривается вероятная траектория продвижения войны на Украине.В этой статье рассматривается вероятная траектория продвижения войны на Украине.В этой статье рассматривается вероятная траектория продвижения войны на Украине.В этой статье рассматривается вероятная траектория продвижения войны на Украине. Я отвечу на два основных вопроса.
Где мы сейчас.
Во-первых, возможно ли значимое мирное соглашение? Мой ответ – нет. Сейчас мы находимся в войне, в которой обе стороны – Украина и Запад с одной стороны и Россия с другой – видят друг в друге экзистенциальную угрозу, которую необходимо победить. Учитывая максималистские цели повсюду, практически невозможно достичь работоспособного мирного договора. Более того, у двух сторон есть непримиримые разногласия относительно территории и отношений Украины с Западом. Наилучший возможный исход – замороженный конфликт, который может легко перерасти в горячую войну. Наихудший возможный исход – ядерная война, которая маловероятна, но не может быть исключена.
Другими словами, Россия одержит уродливую победу. Но в конечном итоге это приведет к аннексии значительной части украинской территории, одновременно превратив Украину в недееспособный огрызок государства. Другими словами, она не собирается завоевывать всю Украину, что необходимо для достижения трех целей Москвы: свержения режима, демилитаризации страны и разрыва связей Киева с Западом в области безопасности. Россия в конечном итоге выиграет войну, хотя и не нанесет решающего поражения Украине.
Прежде чем я непосредственно коснусь этих вопросов, необходимо сделать три предварительных замечания. Для начала я пытаюсь предсказать будущее, что нелегко сделать, учитывая, что мы живем в мире неопределенности. Таким образом, я не утверждаю, что у меня есть точный ответ, на самом деле, некоторые из моих утверждений могут оказаться ошибочными. Более того, я не говорю о том, что я хотел бы видеть происходящим. Я не болею ни за ту, ни за другую сторону. Я просто говорю вам, что, по моему мнению, произойдет по мере продвижения войны. Наконец, я не оправдываю поведение России или действия любого из государств, вовлеченных в конфликт. Я просто объясняю их действия.
Чтобы понять, к чему ведет война на Украине, необходимо сначала оценить нынешнюю ситуацию. Важно знать, как три главных действующих лица – Россия, Украина и Запад – оценивают окружающую их среду угроз и ставят перед собой цели. Однако, когда мы говорим о Западе, мы говорим в основном о Соединенных Штатах, поскольку их европейские союзники получают приказы из Вашингтона, когда речь заходит об Украине. Также важно понимать нынешнюю ситуацию на поле боя. Позвольте мне начать с угроз, исходящих от России, и ее целей.
С апреля 2008 года стало ясно, что российские лидеры по всем направлениям рассматривают усилия Запада по вступлению Украины в НАТО и превращению ее в западный оплот на границах России как экзистенциальную угрозу. Действительно, президент Путин и его помощники неоднократно подчеркивали это за месяцы до российского вторжения, когда им стало ясно, что Украина почти де-факто является членом НАТО.
С тех пор как 24 февраля 2022 года началась война, Запад добавил еще один слой к этой экзистенциальной угрозе, приняв новый набор целей, которые российские лидеры не могут не рассматривать как крайне угрожающие. Ниже я подробнее расскажу о целях Запада, но здесь достаточно сказать, что Запад полон решимости победить Россию и выбить ее из рядов великих держав, если не вызвать смену режима или даже спровоцировать распад России, как это произошло с Советским Союом в 1991 году.
В своем важном обращении, с которым Путин выступил в феврале этого года (2023), он подчеркнул, что Запад представляет смертельную угрозу для России. “В течение лет, последовавших за распадом Советского Союза, – сказал он, – Запад никогда не прекращал попыток поджечь постсоветские государства и, самое главное, покончить с Россией как с самой большой сохранившейся частью исторических владений нашего государства. Они поощряли международных террористов нападать на нас, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ, игнорировали наши интересы и пытались сдерживать и подавлять нашу экономику”. Далее он подчеркнул, что “западная элита не делает секрета из своей цели, которой является, я цитирую, "стратегическое поражение России’. Что это значит для нас? Это означает, что они планируют покончить с нами раз и навсегда”. Далее Путин сказал: “Это представляет экзистенциальную угрозу для нашей страны”.
Российские лидеры также рассматривают режим в Киеве как угрозу для России, не только потому, что он тесно связан с Западом, но и потому, что они видят в нем отпрыска фашистских украинских сил, которые сражались бок о бок с Нацистской Германией против Советского Союза во Второй мировой войне.
Россия должна выиграть эту войну, учитывая, что она считает, что сталкивается с угрозой своему выживанию. Но как выглядит победа? Идеальным результатом до начала войны в феврале 2022 года было превращение Украины в нейтральное государство и урегулирование гражданской войны на Донбассе, которая настроила украинское правительство против этнических русских и русскоязычных, которые хотели большей автономии, если не независимости для своего региона. Похоже, что эти цели все еще были реалистичными в течение первого месяца войны и фактически легли в основу переговоров в Стамбуле между Киевом и Москвой в марте 2022 г. Если бы русские достигли этих целей тогда, нынешняя война была бы либо предотвращена, либо быстро закончилась.5
Но сделка, которая удовлетворяла бы целям России, больше не обсуждается. Украина и НАТО в обозримом будущем будут тесно связаны, и ни одна из них не желает признавать украинский нейтралитет. Более того, режим в Киеве является проклятием для российских лидеров, которые хотят, чтобы он исчез. Они говорят не только о “денацификации” Украины, но и о ее “демилитаризации” – двух целях, которые, предположительно, предполагают завоевание всей Украины, принуждение ее вооруженных сил к капитуляции и установление дружественного режима в Киеве.
Решающая победа такого рода вряд ли произойдет по целому ряду причин. Российская армия недостаточно велика для выполнения такой задачи, которая, вероятно, потребовала бы по меньшей мере двух миллионов человек. Действительно, существующая российская армия испытывает трудности с завоеванием всего Донбасса. Более того, Запад пошел бы на все, чтобы помешать России захватить всю Украину. Наконец, русские в конечном итоге оккупировали бы огромные территории, густо населенные этническими украинцами, которые ненавидят русских и будут яростно сопротивляться оккупации. Попытка завоевать всю Украину и подчинить ее воле Москвы наверняка закончилась бы катастрофой.
Если отбросить риторику о денацификации и демилитаризации Украины, конкретные цели России включают завоевание и аннексию значительной части украинской территории, одновременно превращая Украину в дисфункциональное государство-обрубок. Таким образом, способность Украины вести войну против России была бы значительно снижена, и она вряд ли могла бы претендовать на членство ни в ЕС, ни в НАТО. Более того, распавшаяся Украина была бы особенно уязвима для российского вмешательства в ее внутреннюю политику. Короче говоря, Украина не была бы западным бастионом на границе с Россией.
Как бы выглядело это дисфункциональное состояние задницы? Москва официально аннексировала Крым и четыре другие украинские области – Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую, – которые вместе составляют около 23 процентов от общей территории Украины до начала кризиса в феврале 2014 года. Российские лидеры подчеркнули, что у них нет намерения сдавать эту территорию, часть которой Россия пока не контролирует. На самом деле, есть основания полагать, что Россия аннексирует дополнительную украинскую территорию, если у нее будет военный потенциал, чтобы сделать это по разумной цене. Однако трудно сказать, сколько дополнительной украинской территории Москва будет стремиться аннексировать, как ясно дает понять сам Путин.
На российское мышление, вероятно, повлияют три расчета. У Москвы есть мощный стимул завоевать и навсегда аннексировать украинскую территорию, густо населенную этническими русскими и русскоязычными. Оно захочет защитить их от украинского правительства, которое стало враждебно относиться ко всему российскому, и убедиться, что нигде в Украине не будет гражданской войны, подобной той, которая произошла на Донбассе в период с февраля 2014 по февраль 2022 года. В то же время Россия захочет избежать контроля над территорией, в значительной степени населенной враждебно настроенными этническими украинцами, что накладывает значительные ограничения на дальнейшую российскую экспансию. Наконец, превращение Украины в дисфункциональное государство-развалину потребует от Москвы захвата значительных территорий Украины, чтобы у нее были хорошие возможности нанести значительный ущерб ее экономике. Контроль над всем побережьем Украины вдоль Черного моря, например, дал бы Москве значительные экономические рычаги воздействия на Киев.
Эти три расчета предполагают, что Россия, вероятно, попытается аннексировать четыре области – Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую, – которые находятся непосредственно к западу от четырех областей, которые она уже аннексировала, – Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской. Если бы это произошло, Россия контролировала бы примерно 43 процента территории Украины, существовавшей до 2014 года. Дмитрий Тренин, ведущий российский стратег, считает, что российские лидеры будут стремиться захватить еще больше украинской территории – продвигаясь на запад по северной Украине до реки Днепр и захватывая ту часть Киева, которая находится на границе с Россией. восточный берег этой реки. Он пишет, что “логичным следующим шагом” после захвата всей Украины от Харькова до Одессы “было бы распространение российского контроля на всю Украину к востоку от Днепра, включая часть Киева, которая находится на восточном берегу этой реки. Если бы это произошло, украинское государство сократилось бы и включало бы в себя только центральные и западные регионы страны.
Сейчас в это может показаться трудным поверить, но до того, как в феврале 2014 года разразился украинский кризис, западные лидеры не рассматривали Россию как угрозу безопасности. Лидеры НАТО, например, говорили с президентом России о “новом этапе сотрудничества на пути к подлинному стратегическому партнерству” на саммите альянса в 2010 году в Лиссабоне. Неудивительно, что расширение НАТО до 2014 года не было оправдано с точки зрения сдерживания опасной России. Фактически, именно слабость России позволила Западу затолкать первые два транша расширения НАТО в 1999 и 2004 годах в глотку Москве, а затем позволила Джорджу У. Администрация Буша считала в 2008 году, что Россию можно заставить согласиться на вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Но это предположение оказалось неверным, и когда в 2014 году разразился украинский кризис, Запад внезапно начал изображать Россию как опасного врага, которого необходимо сдерживать, если не ослаблять.
С тех пор как в феврале 2022 года началась война, восприятие России Западом неуклонно обострялось до такой степени, что теперь Москва, по-видимому, рассматривается как угроза существованию. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО глубоко вовлечены в войну Украины против России. Действительно, они делают все, кроме как нажимают на спусковые крючки и кнопки. Более того, они ясно заявили о своей недвусмысленной приверженности победе в войне и сохранению суверенитета Украины. Таким образом, проигрыш войны имел бы чрезвычайно негативные последствия для Вашингтона и для НАТО. Репутации компетентности и надежности Америки был бы нанесен серьезный ущерб, что повлияло бы на то, как ее союзники, а также противники – особенно Китай – ведут себя с Соединенными Штатами. Более того, практически каждая европейская страна, входящая в НАТО, считает, что Североатлантический союз является незаменимым зонтиком безопасности. Таким образом, возможность того, что НАТО может быть нанесен серьезный ущерб – возможно, даже разрушено – в случае победы России на Украине, вызывает глубокую озабоченность у его членов.
Кроме того, западные лидеры часто изображают войну на Украине как неотъемлемую часть более масштабной глобальной борьбы между автократией и демократией, которая по своей сути является манихейской. Вдобавок ко всему, говорят, что будущее международного порядка, основанного на священных правилах, зависит от победы над Россией. Как сказал король Чарльз в марте этого года (2023), "Безопасность Европы, а также наши демократические ценности находятся под угрозой”. Аналогичным образом, резолюция, представленная в США. Конгресс в апреле заявляет: “Интересы Соединенных Штатов, европейская безопасность и дело международного мира зависят от… победы Украины”. В недавней статье в Washington Post показано, как Запад относится к России как к экзистенциальной угрозе: “Лидеры более 50 других стран, поддерживающих Украину, сформулировали свои поддержка в рамках апокалиптической битвы за будущее демократии и верховенство международного права против автократии и агрессии, которую Запад не может позволить себе проиграть.
Как должно быть ясно, Запад непоколебимо привержен победе над Россией. Президент Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты ведут эту войну до победы. “Украина никогда не станет победой России”. Это должно закончиться “стратегическим провалом”. Вашингтон, подчеркивает он, будет продолжать борьбу “столько, сколько потребуется”. В частности, цель состоит в том, чтобы разгромить российскую армию на Украине – сведя на нет ее территориальные завоевания – и нанести ущерб ее экономике смертоносными санкциями. В случае успеха Россия была бы выбита из рядов великих держав, ослабив ее до такой степени, что она не смогла бы снова угрожать вторжением в Украину. У западных лидеров есть дополнительные цели, которые включают смену режима в Москве, предание Путина суду как военного преступника и, возможно, распад России на более мелкие государства.
В то же время Запад по-прежнему привержен вступлению Украины в НАТО, хотя внутри альянса существуют разногласия по поводу того, когда и как это произойдет. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического союза, заявил на пресс-конференции в Киеве в апреле (2023 года), что "позиция НАТО остается неизменной и что Украина станет членом альянса". В то же время он подчеркнул, что "первым шагом к любому членству Украины в НАТО является обеспечение того, чтобы Украина одержала победу, и именно поэтому США и ее партнеры оказали беспрецедентную поддержку Украине". Учитывая эти цели, ясно, почему Россия рассматривает Запад как экзистенциальную угрозу.
Нет никаких сомнений в том, что Украина сталкивается с экзистенциальной угрозой, учитывая, что Россия стремится расчленить ее и убедиться в том, что уцелевшее государство-обломок не только экономически слабо, но и не является ни де-факто, ни де-юре членом НАТО. Также нет сомнений в том, что Киев разделяет цель Запада нанести поражение и серьезно ослабить Россию, чтобы она могла вернуть себе утраченную территорию и навсегда сохранить ее под украинским контролем. Как президент Зеленский недавно сказал председателю Си Цзиньпину, “Не может быть мира, основанного на территориальных компромиссах”. Украинские лидеры, естественно, остаются непоколебимо приверженными вступлению в ЕС и НАТО и превращению Украины в неотъемлемую часть Запада. Подводя итог, все три ключевых участника войны на Украине считают, что они сталкиваются с экзистенциальной угрозой, а это значит, что каждый из них считает, что он должен выиграть войну, иначе пострадает от ужасных последствий.
Переходя к событиям на поле боя, отметим, что война превратилась в войну на истощение, где каждая сторона в основном озабочена тем, чтобы обескровить другую сторону, вынудив ее сдаться. Конечно, обе стороны также заинтересованы в захвате территории, но эта цель имеет второстепенное значение по сравнению с изматыванием другой стороны.
Украинские военные одержали верх во второй половине 2022 года, что позволило им отвоевать у России территорию в Харьковской и Херсонской областях. Но Россия отреагировала на эти поражения мобилизацией 300 000 дополнительных военнослужащих, реорганизацией своей армии, сокращением линии фронта и извлечением уроков из своих ошибок. Очаг боевых действий в 2023 году находился на востоке Украины, главным образом в Донецкой и Запорожской областях. В этом году русские одержали верх, главным образом потому, что у них есть существенное преимущество в артиллерии, которая является самым важным оружием в войне на истощение.
Преимущество Москвы было очевидно в битве за Бахмут, которая закончилась, когда русские захватили этот город в конце мая (2023). Хотя российским войскам потребовалось десять месяцев, чтобы взять под контроль Бахмут, они нанесли огромные потери украинским войскам своей артиллерией. Вскоре после этого, 4 июня, Украина начала свое долгожданное контрнаступление в различных местах Донецкой и Запорожской областей. Цель состоит в том, чтобы прорвать передовые линии обороны России, нанести сокрушительный удар по российским войскам и вернуть значительную часть украинской территории, которая сейчас находится под контролем России. По сути, цель состоит в том, чтобы повторить успехи Украины в Харькове и Херсоне в 2022 году.
Украинская армия пока добилась незначительного прогресса в достижении этих целей и вместо этого увязла в смертельных боях на истощение с российскими войсками. В 2022 году Украина добилась успеха в Харьковской и Херсонской кампаниях, потому что ее армия сражалась против уступающих по численности и перенапряженных российских войск. Сегодня это не так: Украина атакует перед лицом хорошо подготовленных линий российской обороны. Но даже если украинские войска прорвут эти оборонительные рубежи, российские войска быстро стабилизируют фронт, и бои на истощение продолжатся. Украинцы находятся в невыгодном положении в этих столкновениях, потому что у русских значительное преимущество в огневой мощи.
(с) Джон Миршмайер
https://mearsheimer.substack.com/p/the-darkness-ahead-where-the-ukraine – цинк
Поллитролог о вероятностях. Проффессор артиллерию слышит , а авиацию не видит. Не вангует. Мелко.