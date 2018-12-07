Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2018

Продолжается вторая неделя военного положения на Украине. Кому-то нововведение очень сильно мешает, а кого-то и вовсе не коснулось, ведь его ввели только в 10 областях страны. Несмотря на то что вам кажется, что ничего не происходит, все-таки что-то готовится. И это — война!

Введение военного положения на Украине, по заявлениям президента, является превентивной мерой. Как сказал Петр Алексеевич, это время будет использовано для уменьшения угрозы и укрепления обороны страны.

Однако, несмотря на подобные утверждения, все указывает на подготовку к войне. Рассмотрим ряд факторов, четко указывающих на скорое начало боевых действий.

Призыв

Приведение воинских частей в полную боевую готовность и призыв резервистов из запаса были проведены не случайно. Самое важное, что на сборы прибывает оперативный резерв именно первой очереди.

Сегодня в нем числятся 160 тысяч бойцов, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе. В данный момент для ВСУ нужны именно такие — настоящие бойцы, уже державшие в руках автомат.

Зеленый «молодняк», призванный только вчера, на поле боя будет всего лишь «расходным материалом».

Естественно, что Порошенко не может снова допустить огромное количество жертв, как это было в боях за Иловайск — на носу выборы.

А матери и семьи погибших солдат — это большой пласт электората, который должен голосовать «ЗА» нынешнего президента, а не «ПРОТИВ». Именно поэтому на фронт должны быть призваны профессионалы военного дела, которые смогут переломить ход войны на Донбассе в пользу ВСУ и, естественно, самого Петра Алексеевича.

Перевод ОПК на особое положение, новая военная техника, поставка боеприпасов

Первого декабря президент Украины вместе с министром обороны страны Степаном Полтораком торжественно передали личному составу Вооруженных сил Украины ряд образцов авиационной техники, среди которых есть истребители (МиГ-29, Су-27) и вертолеты (Ми-8).

Во время церемонии передачи вооружения и военной техники Порошенко заявил, что отдал приказ о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы. Более того, представители Министерства обороны отметили, что уже завершается поставка боеприпасов в войска.

Нагнетание обстановки со стороны ключевых политиков

Все официальные речи президента Украины направлены на сохранение спокойствия и стабильности в обществе. Паника в стране сейчас никому не нужна, а в глазах избирателей Порошенко должен быть миролюбивым, не желающим кровопролития политиком.

По этой причине «мягкую» подготовку социума к предстоящей войне взяли на себя ключевые политики, сторонники Петра Алексеевича.

Первого декабря Совет обороны Винницкой области принял решение на период действия военного положения запретить гражданским лицам носить военную форму.

«На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установлением возможной принадлежности к незаконным военным формированиям», — сказано в сообщении.

Также в ОГА проинформировали, что в связи с военным положением запретили охоту в двух приграничных районах. А уже четвертого декабря представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Виталий Голота заявил о необходимости введения отдельных санкций за незаконное ношение военной формы во время военного положения.

Предполагаемый штраф за нарушение может составить не менее 3 тысяч гривен.

Подобный запрет — нормальная практика при введении военного положения. Он явно намекает на то, что украинские власти боятся появления на своей территории любых незаконных военных формирований. Неудивительно, что следом был введен запрет на въезд в страну граждан РФ от 16 до 60 лет.

Второго декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что должно лежать в аптечке каждого украинца.

В набор входят: клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством, атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем, пластыри разных размеров, бинты марлевые нестерильные.

То есть все то, что входит в индивидуальную аптечку участника боевых действий. Неужели Супрун предвидит большое количество боевых ранений и много крови?

Не остались в стороне и Министр иностранных дел Украины и командующий вооруженными силами Украины. Павел Климкин отметил опасность пребывания некоторых категорий граждан Украины на территории Белоруссии из-за действий спецслужб Российской Федерации.

А Виктор Муженко в своем интервью агентству Reuters заявил, что «сейчас угроза полномасштабного вторжения армии РФ самая высокая с 2014 года».

Со всех сторон общество готовят к войне!

Косвенные доказательства

Представители ВСУ уже не раз сообщали, что военнослужащих Украины готовят американские инструкторы.

Так, в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn было опубликовано объявление компании Mission Essential — государственного подрядчика, который обслуживает американскую разведку и другие военные организации. Компания работает в интересах безопасности США.

Она ищет переводчика для американских военных на Украине, но с одной, очень важной, пометкой — переводчик должен быть готов работать в условиях боевых действий. Ранее подобных требований к переводчикам не предъявляли.

Кроме того, на странице Командования Сил специальных операций в Facebook появилась рекомендация о том, что призванным бойцам ВСУ не стоит фотографироваться с включенной геолокацией на телефоне. Опытному разведчику фотография на фоне техники с привязкой к местности может сказать, порой, больше, чем информация от своих спецслужб.

А Генштаб ВСУ, по всей видимости, хочет оставить в тайне процесс передислокации частей и соединений в зону проведения «ООС».

Безвыходность ситуации

Сегодня все государственные СМИ страны кричат о приближающейся прямой агрессии России. Готовятся к этому и Вооруженные силы страны. Но что, если РФ так и не нападет на Украину в течение месяца?!

В таком случае огромные ресурсы страны, направленные на подготовку к так и не состоявшимся боевым действиям, будут попросту потрачены впустую.

А сумма немалая.

По самым скромным подсчетам международных экспертов, за месяц «военного положения» перевод экономики государства на военные рельсы может обойтись налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов (приблизительно 2–4 процента от ВВП Украины).

Потерять такие огромные средства страна, стоящая на краю экономической пропасти, не может. Более того, подобного шага нынешнего военно-политического руководства Украины, в том числе и Порошенко, не поймет и украинский народ.

Понятно — страна напрягла все силы в ожидании войны. Только вот складывается ощущение, что подобные приготовления идут только с одной стороны — с украинской.

А куда направить все эти подготовленные силы, если Россия не нападет? Остается лишь один вариант развития событий — маленькая, но победоносная война на Донбассе, которая, по мнению команды Порошенко, должна поднять рейтинг действующего президента, чтобы снова переизбраться на второй срок.

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Егор Руд