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Картофельные бунты в России/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев рассказывает о феномене «картофельных бунтов» в России в первой половине 19 века и о том, как архаическое сознание простого населения может реагировать на изменения окружающей обстановки. О том, как это происходило, как привычный картофель проникал в Европу и Россию, о деятельности графа Киселева по реформированию деревни и параллелях с настоящим временем – смотрите в новом ролике из серии «Нестареющая классика».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7X4EMIkyPi0
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