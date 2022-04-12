Путин о целях и сроках операции на Украине
Из сегодняшних заявлений Путина на тему СВО на Украине.
1. Операция развивается в соответствии с планом. Будут достигнуты все цели, поставленные в самом начале.
2. Сроки операции определяются интенсивностью боевых действий и стремлением минимизировать собственные потери.
3. Переговоры с Украиной зашли в тупик, как как Украина нарушила договоренности заключенные в Стамбуле.
4. Решение начать операцию было правильным и своевременным, а сам конфликт неизбежным – России не оставили выбора.
5. Санкционный блицкриг против России провалился, но закрываться Россия не планирует, а закрыть ее не получится.
6. СССР находясь в санкционной изоляции достигал больших успехов в космической программе. Россия также сможет идти по этому пути.
7. США планируют воевать на Украине до последнего украинца. Украина является средством достижения целей для Запада.
8. Провокация в Буче это такой же фейк, как и постановочные химические атаки в Сирии.
9. Россия в предыдущие десятилетия подсела на западные технологии, а сейчас столкнулась с последствиями.
10.Россия, Белоруссия и Украина – триединый народ, часть которого сейчас пытается использовать Запад в своих интересах.
Ждем начало 2-й фазы операции на Украине, которую ранее анонсировал Шойгу.