Все, что существует, вибрирует. Материя есть медленно вибрирующая энергия. Дух, мысль, идея — есть материя, вибрирующая с наивысшей скоростью. Все виды бытия проявляют колебания, амплитуды которых бывают различны — от самых маленьких до самых больших.



Последние открытия современной физики подтверждают этот факт. Жизнь — это вечное движение. Во Вселенной ничто не может остановиться. Различия в проявлении материи и энергии объясняются тем, что они различным образом вибрируют.

Для возникновения звука требуется определенная частота колебания, для возникновения электричества — большая. А для образования света — еще более высокая скорость колебания материи.



Чем совершеннее материя — тем с большей скоростью она вибрирует. Любая вибрация имеет свойство распространяться и оказывать влияние на окружающую среду. Можно представить, какие изменения в окружающем нас пространстве и в нас вызывают вибрации гнева, ненависти, злобы, и какие вибрационные изменения вызывает прекрасная музыка, чувство любви, проявляемое нами или к нам.

Из самых высоких духовных сфер вибрации духа или сознания проникают последовательно астральные миры, и затем физические оживляя их и распространяя во всем божественный элемент сознания.

Любая материя содержит энергию и проявляет сознание. Начиная от простейшей клетки и до космической структуры, например звезды, все абсолютно в мироздании содержит энергию и проявляет сознание. Энергия, находящаяся во всем, излучается из всего в виде вибраций, излучений.



Все в Мироздании излучает вокруг себя энергетические вибрации. Вибрации отличаются по частоте. Чем более проявлено сознание, тем сильнее энергия и тем более высоко эта энергия вибрирует. То есть, чем выше проявлено сознание в человеке, тем более сильную высоко вибрационную энергию излучает этот человек.

Человек, который достиг высокого духовного развития, излучает очень тонкие вибрации. В его присутствии комфортно. Высокие вибрации очень мощно энергетически подпитывают. Именно поэтому самая высшая энергия любви называется божественной любовью.

Начиная от корпускул, электронов, атомов, более мелких частиц энергии, не известных пока науке, до миров, солнечных систем, галактик, все абсолютно в Мироздании находится в состоянии колебания, вечного движения.



Все планы бытия отличаются друг от друга вибрационным состоянием энергий, образующих план. Образующих стихии и вещественные формы природы этого плана, и проявлением сознания существ, развивающихся в этих планах.

Давайте представим Вселенскую шкалу энергетических вибраций, то есть шкалу жизни. Сделаем вертикальный срез Мироздания сверху вниз и поставим все миры по степени проявления энергий их образующих, т. е. по степени вибрационности.



На одном предельном полюсе — миры божественные, энергии их образующие, проявляют самые высокие вибрации и самое высокое сознание, высшие под планы этих миров почти сливаются с Абсолютом. Здесь вибрации энергий происходят с такой интенсивностью и с такой предельной скоростью, что представляются находящимися в состоянии покоя.



На другом, противоположном конце шкалы находятся плотные формы материального мира (камень), вибрации которых так низки, так замедленны, что тоже кажутся неподвижными, хотя это не так. Между ними огромный диапазон вибрационной жизни, огромный диапазон проявленного сознания.

Все в мироздании движется, все вибрирует, ничто не покоится, остановка означает в мироздании исчезновение.

Все вибрирует различным образом и в различных направлениях. От степени вибрации, зависит степень проявления жизни. Чем выше вибрация энергии, которая содержится в форме, тем эта форма будет более жизненна.



И камень и огненная стихия вибрируют, и то и другое живое. Огненная стихия более энергична, более устремлена потому, что у нее другой темп вибрации. Разное проявление вибраций — разные проявления жизни.



С изменением скорости вибраций изменяется не только проявление жизни, но и проявление сознания. Чем выше уровень вибраций, тем активнее проявлена жизнь и тем выше сознание.

Во вселенной существует бесконечное множество уровней бытия, множество уровней существования, отличающихся по уровню сознания и уровню энергии.

Самой низковибрирующей (а значит наименее проявлена жизнь и сознание) является грубейшая материя. Есть план бытия, который отличается невообразимым сознанием и энергией жизни. Он отличается от Абсолюта лишь тончайшей градацией.

Человек тождественен вселенной, мы тройственны, как и вселенная. У нас есть физическое тело, которое вибрирует, все органы тела имеют разную вибрацию.



Заболевание — это отклонение от вибрационного параметра данного органа. Эфирное тело, проявляет более высокие вибрации и оно более энергонасыщено, чем физическое тело.



Каждый орган имеет эфирный двойник, который снабжает его энергией. Более высокое тело, тело тонкое или астральное — вибрации более тонкие, энергии более могучие и сильные. Сознание этого тела проявляется как чувства. Самым тонким по вибрациям является ментальное тело.



Мы существа чувствующие и мыслящие, поэтому постоянно излучаем те или иные вибрации чувств и мыслей в окружающую среду. Окружающий мир очень зависит от нашего воздействия на него.



Могут болеть близкие, если мы часто находимся в состоянии гнева, раздражения, злобы. Могут расцветать цветы, если мы часто находимся в состоянии покоя, радости или любви.



Для того, чтоб изменить свое состояние — измени свои вибрации. Для того, чтоб изменить свои вибрации — сосредоточься на противоположных мыслях и чувствах.

Что означает войти в контакт с астральным миром? Это означает, что Ваше астральное тело должно вибрировать в той же тональности, что и данный подплан астрального мира, низкий или высокий.



Это достигается различными методами, в частности медитацией. Спонтанно это происходит у людей искусства, у поэтов, музыкантов, художников.



В зависимости от того с каким планом астрального мира входит в резонанс его астральное тело, возникают те или иные произведения искусства.



Если возникают резонансное созвучие с высокими планами астрального мира, его искусство передает вибрации этого плана. Человек искусства является лишь проводником влияния вибраций высших миров на земной мир.



Если чаще он настраивается на вибрации низших подпланов астрального мира, возникает живопись Босха. Вспомните два разных по влиянию на зрителя картин Шагала.



Одни картины, когда он был влюблен, и тогда его астральное тело вибрировало в унисон с высшими планами тонкого мира т. к. излучало очень высокие вибрации любви. И другие, мрачные, тревожные, насыщенные коричневыми цветами, когда он переживал приход фашизма.



Состояние тревоги, страха — это состояния низких вибраций. Его астральное тело могло настраиваться только на вибрации низких подпланов астрального мира. Отсюда такие цвета в картинах и такое воздействие на зрителя.



По влиянию на нас картин, музыки, поэзии, мы всегда можем определить, в каких эмоциональных состояниях был их создатель.

Наиболее энергичной, наиболее действенной является мысль. Самым тонким по вибрациям является наше ментальное тело.



Мысль наиболее сильное, наиболее действенное проявление сознания, которое доступно человеку. Человек с наработанным ментальным телом является более властным, более могучим существом, чем человек, у которого это тело развито еще плохо.

Мы существуем в океане вибраций. Вибрирует все вокруг, вибрирует любое пространство. Мы должны уметь улавливать любой вибрационный фон, войдя в квартиру, учреждение, общаясь с любым человеком, находясь на природе надо улавливать вибрации, свойственные квартире, человеку, толпе, месту.



Все абсолютно в мире несет информацию о себе, т. к. абсолютно все вибрирует.



К сожалению, мы, обычные люди, способны чувствовать очень небольшой спектр вибраций. Духовное развитие — это способность ощущать более широкий спектр вибраций мира, в котором мы существуем. Для нас самым важным являются душевные состояния и умение контролировать свои эмоции и свои мысли.

Любое душевное состояние является вибрационным излучением, поэтому обязательно нужно отслеживать свои душевные состояния и надо осознанно менять свои душевные проявления. Это можно делать волевым приказом: "Прекрати злиться!" Можно заметить, как сразу возникают другие душевные состояния.



Для того, чтобы перевести себя или другого человека в другое душевное состояние можно использовать высоко вибрирующую музыку, это тот инструмент, который влияет на наше душевное состояние.



Правительство, которое озабочено развитием своего народа, должно уделять больше внимания развитию искусства, чем развитию промышленности. Музыка одухотворяет и облагораживает и повышает энергетическое состояние.



Молитва — это то же энергетический метод управления энергетическим состоянием. Если молитва употребляется не как заклинание — дай то или другое, а как изъявление любви к Богу, как благодарность за жизнь, тогда она является хорошим методом возвышения душевного состояния. Только не надо произносить ее механически и попрошайничать.

Можно понизить свое вибрационное состояние, ввести человека в состояние гнева, искусство это тоже может сделать. Маршевая музыка настраивает человека на воинственность и агрессию. Металлическая музыка вызывает у молодежи агрессию.



При общении с человеком злым, раздраженным другой человек испытывает вибрационное воздействие и тоже начинает раздражаться. Заразиться можно не только инфекцией, заразиться можно низкими вибрациями, именно поэтому не позволяйте в своем присутствии низких проявлений.

Знание этого принципа дает человеку огромное могущество. Тот, кто понял принцип вибрации, тот овладел жезлом могущества. Маг оказывает вибрационные воздействия на вещественные предметы.

Принцип вибраций лежит в основе всех проявлений. Силой своих вибраций маг оказывает воздействие на людей.

Нет ничего в Мироздании, что не излучало бы энергии различных частот. Излучает энергию каждая травинка, каждое дерево, каждое живое существо, относящееся к царству растений в нашей природе. Аналогично с миром животных.



Все живые существа этого мира тоже излучают различные по вибрациям энергии. Человек постоянно излучает энергию в окружающий мир. Излучает энергию его физическое тело, его астральное тело и ментальное тело.



Энергия, излучаемая каждым человеком, соответствует уровню его развития, соответствует его эмоциональному и ментальному состоянию. Каждый человек обладает особым паспортом, гораздо более существенным, чем юридический документ. Он точно характеризует уровень его развития.



Это качество вибраций, которые он излучает. Если рядом с человеком тревожно, возникает желание быстрее расстаться с ним, то это происходит потому, что человек излучает низкие вибрации.



Его уровень сознания еще очень низок. Необходимо научиться воспринимать мир сущностно, то есть воспринимать вибрационные излучения всего в окружающем мире. Человек, излучающий низкую энергию, является источником “заразы”, он действительно опасен.



Все, что находится рядом с ним, со настраивается с его вибрацией. Заметьте, что рядом с раздраженным человеком невольно становишься сам раздраженным.



Невольно каждый человек входит в резонанс с более сильной вибрацией. Поэтому благотворно влияет на окружающий мир человек, излучающий высокие вибрации. Он тоже настраивает окружающих, но делает их более дружественными, спокойными, миролюбивыми.

Пожалуйста, запомните, интенсивный излучатель низкой энергии является опасным разрушителем окружающего мира. Человек с высокой вибрацией гармонизирует окружающую среду.



Рядом с ним душевно спокойно, комфортно, люди неосознанно стремятся быть с ним рядом. Такой человек невольно внушает любовь, так как обладает огромной притягательной силой. Он одухотворяет и возвышает вибрационное состояние среды.

Когда мы думаем, проявляем те или иные эмоции, чувства, состояния, мы излучаем энергии, различных вибрационных состояний.



Зная это, и то, что наши вибрации оказывают влияние на окружающих, надо научиться контролировать и изменять свои вибрации. Но, кроме того, необходимо всегда помнить, что мы существуем в океане вибраций.



Все абсолютно излучает энергию — растения, животные, камни, реки, моря, поселения, звезды, планеты, космические сферы и т. д. Мы воспринимаем энергии всего, что находится вокруг, все оказывает влияние на нас. Человек в свою очередь влияет своими вибрациями на природу, людей, свое жилище, свой город, Космос.



Все в мире несет информацию о себе. Это вибрации. Мы сейчас существуем на том уровне развития, когда думаем, что словесная информация более важна.



Словесная информация — это лишь сведения. Очень часто ложные. Современный человек способен чувствовать очень небольшой спектр вибраций окружающей среды, людей, животных, растений, камней, помещений и т. д.

Знает об этом человек или нет, он всегда реагирует на вибрации, которые воспринимает. Не реагировать на вибрации окружающего мира ни один человек не может. Мы все неизбежно воспринимаем и реагируем на вибрационное воздействие окружающей среды.



Мы самими условиями существования погружены в океан энергий, влияющих на наши чувства, состояние здоровья, на направленность мышления. К сожалению, современный человек является жертвой культуры, которая ничего не знает о вибрационной природе жизни.

Итак, духовное развитие — это развитие способности ощущать более широкий спектр вибрационного влияния окружающего мира. Чем более развит человек, тем более высокие вибрации способен он воспринять. И тем более высокие вибрации излучает он сам.

Чем менее развит человек, тем меньше он способен воспринимать вибрации окружающего мира, он способен воспринимать только низкие вибрации. И излучает тоже только такие.

Образованный метафизик хорошо понимает, как воздействует на мир он и как влияет мир на него в любой момент времени.

Итак, ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Вся вселенная состоит из соединения двух принципов — мужского и женского.



Вибрации тоже различны, есть вибрации женские и есть вибрации мужские. Женский принцип вибрации — это движения круговые. В мироздании все движется по кругу. Планеты движутся по кругу, вся солнечная система движется по кругу.



Есть мужской принцип, он проявляется колебательным движением, это волновые колебательные движения. Итак, универсальная вселенная совершает два вида движения: женское круговое и вибрации колебательные мужские.

В Мироздании все материальные тела движутся по кругу. Земля вращается вокруг Солнца, все планеты движутся вокруг Солнца. Вся Солнечная система совершает круговое движение в Космосе.

Все во Вселенной осуществляет два вида движений, женское и мужское, круговое и колебательное одновременно. Все планеты излучают энергии в космическое пространство и одновременно вращаются вокруг Солнца.



Как эта закономерность проявляется в жизни человека? То, что человек излучает энергии, т. е. проявляет мужской тип вибраций, это понятно.



А как проявляется женский тип вибраций? Женский круговой тип движения проявляется в его судьбе. Все жизненные опыты в судьбе человека не происходят хаотически. Один опыт перетекает в другой и через какое-то время повторяется.



Т. е. судьба человека протекает по кругу. Очень подробно об этом я расскажу в книгах по эзотерической астрологии.

Душевные и ментальные проявления человека существуют в соответствии с этим принципом в том числе. Каждая эмоция, каждое чувство, каждое состояние проявляет соответствующую вибрационную энергию.

Низкие душевные состояния проявляют низкую вибрацию. Такие душевные состояния, как злоба, ненависть, раздражение — это очень низкие вибрации.



Самое высокое душевное состояние по вибрациям, а значит по энергии самое сильное — это состояние любви. Самое тонкое состояние — состояние любви. Нам приятно общаться с человеком, который нас любит.



Вибрации, которые излучает этот человек очень высокие, значит очень сильные. Контакт с любящим нас человеком — это мощнейшая энергетическая подпитка. Самая лучшая энергетическая защита это состояние любви.

Каждый человек излучает энергию, когда мыслит или чувствует. Это проявление мужского типа колебаний, волновых, вибрационных. Но, кроме того, душевные и мыслительные процессы у женщин и мужчин происходят по-разному.



Вот почему две женщины хорошо понимают друг друга, но трудно понимают друг друга женщина и мужчина. Принцип мышления у них различный. Принцип мышления у женщин ассоциативный, то есть круговой. Мышление мужчин — прямолинейно.

Чувствования у женщин тоже более длительны, перетекающие, взаимно влияющие. Мужчины чувствуют гораздо меньше, душевные процессы протекают быстрее.

Все в Мироздании движется, вибрирует, излучает энергию, но движется по-разному, вибрирует тоже по-разному, излучает различную энергию.

Итак, все наши мысли, эмоции, состояния есть не что иное, как проявление сознания астрального и ментального тел и проявление энергий различных вибраций.



С развитием человека не только расширяется спектр излучаемых им энергий, не только изменяется проявление сознания его тел, но и возникает умение контролировать и изменять свои вибрации. Но, необходимо всегда помнить, что мы существуем в океане вибраций, что излучает энергию все абсолютно и все влияет на нас.

Кроме того, вам необходимо понимать тот факт, что знает об этом человек или нет, он всегда реагирует на вибрации, которые воспринимает. Не реагировать на вибрации окружающего мира ни один человек не может.



Мы все просто обречены воспринимать и реагировать на вибрационное воздействие окружающей среды.

А. Якунина

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