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Как спасти школу от катастрофы? А.Савватеев, И.Шнуренко

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Почему родители массово бегут из государственных школ в частное образование, и чем это опасно? Почему учителя не идут работать в новые современные школы? Что будет происходить со средним образованием дальше? Какие коренные изменения необходимы российской образовательной системе? Как оздоровить обстановку в школах? Об этом беседуют доктор физико-математических наук Алексей Савватеев и спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко.

Воззвание группы Алексея Савватеева https://citizengo.org/ru/fm/206188-v-god-uchitelya-spasti-massovuyu-shkolu

#ДеньТВ #Савватеев #Шнуренко #школа #образование #учителя #родители #зарплата #цифровизация #среднееобразование #АлексейСавватеев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iotmLp9IE74
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