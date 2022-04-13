Мечта и дело. Летчик-космонавт Алексей Александров. Документальный фильм (1985)
Герой фильма – бортинженер, пятьдесят пятый летчик-космонавт Александр Павлович Александров родился в семье, в которой за полвека до его полета мечтали, думали о космических стартах. Отец и мать космонавта работали вместе с Сергеем Павловичем Королевым в группе по изучению реактивного движения – ГИРДе.
Документальный фильм “Мечта и дело”
ТО Экран, 1985 г.
Автор сценария – Евгения Альбац
Режиссер – Генриетта Визитей
Оператор – Александр Куделя
#Союз #Салют #космонавт #1985
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