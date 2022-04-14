Как спасти школу от катастрофы? А.Савватеев, И.Шнуренко
Почему родители массово бегут из государственных школ в частное образование, и чем это опасно? Почему учителя не идут работать в новые современные школы? Что будет происходить со средним образованием дальше? Какие коренные изменения необходимы российской образовательной системе? Как оздоровить обстановку в школах? Об этом беседуют доктор физико-математических наук Алексей Савватеев и спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко.
Воззвание группы Алексея Савватеева https://citizengo.org/ru/fm/206188-v-god-uchitelya-spasti-massovuyu-shkolu
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Массово не бегут.
Автор явно привирает с заголовка.
Впрочем это ресурс всепропальщиков.