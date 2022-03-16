Ключевым звеном , на мой взгляд, здесь является создание федеративной республики Украины, взяв за пример Основной закон (так называется у них конституция, которая за 75 лет менялась 62 раза) и основные (особенно налоговые и социальные) законы ФРГ – Федеративной Республики Германии.

Первая : – как осуществить полнейшую денацификацию и демилитаризацию Украины в кратчайшие сроки и одновременно восстановить доверие украинского народа, его самосознание, веру в себя, в правду и справедливость, в русский мир, испоганенные, искалеченные тридцатилетием нацизма и олигархизма, выпестованных и направляемых там сионистско-англо-саксонской капиталократией.

В течение операции и после ее завершения перед россиянами, перед Россией встали во весь рост три группы проблем, по которым желательно определить ключевые звенья.

Начатая Россией специальная военная операция на Украине будет очевидно в течении марта – середины апреля 2022 года завершена . При ее завершении, в целях максимального сокращения потерь в российской армии и воинских частях ЛНР и ДНР, необходимо очень критически относится к разного рода призывам от западных гадов по созданию недействующих гуманитарных коридоров, дней «тишины» и т.п., используемых нацистами и боевиками для перегруппировок, минирования, создания живых щитов и т.п.



При этом неплохо было бы взять за основу программы восстановления экономики Украины аналогичные послевоенные платформы и схемы, примененные в послевоенной Германии Л.В. Эрхардом, очень успешно руководившим экономикой этой страны в течение двадцати с лишним послевоенных лет.

Второй блок проблем России — это новые взаимоотношения с озверевшим Западом, сбросившим маски демократии, олимпизма и гуманизма, (даже по отношению к своим собратьям – российским миллиардерам) и объявившим тотальную войну русскому миру и его сердцу России, в надежде разорвать последнюю на многочисленные анклавы, подлежащие поочередно полному физическому уничтожению.



В очередной раз мир увидел людоедский оскал эрбинов, у которых снова проснулся звериный инстинкт каннибалов эры разбитых черепов.

Они периодически утоляли его в начале осваивая Европу, затем в крестовых походах, после уничтожая коренные народы южной и северной Америки, Африки, Тасмании, Австралии и других. Сейчас уже в который раз пробуют съесть Россию и уничтожить русских.

Поэтому ключевым звеном в новой системе взаимоотношений с ними должен быть один принцип – не верим, поэтому платите по максимуму за энергоресурсы, за титан, за уран, за алюминий, за зерно, за удобрения, за сталь, за палладий, никель, цинк, за безопасность, за все, иначе подохните.

Деньги нужны для возмещения санкционных убытков, на восстановление Украины, для полного импортозамещения.

А сейчас следует выдвинуть ЕС условие: – в течение двадцати дней запустить СП-2, по истечении этого срока будет остановлена прокачка газа через Украину. Причин предостаточно.

И второе из главных. Нужно отменить приказ подлейшего ЕБН и поставить под прицел новейших скоростных ракет с ядерными боеголовками столицы всех эрбиновских стран, сообщив об этом их правительствам.

Население они оповестят сами или будут тщательно скрывать. Также снять все добровольно принятые ограничения по насыщению средствами защиты страны в Крыму, Калининграде, Сахалине, Курилах и др.

И всегда помнить, что англосаксонские эрбины и их сионистские поводыри никогда не могут быть партнерами, а тем более друзьями, избавиться во взаимоотношениях с ними от малейшей доверчивости, всегда ждать обмана, подлости и лицемерия, их постоянной готовности грабить и убивать прикрываясь фиговыми листками демократии.

Самый основной, определяющий комплекс проблем составляют необходимые меры в самой России.



Они делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Основным принципом и критерием (и первых, и вторых, и третьих) является восстановление в России социальной справедливости, при сохранении и упрочении стабильности, в первую очередь социально экономической.



Весь необходимый комплекс мер внутри России – многотомен, поэтому хочу высказать своё мнение но некоторым первоочередным мерам. Наряду с введением каторги для преступников осужденным более чем на 10 лет, повсеместным созданием фронта общественных работ финансируемых за счет ФНС, введением добровольных шестидневной сорокавосьмичасовой недели, военной службы в течение двух лет и других очевидных действий, представляется крайне необходимым:

- Снятие с производительных сил России удавок спекуляции и ростовщичества, что давно сделали на Западе и в соц. странах. В частности, в ближайшее время крайне необходимо введение следующих неотложных мер:



Ограничение (по примеру ФРГ и Франции) суммарных торговых наценок к цене производителя в размере максимум до 25-40%. Это даст громадный кумулятивный эффект, уничтожив Гайдаровскую спекулятивную удавку вот уже тридцать лет душащую наш народ.



В результате разрешается пять острейших проблем:





Снизятся цены на продукты питания, как минимум, в два раза, что сейчас крайне важно;

Резко увеличатся у наиболее умных и активных граждан стимулы к производству;

Резко повысится конкурентоспособность Российских товаров;

Существенно, в разы увеличатся стимулы у наших производителей; Значительно усилится конкурентоспособность продукции местных производителей за счет увеличения в торговых наценках в 9-10 раз доли транспортных расходов.









Установление предельной банковской маржи на уровне 1,0%, ставки Центробанка – на уровне инфляции предыдущего квартала минус 2 %. Это на порядок повысит активность банков, которые в настоящее время, добавляя к запредельной центробанка, еще такую же или да-же в 1,2 – 1,5 раза большую маржу, практически не заинтересованы ни в скорости, ни в полноте оборотов капиталов, ни в их дополнительном привлечении. Банки начнут искать долгосрочных заемщиков. Кроме того, сейчас маржа, превышающая в 4-6 раз принятые в мире пределы, позволяет работникам банков проворачивать сомнительные сделки, снижает интерес банкиров к действительно актуальным и эффективным проектам и реальному производству в целом. Этому же способствует повсеместно применяемая выдача кредитов под мнимые активы;





Конфискацию имущества субъекта и ближайших родственников за коррупцию, хищение госсредств, присвоения ренты, уклонения от налогов путем вывода активов и доходов в офшоры;

путем вывода активов и доходов в офшоры;

Освобождение от подоходного налога доходов граждан менее 35 000,0 рублей в месяц, установление прогрессивной шкалы подоходного налога, аналогичной германской или шведской, освобождение от налогов сельхозпроизводителей, а также индивидуальных предпринимателей и фирм с месячным оборотом менее миллиона рублей в месяц;

освобождение от налогов сельхозпроизводителей, а также индивидуальных предпринимателей и фирм с месячным оборотом менее миллиона рублей в месяц;

Обязательной декларации расходов и их источников;



Запрет на транзакции и вывоз капитала, не подтвержденные реальными сделками, проверяемыми по конечному результату, свыше 10,0 тысяч долларов США, отмена возврата НДС на сырьевые экспортные сделки;



Прогрессивный налог на роскошь за покупки стоимостью более 3,0 млн. рублей (за исключением жилья, где отсчет налога на роскошь начинается с суммы более 20,0 млн. рублей).



И при царе, и при Советах более 40% бюджетов страны формировалось за счет акцизов на спирт и алкоголь, и табачные изделия. Сейчас этот процент снизился в 20 раз, что абсолютно точно показывает на невероятное присвоение этих сверхдоходов кучкой дельцов и их лоббистов. Здесь одним движением не решить, нужен комплекс мер, одной из которых могло бы стать установление акцизных платежей на проектную мощность спиртовых и алкоголепроизводящих заводов, исходя из трехсменной работы в течение 330 дней в году. Одно это увеличило бы акцизные доходы не менее чем в 10 раз, а это многие сотни миллиардов, триллионы рублей.



Можно предлагать еще многое, но эти меры надо провести срочно, так как они не требуют подготовки и затрат, а плоды принесут сразу: облегчат участь малоимущих, в первую очередь пенсионеров и матерей одиночек, дадут реальные огромные дополнительные доходы в бюджет и оживят, резко активизируют реальных производителей, в производство придут и финансы, и наиболее креативные, и наиболее талантливые люди.

Инфляция сразу снизилась бы до 2-3 % в год, причем с первоначальным мощным дефляционным откатом (Тому, кто не понимает этого, советую внимательно прочесть программные выступления создателей протоколов сионских мудрецов и их предшественников, в частности, уже 2 тысячи лет, повторяющийся в них рефрен:



«Надо усиленно помогать торговле, а главное спекуляции, роль которой заключается в противовесе промышленности».



Далее тоже самое там подробно декларируется в части банков, органов власти, суда и адвокатуры, СМИ и других, вплоть до медицины и искусства, четко рекомендуется, как они должны удушать промышленность и сельское хозяйство).

Мы должны четко представлять, что в России отсутствует правящая элита, осознающая в нужной степени и объемах планы и усилия сионистско-англосаксонского панамериканизма по физическому уничтожению и историческому забвению России, как государства, и русских, как непокорного этноса и обладающая патриотической способностью к адекватным ответным планам и действиям.

Не наблюдается конкретных патриотических действий (возврат капитала, сокращения собственных заоблачных зарплат, пожертвования и т.п.) со стороны элиты даже сейчас, кроме «предупреждений» о грядущих бедах.

Исходя из первого, не позволительно благодушно и бездеятельно воспринимаются действия пятой и шестой колонн по торможению и дестабилизации Российского государства и общества и дебилизации людей, особенно молодого поколения.

Конечно, концлагерей создавать не надо и маккартизм вводить тоже не надо.



Тем не менее, интерфашиствующих либерастов, признающих только одну свободу – грабить, унижать и предавать «свой» народ и «свою» Родину, от труб с деньгами и государственных СМИ, а также от руководства образованием и наукой, надо отлучить как можно быстрее и полнее. Пусть становятся на содержание к своим хозяевам.

К примеру, сегодня 14 марта на первом канале мне сообщили о дне рождения жены подлейшего ЕБН, двух американских артистов, но напрочь забыли о дважды героях Советского Союза Скоромохове Николае Михайловиче, Белобородове Афанасии Павлантьевиче, как и о дважды герое соцтруда Воловикове Петре Митрофановиче и других.

О том какой огромный вред наносит России и ее народу экономический блок нашего правительства наглядно вскрыто в недавней полуторастраничной заметке известного (правда последнее время его почти не печатают) американского экономиста Пола Крейга Робертса «Вашингтон и Москва соревнуются за приз за глупость», которую наверное аккуратно скрывают от В.В. Путина и М.В. Мишустина, инфицированные «экономиксом» Набиуллина, Силуанов и им подобные.

Среди среднесрочных (вплотную к краткосрочным) примыкает необходимость дальнейшего генезиса нашей Конституции синхронно с социально-экономической трансформацией, переход начатого процесса установления ценностей и целей России и ее многонационального народа к комплексу средств и оценке результатов, а не ограничиваться только финансовыми рычагами пусть даже и эффективными и проведенным приглаживанием Конституции.



Для примера мы имеем планы ГОЭРЛО и индустриализации СССР, послевоенный германский и японский опыт, наконец опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура, Вьетнама.

Великолепным методическим пособием для программы превращения России в мирового экономического лидера на основе системного обобщения опыта СССР и Китая может стать (с небольшими корректировками) работа С.И. Сухоноса «Неотторжимое богатство России. В поисках идеального образа России будущего».

Совершено точно писал И. Ильин: «Возродить Россию может только новая идея: ее могут воссоздать только обновленные души».



И далее «Все, что было в нашем прошлом священного, мы должны понимать и хранить. Мы не смеем забыть ни одного из тех уроков, «нежданных кровавых», которые послала нам история. Мы не отречемся ни от одной национальной святыни. И тем не менее, мы должны готовить не реставрацию, а новую Россию…».

Мало признать, что капитализм изжил себя, тем более его вариант внедряемый сионистско-англосаксонской капиталократией. Надо дать реальную альтернативу понятную народу.

Поэтому основным стержнем нашей государственной идеологии должны стать социально-экономические отношения, содержанием которых будет положен корпоративно-кооперативный принцип обобществления базиса, повсеместная непосредственная добровольная кооперация снизу и опосредованная коллективизация сверху, как стратегический курс на вовлечение всего населения страны в активную творческую жизнь, на преобразование образа жизни людей на основе синергического единения, творческого когнитивного соревнования в образе жизни, постоянного и повсеместного возвышения всех до резонансного уровня:

- Снизу – через прямую коллективизацию и кооперацию науки, производства и оптового сбыта, путем аккуратного, сугубо добровольного преобразования и создания народных коллективных предприятий и кооперативов, AC-систем, стимулируемого рядом преференций со стороны государства, к примеру, освобождения на 2-3 года от налогов, выделения льготных кредитов и т.п.;

- Сверху – через опосредованные коллективизацию и кооперацию, обобществление – через налоги, ренты, пределы и ограничения банковской и биржевой систем, розничной торговли, сферы кассовых услуг и т.п.;

Способов реализации всего этого в мире накоплено многие сотни. Глубоко убежден, что, во-первых, эффективным может быть только комплексный и гласный (на постоянной основе) и очень конкретный подход.



Во-вторых, такие отношения будут поддержаны не менее чем девяносто пяти процентами Россиян, и они строго соответствуют хартии о правах человека и международной практике.

Они абсолютно соответствуют нашим природным: цивилизационному коду, менталитету, культуре, Верам, Миропониманию.

Для превращения «демократии» западного типа – представительной, в соответствующую российскому менталитету – общинно-организменную демократию, нам недостает ряд существенных и взаимосвязанных элементов:

- Во-первых, недостает общинно-организменного единения на материальном базисном уровне;

- Во-вторых, чрезвычайно слаба и медлительна отзывчивость, неотвратимая реактивность на нарушения, сбои, отклонения, что, во многом, вытекает из первого;

- В-третьих, ряд органов демократии вообще стал обособлен от организма общества, это в первую очередь суды, полиция, что привело к их паразитическому перерождению;

- В-четвертых, чрезвычайно ослаблены, даже по сравнению с западными образцами, морально-духовные уздечки со стороны гражданского общества. Разработанные далеко не везде и в явно урезанных вариантах эталоны, стандарты, уставы поведения, совестливости глубоко законсервированы и практически не применяются.



Не хотят брать на себя хотя бы толику контрольных, обличающих функций все конфессии, дискредитировали себя в этом плане СМИ, а представители искусства стали практически клоунами и тамадами.



Их возвышающий пыл окончательно угас, или превратился из жаркого пламени обличения пакости и призыва к духовным идеалам, к героизму, поиску смысла жизни в тлеющие угли мазохизма по поводу всеобщих растленности и несовершенства человеческой природы.

Только развитие и соединение всех видов социального соревнования в образе жизни, широчайшая гласность и абсолютно полная информированность всех членов нашего общества позволят получить необходимое ускорение за счет двух взаимосвязанных факторов.



Во-первых, прекратится необоснованный перелив средств и ресурсов руками московской и, по ее примеру, другой бюрократии, широко процветающий в настоящее время и являющийся фундаментом, базисом, основой основ коррупции.

Во-вторых, наши люди воочию увидят свое место в жизни, цель и возможность ее осуществления, резко повысится их спрос с самих себя, ответственность, будет создаваться единая атмосфера напряженной синхронизации интересов.

Сейчас можно выделить четыре уровня общественного управления, которые, по мере повышения уровня их применения, увеличивают комплексную эффективность, при некотором снижении быстродействия, но неуклонном повышении надежности:

1. Прямого, ручного управления с помощью рычагов власти и средств, применяемых по обстановке — это сугубо объектный однофазный подход, без использования главного ресурса – человека;

2. Фактологически-аналитического управления – на основе вводимых и получаемых данных практически это по существу также объектный подход, исключающий 95% человеческого ресурса;

3. Программного, алгоритмического управления на основе заданных из вне программ – это объектно-субъектный подход, человеческий ресурс при этом используется на 10-20 %;

4. Онтолого-методологического управления, основанного на основных принципах Мироздания – Отбора, Развития и Единения, их природных человеческих воплощениях – Свободе Возвышения потребностей и возможностей, и Соревновательном Соборном Единении, совокупности методов обеспечения консонансности интересов человека и общества, и постоянного автоматического совершенствования программ, обеспечивающий КПД использования человеческого ресурса на 80-90 %.

В нашей жизни в разных пропорциях применяются одновременно первые три уровня и практически не применяется четвертый уровень, который, тем не менее, опосредованно работает на глубинном онтологическом уровне законов физики, химии, биологии, социологии и т.д.



Перевести этот уровень в программу управления, значит превратить наших человека и общество из объекта в субъект управления.

Самым необходимым общим механизмом регуляции общественного организма является непрерывный, мгновенный, сквозной и неотвратимый механизм нейтрализации дисфункций.



В высокоразвитом живом организме он имеет не менее шести уровней надежной защиты.



В российском обществе пока не сформировано ни одного уровня, более того в развивающихся отдельных частях возможного будущего уже имеются огромные дыры в виде сплошной коррумпированности и полной безнаказанности всей судебной и высоких эшелонов исполнительной власти, а также полной разбалансировки экономической, научной и образовательной стратегии.



К сожалению, в нашей стране практически отсутствует общественный контроль за наиболее приближенными к людям ветвями власти – исполнительной и особенно судебной. Последняя оказалась полностью освобожденной от общественного контроля и в ней коррупция стала таким же обыденным явлением, как ранее в ГИБДД.



Разница в том, что взятки здесь в тысячу раз (установленный практикой минимум 50,0 тысяч рублей) больше и во столько же раз больше нравственный и реальный экономический вред, непоправимо калечащий души, судьбы людей и экономику страны.



Было бы целесообразно вооружить Общественную палату РФ эффективным инструментом действенного контроля за исполнительной и особенно судебной ветвями власти. Одним из таких инструментов мог бы стать законодательно узаконенный департамент независимых прокуроров.

Также представляется необходимым сосредоточить внимание региональных общественных палат на контроле за работой исполнительной и судебной ветвей власти, а также общественной цензуре СМИ.

На этом же следует сконцентрировать усилия Национального Фронта.



Также необходима широкая сеть народного контроля за деятельностью всех ветвей власти, законодательная обязательность реагирования властных структур на сигналы граждан, СМИ, органов народного контроля, общественных организаций и т.п.;

Система народного контроля должна обеспечить:



Контроль за исполнительной властью, особенно на высших эшелонах;



Гарантии от личной узурпации власти или клановой узурпации по любому признаку: национальному, классовому, джузовому, бюрократическому, семейному и т.п.;



Гарантии эффективной работы бюрократов на постах: министров Р.Ф. и регионов, руководителей банков, национальных монополий, добывающих монополий, стратегических предприятий и т.п.;



Гарантии эффективной работы третьей ветви власти – судебной, сейчас полностью безответственной и погрязшей в коррупции;



Гарантии здоровой кадровой конкуренции и ротации.



Завершить краткую статью хочу слоганами Русского мира:

- Вера в Бога, Правду и Справедливость;

- Любовь к Отечеству, Созиданию, Творческое Служение по Чести и Совести;

- Свобода Возвышения для Всех и каждого путем Соборного Единения и Соревнования в образе жизни.

В.К. Чебанов



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