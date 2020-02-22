“Черное небо” в Красноярске: что происходит.

В Красноярском крае часто вводят режим "черного неба". Это означает, что вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе при безветренной погоде. Вокруг города много промышленных предприятий, что негативно сказывается на экологии.

| Что происходит сейчас

На этот раз режим неблагоприятных метеорологических условий действовал с 14 по 18 февраля. А 17 февраля Красноярск занимал первую строчку в списке самых грязных городов планеты, по данным портала AirVisual. В эти дни в городе стоял туман, а видимость была ограничена 500-ми метрами. Над Красноярском стояла плотная дымовая шапка, а люди жаловались на запах сажи и першение в горле.

Власти края во время действия режима черного неба требуют от предприятий отчеты о снижении выбросов. Однако в этот раз документы чиновникам подали представители лишь 51 предприятия, еще 65 организаций регионального надзора и 2 предприятия федерального надзора ничего не сообщили. В региональной администрации пообещали привлечь руководителей этих компаний к ответственности.

Несмотря на отчеты краевой администрации, жители Красноярска считают, что власти неактивно решают экологические проблемы города и не реагируют на их жалобы.

О том, что в Красноярске существует проблема "черного неба" федеральные и государственные СМИ предпочитают не говорить. Достучаться до власти жители города решили через известного журналиста Юрия Дудя. Они попросили его снять фильм об экологических проблемах города. В его инстаграме под трейлером с интервью журналиста Андрея Колесникова появились сотни комментариев с просьбой обратить внимание на постоянный ввод режима неблагоприятных метеорологических условий.

В своих текстах жители жалуются на то, что город задыхается от черного неба, а власти ничего не предпринимают. Многие отмечают, что митинги, пикеты и обращения жителей никак не меняют ситуацию.

19 февраля бизнесмен и политик Владимир Владимиров призвал горожан прийти на главную площадь Красноярска, чтобы в респираторных масках и противогазах пройтись около краевой администрации. Как сообщает местная телекомпания "ТВК", на призыв активиста откликнулось чуть больше десятка человек. Все они пришли в масках. Некоторые привели с собой детей. Несколько плакатов, развернутых во время акции, также были обращены к Дудю.

| СМИ не заметили

Дудь не единственный, кого красноярцы просят им помочь. С подобным призывом активисты обратилась к музыканту Сергею Шнурову, который в ответ написал стихотворение. Он упрекнул федеральные СМИ в молчании.

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол [конец] нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка - так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая", — выразил свою позицию Сергей Шнуров.

Чуть позже эту же запись репостнул рэпер Баста. А после глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что отправится с рабочим визитом в Красноярск. Она отметила, что это связано именно с постоянным введением в городе режима "черного неба". В ведомстве отметили, что чиновница намерена обсудить с местными властями "комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации".

| "Черные" цифры Во время режима "черного неба" в городе фиксируются серьезные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В частности, в последний раз инспекторы ведомства и передвижная эколаборатория в результате отборов проб зафиксировали 17 случаев превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и взвешенным частицам. Автоматизированные посты наблюдений отметили 231 такой случай. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске был снят вечером 19 февраля, однако ввести вновь его могут в любой момент.

Источник: https://www.sibreal.org/a/30443825.html