Заслуженный штурман-испытатель СССР Леонид Попов (на фото) при испытаниях новой техники не раз попадал в небе в экстремальные ситуации, приходилось ему в буквальном смысле гореть над облаками, так что не понаслышке знает, каково это, когда в небе горячо.

В 1979 году, при испытании сверхзвукового высотного перехватчика МиГ- 31, катапультировался вместе с командиром, Героем Советского Союза Петром Остапенко.

Участвовал в организации поиска и эвакуации спускаемых космических объектов; в испытаниях системы сверхдальней навигации в Заполярье, до Северного полюса включительно; испытаниях маловысотных крылатых ракет большой дальности; в испытаниях пункта управления многоразового космического корабля «Буран».

Леонид Попов – Герой России, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.Автор книги о погибших летчиках-испытателях «Страстная неделя»и телевизионных фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая», «Записки из Фарнборо», «Небо, ты блещешь у меня на крыле». Член Клуба Героев города Жуковского.

Наш разговор с Леонидом Поповым начался с экскурса в историю.

– По документам общественно-благотворительная организация Клуб Героев города Жуковского создана в 2004 году, – сообщил мне Леонид Степанович, – но идея такой структуры возникла гораздо раньше. Еще в 90-е годы прошлого века стали говорить о необходимости помогать лечиться ветеранам авиации, поддерживать их вдов, систематически участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

Имеется желание активно потрудиться на общественной работе, есть еще порох в пороховницах. Тем более что сейчас такое неспокойное время – куда ни кинь, везде клин. Международная обстановка накалена, не все хорошо и внутри страны. Кому как не нам, ветеранам, заниматься патриотическим воспитанием, пробелы в котором очевидны?





Подмена кумиров недопустима

Клуб Героев занимает просторную комнату в местном ДК. На стенах – множество портретов знаменитых жуковчан, тех, кто прославил российскую авиацию. В подмосковном Жуковском в разное время проживали (а многие живут и сейчас) 97 Героев. Среди них: 2 дважды Героя Советского Союза (лётчик-истребитель Амет-Хан Султан (1920–1971) и лётчик-истребитель Григорий Андреевич Речкалов (1920–1990).

Они делали нашу славную историю. А всех ли мы помним сегодня, особенно молодежь?

Нередко приходится слышать: «Я живу в районе Лацкова», «Встретимся на улице Калугина…». Специально интересовался: а знают ли ребята-девчата о ком идёт речь? Не всегда получал положительные ответы. А Николай Лацков и Фёдор Калугин – героические фронтовые лётчики, очень крутые персоны нашей отечественной истории.

Совсем недавно прочитал в одном из областных изданий информацию: имеется идея воздвигнуть памятник в Подмосковье… Ольге Бузовой! Она была ведущей скандальной телепередачи «Дом-2», является «звездой» рекламы. А, может, лучше Амет-Хан Султану, дважды Герою? Он прославился в Великую Отечественную войну. В послевоенное время стал успешным лётчиком-испытателем в ЛИИ им.М.М. Громова, одна из улиц в подмосковном Жуковском также названа в честь знаменитого советского аса. Нет, такая альтернатива не рассматривается…





Гагарин и «Волчья стая»

– В советское время в Жуковском был свой отряд космонавтов. Совсем не уверен, что все жители нашего авиаграда об этом знают.

– Мы их в шутку называли «Волчьей стаей» – по имени командира отряда Игоря Волка.

В сквере на улице Солнечная в Жуковском установлен бюст этому легендарному летчику-космонавту, Герою Советского Союза.Проект реализован благодаря фонду «Мир Сент-Экзюпери», одним из основателей которого был сам Игорь Волк. Финансовую поддержку оказала госкорпорация «Роскосмос». Композиция представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Петровича, одетого в противоперегрузочный костюм и держащего в руках гермошлем. Её авторы – скульпторы Игорь Яворский и Максим Мухаев.

– Все ребята из группы Игоря Петровича были полностью готовы к полету в космос на «Буране». Но, как известно, мечте «Волчьей стаи» не суждено было сбыться по независящей от них причине, – рассказывает Леонид Степанович. –Кстати, задолго до группы Игоря Волка в Жуковском уже трудились космонавты. В здании нынешней поликлиники ЛИИ, на 3 этаже, жили первые советские космонавты, включая Юрия Гагарина.





«Кобра Пугачёва» и посадка на кукурузном поле

Времена меняются, но профессия лётчика остаётся по-прежнему героической. По словам Леонида Попова, 8–10 лет длится период испытания нового самолета. Героев дают тому, кто впервые поднимает самолет и доводит его до успешного завершения летных испытаний.

К примеру, за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1988 г. летчику-испытателю Пугачеву Виктору Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11587).

В 1978–1980 гг. он был летчиком-испытателем Летно-исследовательского института имени М.М. Громова. Провел ряд испытательных работ на сверхзвуковых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, Су-17, Су-24 и их модификациях. В 1980-2001 гг. работал летчиком-испытателем ОКБ имени П.О. Сухого. Поднял в небо и провел испытания самолетов Су-27К (Су-33) и Су-ЗЗУБ. Также в активе Пугачёва испытания самолетов Су-25, Су-27, Су-33, Су-35 на критических режимах и на штопор. А ещё Виктор Георгиевич участвовал в испытаниях Су-17, Су-24, Су-25, Су-27, Су-33, Су-34, Су-35 и их модификаций.

С 1984 г. началась отработка корабельной программы, руководителем которой назначили главного конструктора самолета палубного базирования Константина Христофоровича Марбашева. В ходе испытательных полетов было проведено несколько сот касаний и посадок на наземную палубу, а 1 ноября 1989 годауправляемый Пугачёвым самолет совершил первую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Тбилиси» (ныне «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»). После завершения испытаний эта машина получила официальное обозначение Су-33, и авиационное производственное объединение в Комсомольске-на-Амуре начало ее серийное производство. Первый показ широкой публике состоялся 18 августа 1991 г. во время празднования Дня авиации в городе Жуковском, а Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 1998 года самолет был принят на вооружение.



В 1990-х годах Виктор Пугачёв готовил палубных летчиков на базе Северного флота в Североморске, а также в ходе первого боевого похода авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море. В 1999 году в воздух был поднят новый двухместный самолет палубного базирования.



28 апреля 1989 года Виктор Пугачев первым в мире на самолете Су-27 выполнил на малой высоте динамичный выход на большие углы атаки – маневр, получивший название «кобра Пугачева». Это название придумал генеральный конструктор ОКБ имени П.О. Сухого М.П. Симонов, сравнив поведение самолета в воздухе со стойкой кобры перед атакой.

А ещё лётчики в наше время становятся Героями не только за испытания новой техники, но и за её умелую эксплуатацию в экстремальных условиях и спасение жизни пассажиров. Как это случилось с молодыми лётчиками Дамиром Юсуповым и Георгием Мурзиным, которые успешно посадили аварийный пассажирский борт на кукурузное поле после взлёта с аэродрома «Жуковский» и получили звезды Героев России из рук президента Владимира Путина.

«В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу», – заявил Путин, подчеркнув, что Юсупов и Мурзин «смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней».





Спасли и самолёт, и МАКС

Леонид Попов считает, что нам есть кем и чем гордиться. Но надо дорожить памятью и при необходимости бороться за свою историю. И пояснил, что он имеет ввиду.

Благодаря Клубу Героев спасен от нелепой гибели единственный экземпляр самолета Ту-155. Эта машина имеет двигатель на жидком водороде, является летающей лабораторией. И надо же такому случиться – уникальный самолет попал в поле зрения киношников. И они предложили его… сжечь.

Сам Никита Михалков озвучил такую эффектную, по его мнению, затею. Он задумал сделать блокбастер «Катастрофа» – ремейк советского кинохита «Экипаж». Желая ошеломить зрителя, режиссер проявил интерес приобрести знаменитую машину по цене металлолома и потом ее красочно уничтожить.

А то, что запросто мог быть спровоцирован титановый пожар, инициировавший реальную катастрофу на территории аэродрома Лётно-исследовательского института, мэтр как-то не подумал…

Авторитет Клуба Героев непременно будет использован для того, чтобы самолет Ту-155 стал экспонатом Музея авиации.

Вот ещё один пример эффективности коллективного морального авторитета жуковских лётчиков-Героев.Проведение в Жуковском знаменитогоМАКСа оказалось под угрозой. В СМИ начала появляться информация, со ссылкой на компетентные источники, о том, что авиационно-космический салон решено перебазировать на новое место дислокации –в парк «Патриот», принадлежащий Министерству обороны и находящийся в подмосковной Кубинке. А там ничего не оборудовано для проведения авиасалонов мирового уровня, как в Жуковском…

Цена вопроса – огромная сумма бюджетных средств (по оценке Магомеда Толбоева – 21 млрд руб.!), а причина изменения адреса – чьи-то амбициозные желания, и не более того. В новостных программах федеральных каналов уже прошёл сюжет с блиц-интервью руководителя «Ростеха» на эту тему. Сергей Чемезов заявил журналистам, что МАКС в 2017 году, скорее всего, последний раз пройдет в подмосковном Жуковском.

Герой России Магомед Толбоев в связи с этой ситуацией опубликовал статью: «Кем проклят город Жуковский?»в газете «Аргументы Недели», в которой эмоционально дал негативную оценку перемещению МАКСа. Коллективное письмо, подписанное им и другими Героями-лётчиками, с просьбой оставить МАКС на прежнем месте, было передано в Администрацию президента РФ.

Очередной МАКС прошёл в подмосковном Жуковском.





Память – это наш якорь

Леонид Попов, подытоживая наш разговор, еще раз обратился к истории. По его информации, в авиадивизии, базировавшейся на аэродроме Кратово (посёлок, имеющий общую границу с городом Жуковским), и бомбившей в начале Великой Отечественной войны Берлин, погибли 128 летчиков. И почти столько же – 122 пилота –стали жертвами испытаний новой авиатехники в мирное время. О каждом из этих Героев должна быть сохранена память.

– Память – это наш якорь в истории, – убежденно сказал мне Леонид Степанович. – И важнейшая задача патриотического воспитания ориентировать молодежь на истинные моральные ценности.

Раньше писали в характеристиках летчиков: «Мироощущение правильное…». И в этом был заключен глубокий смысл. Если у человека позитивное восприятие мира, а это правильное внутреннее состояние здоровой личности, от него не следует ожидать предательства, он никогда не будет подлецом. Такие люди – патриоты, надёжные скрепы нашей державы.





Послесловие

В XX веке многие мальчишки мечтали стать летчиками. Такими, как первые Герои Советского Союза полярные авиаторы А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин, которые были удостоены этого почётного звания за спасение пассажиров и членов экипажа терпящего бедствие парохода «Челюскин», а ещё мировые рекордсмены лётчики М.М. Громов, В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков. Столетие спустя эта профессия остаётся в числе самых героических. Имена Виктора Пугачёва, Сергея Мельникова, Анатолия Квочура, Дамира Юсупова хорошо известны не только в нашей стране, но и во всем мире.Однако дети в XXI веке уже без прежнего восторга смотрят в небо. Как-то обратил внимание на сообщение в СМИ о проведённом опросе российских школьников на тему: кем бы они хотели работать в будущем? Самым популярным оказался ответ: хочу быть чиновником! Одна из причин такого выбора юного поколения, на мой взгляд –достаточно вялые потуги формирования правильного мироощущения, необходимость которого верно подметил Герой России Леонид Попов. Полностью с ним согласен.

Чтобы выправить крен в воспитании нашей подрастающей смены нужно не стесняться продвигать настоящие жизненные приоритеты и не закрывать глаза на навязывание фейковых моральных ценностей.Иначе из крена свалимся в смертельное пике, и на этом завершится тема героизма в истории нашего Отечества. Нам этой беды явно не надо!





