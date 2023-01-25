Все маски сброшены
Все маски сброшены
Мотивированные после встреч в Давосе евроатлантические элиты осознали, что больше нет нужды прикрывать свои истинные намерения лицемерными призывами «спасти молодую Украинскую демократию ради мира во всем мире». Все больше представителей так называемого «золотого миллиарда» Запада признают реальные цели воинственной политики, которую они ведут против России на протяжении десятков лет, а именно разрушение целостности Российской Федерации и лишение русского народа государственности для получения контроля над огромными ресурсами, которые якобы «по какой-то исторической несправедливости достались русским варварам». Судьба государства Украина и жизни ее населения мало кому интересны, ведь в случае победы, эта плодородная территория станет приятным бонусом.
Евро-атлантические элиты развязали и ведут агрессивную войну против РФ в личных интересах. При этом развитие военного конфликта на Европейском континенте, отсутствие политической воли Запада для его решения и усиление воинственной риторики с признанием истинных целей войны говорят о том, что эти элиты готовы эскалировать конфликт вплоть до глобальной войны, несмотря на ядерную угрозу.
20 января на церемонии в Мадриде Жозеп Боррель напомнил о великих победах России в прошлом от чего сделал вывод, что необходимо продолжать усиливать на нее военное давление.
Своим заявлением Глава дипломатии Евросоюза поставил в один ряд современный коллективный Запад с «коллективным западом созданным Гитлером» и «коллективным западом Наполеона», которые оба были повержены Россией.
"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину." – заявил Боррель.
Заявления Борреля не стали сенсацией. Он не был первым кто выразил подобные угрозы в адрес России. Однако недавнее заявление стало одним из наиболее откровенных. Он озвучил реальную цель военной компании Запада – разрушение России и захват ее территорий, как это уже пытались сделать Гитлер и Наполеон.
На фоне откровений Западных лидеров особо интересно прозвучали слова заместителя премьер-министра и министр финансов Канады Христи Фриланд на форуме в Давосе. Она также поддержала позицию, занимаемую господином Боррелем, конкретизировав что поражение России стало бы «мощным толчком для мировой экономики». Фриланд, чей дед был членом националистической группировки Андрея Мельника ОУН-УПА, за последние несколько лет несколько раз оказывался в центре внимания, выступая в поддержку украинских нацистов и делая русофобские заявления.
«Борьба за ресурсы 21 века.» – просто и прямо прокомментировала Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова
На фоне ужесточения риторики Запада и продолжающихся масштабных поражений Украинской Армии на поле боя, начало 2023 года также ознаменовало усиление военной поддержки марионеточному Киевскому режиму.
Пока Европа ищет на складах танки для Украинских солдат, Вашингтон уже анонсировал новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов.
НАТО и Вашингтон уже не скрывают, что не просто содержат Украинскую армию, но и предоставляют необходимую разведывательную информацию, командуют украинскими войсками на поле боя и взяли контроль над принятием военных решений.
Ведущие СМИ США заявляют, что «США якобы рекомендовало Украинским военным выйти из Бахмута» или что «США помогают планировать контр наступательные операции на Украине».
Согласно сообщениям, США помогут Украине спланировать контрнаступления с целью возвращения «оккупированных территорий, включая Крым». Командиры ВСУ отработают наступательные планы и сопоставят их с тем оружием, которое есть у Украины и которое предоставят союзники.
"Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны, гонимые США, перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам. Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства". Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников ведут мир к глобальной катастрофе. Если поставленное Вашингтоном и странами НАТО наступательное оружие будет использовано для атак на мирные города России, это неизбежно приведет к ответным мерам со стороны российского военного командования. В таком случае будет задействовано другое, более мощное оружие, и география Российских ударов значительно расширится. США и НАТО вынудят Россию изменить тактику, и удары будут наноситься не только по объектам военной и стратегической инфраструктуры, используемым киевским режимом.
Попытки убедить себя и собственное население в том, что «Путин не нажмет красную кнопку, потому что до сих пор не нажал», провальны. Аргумент что ядерной угрозы нет, поскольку ядерные державы никогда не применяли стратегическое ядерное оружие в локальных конфликтах, несостоятелен. Ядерные державы ранее не сталкивались с угрозой безопасности граждан и территориальной целостности, которой НАТО угрожает России сегодня.
Резкое ужесточение риторики Запада вплоть до откровенных угроз войны и расчленения российского государства, было четко услышано в Москве.
Российский политические лидеры, которые до последнего пытались поддерживать диалог с «западными партнерами» на основе принципов реальной политики и придерживаясь базовых основ международного публичного права, кажется наконец-то изменил позицию. Через год военного конфликта стало ясно, что сегодняшнее противостояние было срежиссировано коллективным Западом даже не за последние 8 лет, а десятки лет назад, когда уже в 2004 году стало очевидно, что Россия пытается вырваться из неоколониальных оков постсоветского периода.
В итоге, Москва наконец приняла правила игры, навязанные Западом, и дает ясно понять, что со своей стороны больше не видит путей мирного урегулирования конфликта накопившихся противоречий со странами НАТО и готова вступить в полномасштабную войну.
В подтверждение этого примечательной стала пресс конференция Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая подвела итоги Российской дипломатии в 2022 году. Российский Министр крайне жестко охарактеризовал текущее положение дел на международной арене:
“Происходящее сейчас на Украине – результат многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против Российской Федерации. Это никто не скрывает. Если почитать непредвзятых западных деятелей, в том числе политологов, ученых, политиков, то можно в этом убедиться. Буквально на днях была статья профессора Колумбийского университета Я. Бреммера. Он написал: «Мы не в состоянии «холодной войны» с Россией. Мы находимся в «горячей войне» с Россией. НАТО борется с ней не напрямую. Мы боремся через Украину». Достаточно откровенное признание. Этот вывод лежит на поверхности. Странно, что его пытаются каким-то образом опровергать. Недавно Президент Хорватии З.Миланович сказал, что это – война НАТО. Откровенно, честно. Несколько недель назад Г.Киссинджер (до того, как в последней статье призвал принимать Украину в НАТО) четко написал, что происходящее на Украине является столкновением, соперничеством двух ядерных держав за контроль над этой территорией. Достаточно ясно, о чем идет речь.”
“Наши западные партнеры лукавят, когда отрицают и «с пеной у рта» доказывают, что не воюют с Россией, а только помогают Украине справиться с «агрессией», восстановить территориальную целостность. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад многое поставил на свою войну против России. Это понятно.”
“События вокруг Украины выявили подспудно вызревавшее стремление США перестать добиваться укрепления своих позиций в мире легитимными путями и перейти к нелегитимным методам обеспечения своего доминирования. В ход пускается всё. Разрушены (далеко не потому, что мы видим на Украине) механизмы, создававшиеся Западом во главе с США и считавшиеся священными. Свободный рынок, честная конкуренция, свободное предпринимательство, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности – всё то, на чем зиждилась западная модель глобализации, рухнуло в одночасье. Против России и против других «неугодных» стран применяются санкции, противоречащие этим постулатам и механизмам. Ясно, что завтра-послезавтра они могут быть пущены в ход против любого государства, которое так или иначе не будет безоглядно выполнять американские приказы.”
“Европейский союз полностью подчинился американскому диктату (нет нужды долго об этом говорить). …”
“Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как А.Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос».”
В последнее время в публичном пространстве стали появляться сообщения о кадровых изменениях в Российском политическом и военном управлении. В частности, имеют место изменения на топовых позициях в ключевых политических органах как Администрация Президента, Совет Безопасности, специальные службы и тд. Инициированы проверки на предмет служебного соответствия занимаемым должностям в отношении нескольких высокопоставленных лиц, проверяются их связи с иностранными государствами и возможные коррупционные действия.
Изменения также произошли в министерстве обороны. Командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен Генерал Армии Валерий Герасимов, тем самым была сокращена командная цепочка. Именно он во главе армии боролся с чеченскими боевиками, организовал операцию в Сирии, а с ноября 2012 года возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил России.
Также на ряд ключевых должностей в министерстве обороны были назначены новые генералы.
В январе Российские военные стали демонстративно усиливать систему противовоздушной обороны в столице. За последние дни, в сети появились видео установки систем противовоздушной обороны в центрах принятия решения, например, рядом с Московским Кремлем и зданием Министерства обороны.
Все это отражает изменение видения Кремлем происходящих процессов и его готовность ответить на вызов со стороны Запада. Настойчивость евроатлантических элит была наконец оценена Россией и получила достойный ответ. К сожалению, позиция Запада означает, что мир больше не может надеяться на скорейшее окончание войны в Европе. Более того, конфликт, скорее всего, будет обостряться.
https://southfront.org/all-masks-thrown-off/ – цинк (перевод с английского)