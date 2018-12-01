Легенды древних народов, описывающие события во время прохода Планеты Х мимо Земли-2

Легенда принадлежит ирокезам и является одной из самых древних.Большая ее часть соответствует тому, что мы знаем о «Событии», включая падающие звезды, взрыв, разбросавший лес, массовую гибель и наводнение вниз по течению реки Гудзон.Вдобавок эта легенда говорит о гигантском животном, называемом Рогатая змея. Интересно, что этим именем коренные американцы часто обозначают зловещие кометы с большими головами и змеевидными хвостами.

ВЫЖИВШИЕ: ПОУНИ

Ниже приведена легенда одного из племен поуни, которое кочевало по Небраске и Канзасу. В этой легенде есть несколько моментов, которые заставляют вспомнить «Событие»: сильные дожди, заливающие весь континент, наводнение, гибель больших животных, повторное заселение Земли несколькими племенами.Даже несмотря на то, что эта легенда имеет аллегорический смысл, в ней проглядывает сходство с «Событием».

Застрявшие в земле

Пересказано по Гриннеллу, 1889 г.

ВЫЖИВШИЕ: АЦТЕКИ И ТОЛТЕКИ В МЕКСИКЕ

В мексиканском штате Чихуахуа внутри брошенных руин археологи нашли два больших железных метеорита. Метеорит Касас-Грандес, найденный в 1867 году, весит целых 3 400 фунтов, а метеорит Хуизопа, найденный в 1907-м — 286 фунтов. Племена индейцев, по всей видимости, считали метеориты священными, поскольку обернули их в погребальные одежды.Они также воздвигли над метеоритами культовые сооружения прямо на местах, где их находили; похоже, что тот метеорит, который был больше, они с места сдвинуть не могли. Мы не можем утверждать наверняка, но вполне возможно, что эти удостоившиеся поклонения метеориты упали во время «События» (Экридж, 1996),

До сих пор большинство приводимых нами легенд американских племен происходило с Восточного побережья и с Великих равнин, но следующая история — из Мексики. Наша карта показывает, что дождь метеоритов шел по всей Мексике — точно так, как говорится в этой легенде, из чего можно заключить, что последствия столкновения были ощутимы во всем Западном полушарии.Эта древняя легенда толтеков и ацтеков, говорящая, что облака закрыли Землю на двадцать пять лет, может исходить от выживших во время «События».

Кровавый дождь с небес

История, найденная в испанском манускрипте 1558 года, пересказана по Мэоркмэну и Мэркмэну, 1992 г.

ВЫЖИВШИЕ: НАВАХО

Следующая легенда племени навахо описывает множество событий, которые говорят о столкновении к северу от стоянки племени в Канаде и на севере Соединенных Штатов: взрыв, бури из черного песка и золы, сильная снежная буря с севера, потоп и массовое вымирание.

Конец третьего мира

Пересказано по Брухаку, 1991 г.

ВЫЖИВШИЕ: ИНДИЯ

В следующей легенде, которая повествует о правителе Ману и записана в Индии: в мире началась засуха; пламя прилетело с Солнца; огни разрушили Землю; затем начались массивные волны (цунами) и наводнения; выжило лишь малое число людей и животных.

Ману и волшебный карп

Пересказано по Фрейзеру, 1919

ВЫЖИВШИЕ: ВИНТУ

Эта легенда принадлежит калифорнийскому племени винту. В ней многое совпадает с собранными нами научными свидетельствами. Легенда содержит аллегорию о мире, который наступит немедленно после катаклизма. В легенде говорится о двух братьях, которых зовут — Падающей звездой и Разжигателем огня.Падающая звезда разбрасывает по округе длинные зажженные палки, которые сходятся на севере. Действительно, фрагменты кометы, имея много углеводородов, могут гореть как смола. После этого потоки сильного ливня и талая вода разливаются по всему континенту.

Разжигатель огня и Мировой пожар

ВЫЖИВШИЕ: ГРЕКИ

Фантастическая легенда, пришедшая из Древней Греции, говорит о великом наводнении с гигантскими волнами. Время дня, указанное в ней, связывает эту легенду с прочими легендами мира.

Зевс завершает «золотой век»

Пересказано по Гэстеру, 1969 г.

ВЫЖИВШИЕ: ИНКИ

Свидетельства современных археологов говорят, что люди жили в Южной Америке, на Монте-Верде, в Чили и других местах задолго до того, как пришел народ эпохи кловис Если это так, его представители могли видеть, как в северной части неба разворачивается «Событие».Если кратер появился из-за «События», они могли иметь некоторое отдаленное представление о столкновении.Следующая легенда принадлежит инкам, которые жили в Перу; но даже при том, что в ней явно описывается извержение вулкана, все упомянутые события могли быть вызваны и столкновением с кометой.Дым и пыль от столкновения распространились по всему земному шару всего за один день; столкновение вызвало землетрясения и извержения вулканов. Вдобавок выпали токсичные вещества; их в легенде, по-видимому, называют «кровавым дождем».

День потопления города инков

ВЫЖИВШИЕ: КАТО

Хотя легенды в этой книге на первый взгляд говорят о бедствиях, на самом деле они являются историями выживания. Легенды постоянно дают один и тот же урок своему народу: не оставлять связь с Творцом, прислушиваться к самым слабым предупреждениям о возможных проблемах, помогать друг другу в часы бедствия и действовать вне зависимости от того, что думают другие.Те, кто делали это, выжили в одном из величайших катаклизмов, а потом восстановили народонаселение.

Племя като когда-то проживало на берегу Калифорнии к северу от Сан-Франциско. Как и люди других древних племен, люди като верили, что небо сделано из камня. С этой космологической точки зрения дождь из падающих метеоритов означал, что небо рушится, как в этой легенде.Легенда точно воспроизводит космическое событие почти без прикрас и аллегорий.

День, когда небо упало

Пересказано по Годдарду, 1929 г.

Благословенная страна Морского бога

Пересказано по Платону.

ВЫЖИВШИЕ: ЮРОКИ

Если подобные огромные цунами действительно имели место, то должны были быть и свидетели этого. Один подобный рассказ сохранился у племени юрок, живущего на берегу Тихого океана, а это заставляет думать, что цунами не ограничивались Атлантикой, а дошли и до Тихого океана. В ней говорится, что когда «небеса» упали, волны высотой с гору с ревом пронеслись по Земле, отчего погибло много людей.

День падения небес

Пересказано по Беллу, 1992.





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