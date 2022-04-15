Песков назвал первостепенную задачу спецоперации РФ на Украине
Основная задача специальной военной операции на Украине — разгром нацбатальонов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главное – это освобождать всё-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – сказал он. Представитель Кремля заметил, что «там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома, там и налаживается мирная жизнь». «А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чём я сказал, там происходит ожесточённая борьба и там они все подлежат уничтожению», – заключил он. В свою очередь, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью изданию «Газета.ру» заявил, что спецоперация «закончится прозрением для украинского народа». «Люди увидят, что руководство страны, отдавая преступные приказы, преследует только...
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