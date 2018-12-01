Легенды древних народов, описывающие события во время прохода Планеты Х мимо Земли-2
09:57. 1 декабря 2018 Просмотров - 211 3 коммент. Опубликовал: brahman
ВЫЖИВШИЕ: ИРОКЕЗЫЛегенда принадлежит ирокезам и является одной из самых древних.
Большая ее часть соответствует тому, что мы знаем о «Событии», включая падающие звезды, взрыв, разбросавший лес, массовую гибель и наводнение вниз по течению реки Гудзон.
Вдобавок эта легенда говорит о гигантском животном, называемом Рогатая змея. Интересно, что этим именем коренные американцы часто обозначают зловещие кометы с большими головами и змеевидными хвостами.
Чудовищный мамонт и Рогатая змеяМного лет назад небольшая группа ирокезов расположилась на берегу огромной реки. Ирокезы собирались заняться своими делами, когда без предупреждения их атаковал, чудовищный мамонт.
Когда они боролись, защищая себя, гигантская Рогатая змея выбралась из озера Онтарио, чтобы тоже на них напасть. Эти два животных боялись, что люди станут слишком сильны, и потому они решили их уничтожить.
После продолжительного яростного сражения люди окружили мамонта и метнули дюжины копий глубоко в его огромное, заросшее шерстью тело. Наконец с громким трубным звуком могучий мамонт упал замертво — и, видя это, огромная змея быстро ускользнула.В тот вечер вокруг ревущих костров племя праздновало победу, угощаясь жареным мясом мамонта, и оно давало им силы после битвы. Люди знали, что сила им понадобится утром, поскольку ждали, что Рогатая Змея нападет на них снова.На следующий день Рогатая змея напала на них, разинув пасть с длинными зубами. Из ее пасти шло смертоносное дыхание, которое могло убить людей на расстоянии. Воины падали дюжинами, когда смертоносное облако быстро распространялось по всему лагерю.В конце концов, видя, как их мужья умирают у них на глазах, женщины разожгли последние запасы своего священного табака в качестве подношения богам и стали умолять Великого духа спасти их племя. Тронутый заклинаниями, Великий дух послал вниз дух Грома для борьбы с Рогатой змеей.В яростной битве Гром бросил огромную молнию, чтобы поразить змею. Этот звук потряс землю, и огни были столь яркими, что люди закрывали глаза и уши и прятались в страхе.Постепенно Гром смог загнать змею в самую глубокую часть озера, но не мог ее убить. И наконец Гром метнул вниз самую мощную молнию, которую когда-либо видели. Удap был столь силен, что горы содрогнулись и деревья легли на землю, звезды посыпались с неба и некоторые из них упали на Землю.Опасаясь за жизнь племени, Гром попытался схватить звезды, но он не мог достать все. Падающие огненные звезды с шипением полетели прямо в лагерь ирокезов. С яростными взрывами и обжигающим жаром одна звезда ударилась о землю около лагеря, разбрасывая деревья и землю во всех направлениях.Другая звезда упала прямо в озеро на голову Рогатой змее и ранила ее взрывом пара. От боли огромная змея стала сгибать хвост, и каждое его движение посылало гигантские волны, и они заливали речные долины и холмы; началась серия колоссальных наводнений.Когда стена воды с шумом понеслась по речной долине по направлению к стоянке, люди, оставив все, бросились из своих домов на холмы. Все племя поднялось на холмы, когда огромные волны пронеслись мимо них со скоростью, с которой может летать только орел. Но большая часть людей не смогли спастись; почти все они исчезли в ревущих водах. Из племени до безопасного места добралась лишь шестая часть.Постепенно, со временем, эти несколько оставшихся людей умножились, стали сильным народом и расселились по всей Земле. Поскольку каждая семья была многочисленной, семьи превратились в кланы. Позднее, через много лет, когда память о великой битве ради спасения человечества у тратилась, шесть выживших семейств стали шестью народами ирокезов…
Даже несмотря на то, что эта легенда имеет аллегорический смысл, в ней проглядывает сходство с «Событием».
Они также воздвигли над метеоритами культовые сооружения прямо на местах, где их находили; похоже, что тот метеорит, который был больше, они с места сдвинуть не могли. Мы не можем утверждать наверняка, но вполне возможно, что эти удостоившиеся поклонения метеориты упали во время «События» (Экридж, 1996),До сих пор большинство приводимых нами легенд американских племен происходило с Восточного побережья и с Великих равнин, но следующая история — из Мексики. Наша карта показывает, что дождь метеоритов шел по всей Мексике — точно так, как говорится в этой легенде, из чего можно заключить, что последствия столкновения были ощутимы во всем Западном полушарии.
Эта древняя легенда толтеков и ацтеков, говорящая, что облака закрыли Землю на двадцать пять лет, может исходить от выживших во время «События».
Прошло немного времени, и сильный ветер с ледяными иглами и чем-то ослепляющим, похожим на белый снег, пришел с севера. Затем внезапно на Землю полились потоки дождя. Вода начала прибывать, поднимаясь все выше и выше. Люди беспомощно барахтались в воде, пока не тонули в волнах.
Только несколько человек и животных смогли взобраться на стебли огромного полого тростника, который плавал вокруг них на поднимающейся воде. Прошло немного времени, и почти все живое скрылось под водой.Видя, что все кончено, Бегочидди махнул воде рукой, и она вернулась обратно в землю. Тогда Бегочидди позвал огромных великанов из пыли, чтобы они прокатились по мокрой земле и высушили ее. Когда они закончили свою работу, начался Четвертый мир.Пересказано по Брухаку, 1991 г.
После того, как один за другим кувшины оказывались для рыбы малы и магический карп стал огромным, Ману вынужден был выпустить рыбу в океан, где на глазах Ману она выросла до размеров океана.Видя это, Ману громко рассмеялся, поняв, что подобное мог сделать только Брахма. Рыба-Брахма произнесла после этого низким голосом: «приближается конец мира, Ману, и скоро мир будет разрушен. Ты должен приготовиться». Рыба-Брахма сказала Ману, что в тот день начнется засуха по всему свету, отчего урожай засохнет и погибнет,
Огромная рыба предупредила, что скоро обжигающие огни начнут падать с неба и взрываться в земле. Они будут столь яростными, что загорятся и земля, воздух, облака и даже Луна и планеты, которые движутся по небу. Все будет поглощено безжалостным пламенем, включая самих богов.«Вскоре после огромного пожара, — сказал Брахма Ману, — мир будет очищен огромными наводнениями. Семь облаков поднимутся, как пар от огня, и они зальют дождем все три континента, которые исчезнут под безжалостными волнами».
Брахма поручил Many построить могучий морской корабль и приказал посадить с собой на нею несколько избранных людей, захватить семена многих растений а взять на борт животных, чтобы все они пережили катаклизм.В конце Брахма-рыб а сказала Ману: «Наводнение будет для тебя одного слишком, велико. До того, как оно начнется, сделай веревку толщиной со свою талию. Затем, когда волны и ветер начнут тебя бросать по морю, поищи меня. Когда я буду проплывать милю, набрось веревку на рог на моей голове. Я доставлю тебя в безопасное место. Ты понимаешь, Ману?» Maнy кивнул и поспешил прочь, чтобы приступить к строительству корабля.Прошло немного времени, и мрачное предсказание Брахмы осуществилось точно так, как он говорил. Огромная рыба подплыла к кораблю Ману и увела корабль в безопасное место. Выжили во всемирном потопе только те люди, животные и растения, которые Many взял к себе на борт. Этим выжившим было доверено создать Новый мир.Пересказано по Фрейзеру, 1919
Падающая звезда разбрасывает по округе длинные зажженные палки, которые сходятся на севере. Действительно, фрагменты кометы, имея много углеводородов, могут гореть как смола. После этого потоки сильного ливня и талая вода разливаются по всему континенту.
Воды наводнения двинулись на юг гигантскими стенами грязной воды, гася огонь на своем пути. Воды поднимались вверх до тех пор, пока не достигли вершин гор и не погасили последний огонь.Когда все завершилось, Творец начал говорить, и все воды исчезли. Когда Творец посмотрел вниз на опустошенный мир, во всех направлениях он не мог увидеть пи одного живого существа. Тогда Творец принялся за создание нового мира и за создание нового народа, который бы в нем жил. После того как все было сделано, Творец рассказал народу историю о «Вакпохасе», великом мировом пожаре, который был устроен Разжигателем огня и Падающей звездой.
Но Зевс расколол вершины гор так, что из них хлынули фонтаны, смывая людей. Прошло немного времени, и наводнение очистило всю Землю от злостного влияние человечества. Выжило только несколько человек, находившихся на самых высоких вершинах, и ко времени, когда наводнение схлынуло, большая часть Греции была смыта в море.Девкалион и его жена Пирра укрылись в ковчеге и плыли во время наводнения девять дней, потрясенные зрелищем гигантских волн и бушующего моря, пока вода постепенно не ушла опять в землю. Когда они наконец ступили на покрытую грязью землю, то были потрясены опустошением и стали со страхом раздумывать о том, как выжить в почти пустом мире.Решив поискать выживших, они поспешили прочь и обнаружили Оракла и Темпе, которые также были предупреждены о наводнении. Оракл посоветовал Девкалиону бросить кости его матери через плечо и сказал Пирре сделать то же самое с костями ее матери. Девкалион и его жена поначалу не поняли совета, но потом сообразили, что их истинной матерью является земля, а кости — это камни.
Тогда, подняв камни с земли, они бросили их через плечо. И как только камни Дрвкалиона коснулись земли, они таинственным образом превратились в мужчин, а камни Пирры — в женщин. Таким образом была снова заселена Земля. Люди, появившиеся от Матери-Земли, уже уважали ее законы и сделали жизнь счастливой.Пересказано по Гэстеру, 1969 г.
Если кратер появился из-за «События», они могли иметь некоторое отдаленное представление о столкновении.
Следующая легенда принадлежит инкам, которые жили в Перу; но даже при том, что в ней явно описывается извержение вулкана, все упомянутые события могли быть вызваны и столкновением с кометой.
Дым и пыль от столкновения распространились по всему земному шару всего за один день; столкновение вызвало землетрясения и извержения вулканов. Вдобавок выпали токсичные вещества; их в легенде, по-видимому, называют «кровавым дождем».
Приближаются смерть и трудности, поскольку Земля рассержена на вас. Земля задрожит и город загорится, а вода поднимется и ударит по вам». Все эти пророчества не понравились правителям, и те приказали выдворить этих людей из города.Вскоре после этого кто-то увидел на горизонте огромное, быстро распространяющееся облако. Оно поначалу было красным, затем коричневым, а затем, черным, как зола. Облако направилось к городу, расширилось и покрыло город. После заката облако залило город странным красным свечением.Затем, после восхода, Земля начала сильно колебаться. Некоторые дома затряслись, но не упали, хотя кое-где появились трещины, а обломки посыпались на улицы. Перед тем как землетрясение окончилось, толстый, липкий кровавый дождь начал падать с неба, покрывая все. Кровавая вода прилипала к любому, кто ее касался, накапливалась на дорогах и мостах. Крыши под ее тяжестью проваливались. Город наполнился обломками.В то время как кровавый дождь продолжал падать, Земля затряслась снова, на этот раз с громким шумом и гораздо сильнее. Оставшиеся здания с грохотом обрушились, выбросив облака пыли в воздух. Ирригациоиные каналы дали трещины, отчего вода хлынула в город.
Реки изменили направление и воды на улицах прибавилось; при этом землетрясение все продолжалось. Медленно, с покачиваниями и толчками, весь город медленно погрузился под поверхность озера. По сей день холодные синие волны озера Титикака покрывают великий город инков.
Те, кто делали это, выжили в одном из величайших катаклизмов, а потом восстановили народонаселение.Племя като когда-то проживало на берегу Калифорнии к северу от Сан-Франциско. Как и люди других древних племен, люди като верили, что небо сделано из камня. С этой космологической точки зрения дождь из падающих метеоритов означал, что небо рушится, как в этой легенде.
Легенда точно воспроизводит космическое событие почти без прикрас и аллегорий.
Долгое время люди жили в гармонии, потому что они помнили тревожные времена. Однако прошло немного времени, и многие забыли уроки прошедших времен и отвернулись от Творца. В наши дни лишь немногие живут праведным образом.Пересказано по Годдарду, 1929 г.
Поскольку этот народ восходил к доброжелательному к нему Морскому богу, взявшему в жены красивую земную женщину, Благословенный народ был красив и, как и его прародитель, наслаждался изобилием моря.Однако через много поколений в людях появилась гордыня и они стали презирать своих соседей, которые не происходили от богов, как они. Решив подчинить их, Благословенный народ начал войну с другими странами, оставляя в живых только тех, кто сдавался им, и убивая остальных.Глядя вниз с небес, Повелитель богов встревожился, насколько злыми и воинственными стали люди, когда-то полные добра. Повелитель богов спустился для того, чтобы их наказать и заставить изменить свое поведение. Не первый раз Бог наказывал людей за их промахи; это случалось и раньше много раз. Иногда Бог бросал на Землю небесные тела, чтобы они очистили Землю огнем, иногда очищал Землю большими наводнениями, а иногда делал и то и другое.:Без предупреждения Бог обратил свой гнев на Благословенный народ. Всего за один день и одну ночь землю потрясли сильнейшие землетрясения, которые разрушили дома и поля и убили много людей; в то время остальные проклинали богов за свои несчастия. Затем, после последнего удара землетрясения, Великий океан поднялся, чтобы, скрыть весь остров, который исчез под волнующимися волнами.Из Благословенного народа выжили только несколько человек — те, кто жили на высоких горах. Но бедствие изменило к худшему их жизнь, как и их землю. На протяжении многих поколений они боролись за то, чтобы обеспечить себя хотя бы самым необходимым, пока, через некоторое время, большинство из них не забыло все о Благословенной земле их предков.
Даже в наши дни мы мало знаем об этой богатой стране, и мы забыли, что пережили ее люди из-за своей гордыни и злобы.Пересказано по Платону.
ВЫЖИВШИЕ: ПОУНИНиже приведена легенда одного из племен поуни, которое кочевало по Небраске и Канзасу. В этой легенде есть несколько моментов, которые заставляют вспомнить «Событие»: сильные дожди, заливающие весь континент, наводнение, гибель больших животных, повторное заселение Земли несколькими племенами.
Даже несмотря на то, что эта легенда имеет аллегорический смысл, в ней проглядывает сходство с «Событием».
Застрявшие в землеВначале, до того, как сотворить людей, Тиража, Творец, решил создать гигантских животных, которые должны были бы жить в его мире. Тирава придал им много разных форм, но в некоторых отношениях они все были одинаковы — большие и очень сильные… В наши дни их можно было бы отнести к уродливым, но Тирава был счастлив с ними.После того, как огромные животные начали бродить по Земле, они постепенно забыли о Творце. Поскольку они были большими и сильными, то делали все, что им вздумается.Через какое-то время они начали сражаться друг с другом, чтобы определить, кто сильнее и могущественнее. Это привело к множеству ожесточенных поединков. Из-за того, что животные были очень сильны, их схватки привели к большим разрушениям: лес искалечен, в прерии образовались ямы, горы опрокинулись.В конце концов Тирава рассердился на больших животных. Опершись рукой на землю, Тирава приказал водам подняться. Начался дождь, и вода стала прибывать из земных глубин. Реки вышли из берегов, и большие наводнения залили Землю. Вода была повсюду, но она была неглубоко, а гигантские животные были высоки, так что поначалу они не боялись. Но потом их ноги стали тонуть в грязи и они стали погружаться в мягкую землю — сначала по колени, затем по плечи. Они пытались бежать, но чем быстрее бежали, тем быстрее тонули, пока в конце концов не погрузились под воду в грязь.Когда Тирава увидел, что с ними покончено, он провел рукой над Землей, отчего подули горячие ветры и Солнце начало высушивать Землю. После этого Тирава создал мужчину и женщину, но меньшего размера, чем гигантские животные, чтобы они не имели таких сил к разрушению. Тирава дал им также немного зерна, показал им, как выращивать хлеб, и послал их на Землю. Они стали жить и размножаться, и сегодняшние поуни являются потомками этих двух первоначальных племен.Теперь, когда поуни гуляют вдоль берега реки, они иногда находят гигантские кости, торчащие из грязи и ила. Это кости животных, которых утопил Тирава. Они служат напоминанием, что нельзя забывать Творца.Пересказано по Гриннеллу, 1889 г.
ВЫЖИВШИЕ: АЦТЕКИ И ТОЛТЕКИ В МЕКСИКЕВ мексиканском штате Чихуахуа внутри брошенных руин археологи нашли два больших железных метеорита. Метеорит Касас-Грандес, найденный в 1867 году, весит целых 3 400 фунтов, а метеорит Хуизопа, найденный в 1907-м — 286 фунтов. Племена индейцев, по всей видимости, считали метеориты священными, поскольку обернули их в погребальные одежды.
Они также воздвигли над метеоритами культовые сооружения прямо на местах, где их находили; похоже, что тот метеорит, который был больше, они с места сдвинуть не могли. Мы не можем утверждать наверняка, но вполне возможно, что эти удостоившиеся поклонения метеориты упали во время «События» (Экридж, 1996),До сих пор большинство приводимых нами легенд американских племен происходило с Восточного побережья и с Великих равнин, но следующая история — из Мексики. Наша карта показывает, что дождь метеоритов шел по всей Мексике — точно так, как говорится в этой легенде, из чего можно заключить, что последствия столкновения были ощутимы во всем Западном полушарии.
Эта древняя легенда толтеков и ацтеков, говорящая, что облака закрыли Землю на двадцать пять лет, может исходить от выживших во время «События».
Кровавый дождь с небесВо время третьей эпохи Титлакахуан Творец пришел предупредить людей и сказал: «Эта эпоха подходит к концу, и скоро небеса обрушатся». Но многие люди не обращали больше внимания па Бога. Другие ответили: «У нас еще много времени. Кроме того, может, этого не случится».Прошло немного времени, и с неба стал падать тяжелый дождь из пламенеющих огненных камней и крови. Он падал на дома — и они вспыхивали пламенем; он падал на поля и урожай — и сжигал их; он упал на леса — и поглотил их. Люди искали убежища, но их одежды были объяты пламенем, и они погибали. Падающие раскаленные камни сотрясали Землю, отчего некоторые горы взрывались и еще больше огня и камней падало на людей. Из Земли вырвался подземный огонь, огонь был и сверху, он шел со всех сторон.Большинство людей не знало, что делать, Некоторые из них превратились в птиц и взлетели выше бури, другие упали на Землю. Но что бы они ни делали, все равно большая часть людей погибла.Наконец, когда это все закончилось, толстые темные облака покрыли Землю на долгие двадцать пять лет. После этого несколько выживших начали создавать новый мир — тот, в котором мы живем. После того, как трудности закончились, Творец вернулся, чтобы сказать выжившим, что этот настоящий мир будет уничтожен землетрясениями за день. Люди решили между собой никогда не забывать Создателя.Даже в наши дни люди все еще находят среди речных камней и гравия особые, упавшие с неба в те времена, камни, от которых начался огонь (метеориты) — напоминание об этих ужасных днях…История, найденная в испанском манускрипте 1558 года, пересказана по Мэоркмэну и Мэркмэну, 1992 г.
ВЫЖИВШИЕ: НАВАХОСледующая легенда племени навахо описывает множество событий, которые говорят о столкновении к северу от стоянки племени в Канаде и на севере Соединенных Штатов: взрыв, бури из черного песка и золы, сильная снежная буря с севера, потоп и массовое вымирание.
Конец третьего мираДо этого мира существовал еще один, в котором мужчины, женщины и животные постоянно враждовали друг с другом. Бегочидди (сын Творца) под названием Золотой ребенок Солнца, предупреждал людей: «Если вы не прекратите воевать, вас затопит ужасное громадное наводнение, которое уничтожит этот мир».Некоторое время люди слушали его и старались не враждовать, но затем Койот, который любил провоцировать, не мог больше себя сдерживать. Он украл детеныша у большого речного животною, и война началась с новой силой.Однажды в разгар большого сражения люди с испугом услышали звуки взрывов, которые раздавались с разных сторон. Внезапно сильная буря из черного песка и золы подула на них с востока. Очень скоро сильный ветер с желтым песком начал дуть с запада.
Прошло немного времени, и сильный ветер с ледяными иглами и чем-то ослепляющим, похожим на белый снег, пришел с севера. Затем внезапно на Землю полились потоки дождя. Вода начала прибывать, поднимаясь все выше и выше. Люди беспомощно барахтались в воде, пока не тонули в волнах.
Только несколько человек и животных смогли взобраться на стебли огромного полого тростника, который плавал вокруг них на поднимающейся воде. Прошло немного времени, и почти все живое скрылось под водой.Видя, что все кончено, Бегочидди махнул воде рукой, и она вернулась обратно в землю. Тогда Бегочидди позвал огромных великанов из пыли, чтобы они прокатились по мокрой земле и высушили ее. Когда они закончили свою работу, начался Четвертый мир.Пересказано по Брухаку, 1991 г.
ВЫЖИВШИЕ: ИНДИЯВ следующей легенде, которая повествует о правителе Ману и записана в Индии: в мире началась засуха; пламя прилетело с Солнца; огни разрушили Землю; затем начались массивные волны (цунами) и наводнения; выжило лишь малое число людей и животных.
Ману и волшебный карпМану был предан богу Брахме, так что бог решил подарить Ману совершенно особую рыбу — магического карпа. Когда Ману однажды молился, внезапно с неба ему в руки упала удивительная рыба. Поняв, что это подарок с небес, Ману стал ухаживать за ней, чтобы она росла больше и больше.
После того, как один за другим кувшины оказывались для рыбы малы и магический карп стал огромным, Ману вынужден был выпустить рыбу в океан, где на глазах Ману она выросла до размеров океана.Видя это, Ману громко рассмеялся, поняв, что подобное мог сделать только Брахма. Рыба-Брахма произнесла после этого низким голосом: «приближается конец мира, Ману, и скоро мир будет разрушен. Ты должен приготовиться». Рыба-Брахма сказала Ману, что в тот день начнется засуха по всему свету, отчего урожай засохнет и погибнет,
Огромная рыба предупредила, что скоро обжигающие огни начнут падать с неба и взрываться в земле. Они будут столь яростными, что загорятся и земля, воздух, облака и даже Луна и планеты, которые движутся по небу. Все будет поглощено безжалостным пламенем, включая самих богов.«Вскоре после огромного пожара, — сказал Брахма Ману, — мир будет очищен огромными наводнениями. Семь облаков поднимутся, как пар от огня, и они зальют дождем все три континента, которые исчезнут под безжалостными волнами».
Брахма поручил Many построить могучий морской корабль и приказал посадить с собой на нею несколько избранных людей, захватить семена многих растений а взять на борт животных, чтобы все они пережили катаклизм.В конце Брахма-рыб а сказала Ману: «Наводнение будет для тебя одного слишком, велико. До того, как оно начнется, сделай веревку толщиной со свою талию. Затем, когда волны и ветер начнут тебя бросать по морю, поищи меня. Когда я буду проплывать милю, набрось веревку на рог на моей голове. Я доставлю тебя в безопасное место. Ты понимаешь, Ману?» Maнy кивнул и поспешил прочь, чтобы приступить к строительству корабля.Прошло немного времени, и мрачное предсказание Брахмы осуществилось точно так, как он говорил. Огромная рыба подплыла к кораблю Ману и увела корабль в безопасное место. Выжили во всемирном потопе только те люди, животные и растения, которые Many взял к себе на борт. Этим выжившим было доверено создать Новый мир.Пересказано по Фрейзеру, 1919
ВЫЖИВШИЕ: ВИНТУЭта легенда принадлежит калифорнийскому племени винту. В ней многое совпадает с собранными нами научными свидетельствами. Легенда содержит аллегорию о мире, который наступит немедленно после катаклизма. В легенде говорится о двух братьях, которых зовут — Падающей звездой и Разжигателем огня.
Падающая звезда разбрасывает по округе длинные зажженные палки, которые сходятся на севере. Действительно, фрагменты кометы, имея много углеводородов, могут гореть как смола. После этого потоки сильного ливня и талая вода разливаются по всему континенту.
Разжигатель огня и Мировой пожарВ мире, который был перед этим, люди были не похожи на нас. У них были волшебные силы. Одну женщину звали Йонот, а ее мужа — Разжигатель огня, и у них был ребенок с исключительными магическими способностями. Все, до чего он дотрагивался, превращалось в пламя. Родители назвали его Огненным ребенком и тщательно следили, чтобы он не трогал ничего, что могло бы загореться.Однажды на рассвете Разжигатель огня очень рассердился на другое племя, которое украло его палочки для зажигания огня. Чтобы наказать воришек, он и его брат, Падающая звезда, прислоняли к Огненному ребенку ветки сосны со смолой, которые тут же загорались ярким пламенем.С этими факелами Разжигатель огня быстро побежал на юго-запад, а Падающая звезда — на юго-восток, окружая земли другого племени. С волшебной силой они покрывали многие мили с каждым шагом. Позади них оставались капли горящей смолы.Скоро, устав, они встретились почти в полдень на севере. Но когда они посмотрели назад, то увидели огонь, разбушевавшийся так, что длинные его полосы протянулись от горизонта до горизонта. Пламя бежало по земле гигантскими волнами. По всему миру люди бросились искать убежища. Некоторые прыгали в реки, другие прятались в пещерах, но большинство не спаслось. Свирепый огонь окружил их со всех сторон.Слыша шум и чувствуя жар, Творец посмотрел вниз на горящий мир. Сквозь густой дым Творец увидел, что даже земля и скалы занялись огнем. Горело все. Творец быстро послал колибри на север пробить отверстие в небе. С силой сотни рек вода полилась вниз через расколотое небо, чтобы залить Землю.
Воды наводнения двинулись на юг гигантскими стенами грязной воды, гася огонь на своем пути. Воды поднимались вверх до тех пор, пока не достигли вершин гор и не погасили последний огонь.Когда все завершилось, Творец начал говорить, и все воды исчезли. Когда Творец посмотрел вниз на опустошенный мир, во всех направлениях он не мог увидеть пи одного живого существа. Тогда Творец принялся за создание нового мира и за создание нового народа, который бы в нем жил. После того как все было сделано, Творец рассказал народу историю о «Вакпохасе», великом мировом пожаре, который был устроен Разжигателем огня и Падающей звездой.
ВЫЖИВШИЕ: ГРЕКИФантастическая легенда, пришедшая из Древней Греции, говорит о великом наводнении с гигантскими волнами. Время дня, указанное в ней, связывает эту легенду с прочими легендами мира.
Зевс завершает «золотой век»Однажды бог Зевс захотел посмотреть, что делает народ Греции. Он решил посетить греков, как обычно, бедным и бездомным бродягой. Прибыв в первый город, он вошел в большой зал и увидел, как двор царя приносит человеческие жертвы. Во втором городе было не лучше: царь подал ему отвратительное тушеное мясо — блюдо, приготовленное из собственного брата.Зевс был вне себя от ярости, поняв, что люди слишком злы, поклялся уничтожить Землю сильным наводнением, а потом построить новый мир. Прометей, который был близок к богам, узнал о клятве Зевса и предупредил своего сына, Девкалиона, приказав ему быстро построить ковчег и собрать запас пищи.Как только Девкалион завершил свою работу, Зевс обрушил на Землю ливень. Реки раздулись в мощные потоки, и даже могучий океан поднялся со своего ложа. Гигантские волны залили прибрежные равнины Греции, захлестнули холмы и добрались до вершин гор. Испуганные люди искали спасения в горах Тессали, надеясь найти там убежище.
Но Зевс расколол вершины гор так, что из них хлынули фонтаны, смывая людей. Прошло немного времени, и наводнение очистило всю Землю от злостного влияние человечества. Выжило только несколько человек, находившихся на самых высоких вершинах, и ко времени, когда наводнение схлынуло, большая часть Греции была смыта в море.Девкалион и его жена Пирра укрылись в ковчеге и плыли во время наводнения девять дней, потрясенные зрелищем гигантских волн и бушующего моря, пока вода постепенно не ушла опять в землю. Когда они наконец ступили на покрытую грязью землю, то были потрясены опустошением и стали со страхом раздумывать о том, как выжить в почти пустом мире.Решив поискать выживших, они поспешили прочь и обнаружили Оракла и Темпе, которые также были предупреждены о наводнении. Оракл посоветовал Девкалиону бросить кости его матери через плечо и сказал Пирре сделать то же самое с костями ее матери. Девкалион и его жена поначалу не поняли совета, но потом сообразили, что их истинной матерью является земля, а кости — это камни.
Тогда, подняв камни с земли, они бросили их через плечо. И как только камни Дрвкалиона коснулись земли, они таинственным образом превратились в мужчин, а камни Пирры — в женщин. Таким образом была снова заселена Земля. Люди, появившиеся от Матери-Земли, уже уважали ее законы и сделали жизнь счастливой.Пересказано по Гэстеру, 1969 г.
ВЫЖИВШИЕ: ИНКИСвидетельства современных археологов говорят, что люди жили в Южной Америке, на Монте-Верде, в Чили и других местах задолго до того, как пришел народ эпохи кловис Если это так, его представители могли видеть, как в северной части неба разворачивается «Событие».
Если кратер появился из-за «События», они могли иметь некоторое отдаленное представление о столкновении.
Следующая легенда принадлежит инкам, которые жили в Перу; но даже при том, что в ней явно описывается извержение вулкана, все упомянутые события могли быть вызваны и столкновением с кометой.
Дым и пыль от столкновения распространились по всему земному шару всего за один день; столкновение вызвало землетрясения и извержения вулканов. Вдобавок выпали токсичные вещества; их в легенде, по-видимому, называют «кровавым дождем».
День потопления города инковОднажды несколько бедно одетых людей пришли в огромный город инков на озере Титикаха. Кое-кто думал, что это попрошайки, но позднее люди поняли, что гости просто переоделись в лохмотья. Гости говорили каждому, кто их слушал:«Приготовься. Покинь город.
Приближаются смерть и трудности, поскольку Земля рассержена на вас. Земля задрожит и город загорится, а вода поднимется и ударит по вам». Все эти пророчества не понравились правителям, и те приказали выдворить этих людей из города.Вскоре после этого кто-то увидел на горизонте огромное, быстро распространяющееся облако. Оно поначалу было красным, затем коричневым, а затем, черным, как зола. Облако направилось к городу, расширилось и покрыло город. После заката облако залило город странным красным свечением.Затем, после восхода, Земля начала сильно колебаться. Некоторые дома затряслись, но не упали, хотя кое-где появились трещины, а обломки посыпались на улицы. Перед тем как землетрясение окончилось, толстый, липкий кровавый дождь начал падать с неба, покрывая все. Кровавая вода прилипала к любому, кто ее касался, накапливалась на дорогах и мостах. Крыши под ее тяжестью проваливались. Город наполнился обломками.В то время как кровавый дождь продолжал падать, Земля затряслась снова, на этот раз с громким шумом и гораздо сильнее. Оставшиеся здания с грохотом обрушились, выбросив облака пыли в воздух. Ирригациоиные каналы дали трещины, отчего вода хлынула в город.
Реки изменили направление и воды на улицах прибавилось; при этом землетрясение все продолжалось. Медленно, с покачиваниями и толчками, весь город медленно погрузился под поверхность озера. По сей день холодные синие волны озера Титикака покрывают великий город инков.
ВЫЖИВШИЕ: КАТОХотя легенды в этой книге на первый взгляд говорят о бедствиях, на самом деле они являются историями выживания. Легенды постоянно дают один и тот же урок своему народу: не оставлять связь с Творцом, прислушиваться к самым слабым предупреждениям о возможных проблемах, помогать друг другу в часы бедствия и действовать вне зависимости от того, что думают другие.
Те, кто делали это, выжили в одном из величайших катаклизмов, а потом восстановили народонаселение.Племя като когда-то проживало на берегу Калифорнии к северу от Сан-Франциско. Как и люди других древних племен, люди като верили, что небо сделано из камня. С этой космологической точки зрения дождь из падающих метеоритов означал, что небо рушится, как в этой легенде.
Легенда точно воспроизводит космическое событие почти без прикрас и аллегорий.
День, когда небо упалоТворец и помощник творца по имени Буря поначалу сделали небо из известняка. Через некоторое время небо от старости стало крошиться. Внизу, на Земле, люди услышали сильный громоподобный треск, сначала с востока, а затем со всех направлений.До того, как Творец и Буря смогли починить трещины, огромные валуны начали падать в океан и на Землю, убивая множество людей и животных и сравнивая с землей целые горы. Падения в океан породили гигантские волны, которые обрушились на береговую линию, смывая деревья и животных в океан.Люди ужаснулись, когда сильные ливни начали изливаться на Землю через трещины в небе. Дождь лил много дней и ночей, вынуждая волны великого океана подниматься выше и выше, пока во всех направлениях стало не видно земли. Воды наводнения смыли людей, животных и растения.Некоторые люди прыгнули в свои лодки, а некоторые ухватились за бревна и поваленные деревья. Вокруг них бушевала вода. Многие погибли, хотя несколько племен выжили. Те, кто выжили, прислушивались к Ветру, Дождю и Скалам; эти люди знали, как жить в гармонии с ними, знали, как надо слушать тихий шепот вокруг них. Народ кото происходит от людей этих нескольких племен.
Долгое время люди жили в гармонии, потому что они помнили тревожные времена. Однако прошло немного времени, и многие забыли уроки прошедших времен и отвернулись от Творца. В наши дни лишь немногие живут праведным образом.Пересказано по Годдарду, 1929 г.
Благословенная страна Морского богаЗадолго до нашего времени на берегу Великого океана на плодородных землях жил благородный народ. Свою землю он называл Благословенной землей Морского бога. Солнце одаривало этот народ необычными фруктами и щедрыми урожаями зерновых, а вода в этом краю была хрустально чистой.
Поскольку этот народ восходил к доброжелательному к нему Морскому богу, взявшему в жены красивую земную женщину, Благословенный народ был красив и, как и его прародитель, наслаждался изобилием моря.Однако через много поколений в людях появилась гордыня и они стали презирать своих соседей, которые не происходили от богов, как они. Решив подчинить их, Благословенный народ начал войну с другими странами, оставляя в живых только тех, кто сдавался им, и убивая остальных.Глядя вниз с небес, Повелитель богов встревожился, насколько злыми и воинственными стали люди, когда-то полные добра. Повелитель богов спустился для того, чтобы их наказать и заставить изменить свое поведение. Не первый раз Бог наказывал людей за их промахи; это случалось и раньше много раз. Иногда Бог бросал на Землю небесные тела, чтобы они очистили Землю огнем, иногда очищал Землю большими наводнениями, а иногда делал и то и другое.:Без предупреждения Бог обратил свой гнев на Благословенный народ. Всего за один день и одну ночь землю потрясли сильнейшие землетрясения, которые разрушили дома и поля и убили много людей; в то время остальные проклинали богов за свои несчастия. Затем, после последнего удара землетрясения, Великий океан поднялся, чтобы, скрыть весь остров, который исчез под волнующимися волнами.Из Благословенного народа выжили только несколько человек — те, кто жили на высоких горах. Но бедствие изменило к худшему их жизнь, как и их землю. На протяжении многих поколений они боролись за то, чтобы обеспечить себя хотя бы самым необходимым, пока, через некоторое время, большинство из них не забыло все о Благословенной земле их предков.
Даже в наши дни мы мало знаем об этой богатой стране, и мы забыли, что пережили ее люди из-за своей гордыни и злобы.Пересказано по Платону.
ВЫЖИВШИЕ: ЮРОКИЕсли подобные огромные цунами действительно имели место, то должны были быть и свидетели этого. Один подобный рассказ сохранился у племени юрок, живущего на берегу Тихого океана, а это заставляет думать, что цунами не ограничивались Атлантикой, а дошли и до Тихого океана. В ней говорится, что когда «небеса» упали, волны высотой с гору с ревом пронеслись по Земле, отчего погибло много людей.
День падения небесОднажды небеса упали. Они обрушились в океан, вызвав появление огромных валов, которые проникли далеко внутрь Земли. Это произошло столь внезапно, что оказалось для людей полной неожиданностью.Только две пары вовремя посмотрели на море, чтобы увидеть приближение гигантских волн. Они прыгнули в деревянную лодку. Поднявшись высоко в воздух на пенящемся гребне волны, они думали, что бушующие волны захлестнут их. Но они боролись за свою жизнь и направились к берегу от бушующих волн.Через какое-то время они причалили к вершине юры и увидели, что почти все утонуло. После того как вода стала спадать, эти две пары отважились выйти из лодки, и их дети стали племенем юрок.Пересказано по Беллу, 1992.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Создание фальшивых национальных эпосов
Источник: http://nasch-mir.ru/sozdanie-falshivyih-natsionalnyih-eposov/ Поиск истины © http://nasch-mir.ru/
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Мода на неизбежность конца света перешла границы разумного.
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Конец света имеет несколько иной подтекст… Наши Веды – самые древние на нашей планете и он говорят вот о чём:
13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах…
и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного…
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного…