Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2018
- 10:02 Захарова сказала, как Россия поможет Украине отметить 1 апреля.
- 08:28 Более 3,8 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи, — ООН.
- 07:58 Если Путин нападёт, Киев поставит под ружьё 200 тыс. в считанные часы, — министр обороны Украины.
- 07:29 Киев готовит аэродромы подскока: эксперт оценил вертолётные площадки ВСУ на Донбассе.
- 05:30 Порошенко готовится к настоящей войне: доказательства.
- 03:34 Сайт Миротворец не несет функции.
- 01:44 В Пентагоне прокомментировали информацию о возможности военного ответа на инцидент в Керченском проливе.
- 00:52 Путин ждал провокации с нашей стороны, чтобы начать полномасштабную агрессию против Украины, — Полторак (ВИДЕО).
- Вчера 23:43 Министр обороны Украины заявил, что продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.
- Вчера 22:42 История жизни погибшего Александра Захарченко: то, о чем раньше было не принято говорить.
Захарова сказала, как Россия поможет Украине отметить 1 апреля
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о том, что депутаты Рады одобрили прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Накануне стало известно, что депутаты Верховной рады Украины решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года.
Проект закона о прекращении действия соответствующего договора 3 декабря внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.
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Более 3,8 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи, — ООН
Более 3,8 млн человек, проживающих в зоне военных действий на Донбассе, нуждаются в гуманитарной помощи, заявила пресс-служба ООН.
«На гуманитарные операции на востоке Украины, где помощи ждут 3,8 млн человек, в конце прошлого года в ООН запросили 204 млн. Год заканчивается, а план профинансирован лишь на 37 процентов. Это по 29 долларов на каждого получателя», — говорится в сообщении.
В следующем году ООН планирует оказать помощь 2,3 млн граждан Украины, запросив на эти цели 162 млн долларов — на 13% меньше, чем в этом году.
Как сообщала «Русская Весна», Трамп планирует назначить постоянным представителем США в ООН бывшую телеведущую Хизер Нойерт.
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Если Путин нападёт, Киев поставит под ружьё 200 тыс. в считанные часы, — министр обороны Украины
В каждой из десяти областей, где сейчас введено военное положение, проведут бригадные учения резервистов.
Об этом в эфире украинского ТВ заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, учения уже были проведены в Черниговской и Харьковской областях.
«На случай чрезвычайной ситуации, на случай открытой агрессии России против Украины они в течение двух-трех часов прибывают в военную часть — на них есть оружие, техника, подготовленное, реализованное взаимодействие, боевое слаживание проведено и они готовы к боевым действиям», — подчеркнул министр.
Также он отметил, что в течение последних четырех лет Украине удалось создать мощный запас мобилизационного ресурса численностью в 200 тысяч резервистов.
«За последние годы мы создали запас мобилизационного ресурса в 200 тысяч резервистов. За последнее время мы эту работу не прекращали и провели сборовую подготовку. 40 тысяч военных прошли такую сборовую подготовку.
Сейчас мы начали подготовку разную по форме и содержанию, в зависимости от подготовки военнослужащих. Сборовая подготовка будет проходить 15 дней в боевых частях.
И туда будут прибывать мотивируемые люди, военные первой очереди резерва. И будут проходить подготовку две недели. 20 дней подготовку будут проходить военнослужащие, которые прибывают в учебные центры для того, чтобы подготовиться по отдельным специальностям дефицитным, и которые нуждаются в более длинном сроке подготовки», — рассказал Полторак.
Министр также сообщил, что начата подготовка и сборы с бригадами территориальной обороны.
«В этом году мы впервые провели бригадные учения территориальной обороны в Чернигове и в Харькове. Во всех областях, где введен режим военного положения, такие учения будут проведены.
Здесь сборовая подготовка будет проходить 10 суток. К тому же я хотел бы обратить внимание, что в двух областях она будет 10 суток, а других — по 5. И это опять же зависит от уровня подготовки органов военного управления, подготовки личного состава и от угроз, которые существуют», — отметил Полторак.
Как сообщала «Русская Весна», в ходе этого же эфира Полторак заявил, что «Путин ждал провокации со стороны Украины, чтобы начать полномасштабную агрессию».
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Киев готовит аэродромы подскока: эксперт оценил вертолётные площадки ВСУ на Донбассе
ВСУ оборудуют в Лисичанске и Северодонецке специальные площадки для приема военных вертолетов, а также размещают бронетехнику вблизи линии соприкосновения.
Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«На территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и гражданского аэродрома в Северодонецке оборудуются специальные площадки для приема военных вертолетов», — сказал он.
Осадчий отметил, что ВСУ продолжают наращивать силы и средства в зоне проведения «операции объединенных сил» («ООС»).
«4 декабря на железнодорожную станцию Рубежное прибыли три состава с бронетехникой, среди которой самоходные артиллерийские установки (САУ), танки и БМП. После разгрузки большая часть техники на тралах была вывезена в направлении населенного пункта Кременная, оставшаяся техника направилась в населенный пункт Северодонецк», — рассказал начальник пресс-службы.
Осадчий сообщил, что на территории санатория «Озерный» в Кременной расположены шесть танков, четыре САУ и 130 человек личного состава ВСУ.
«В населенном пункте Варваровка на территории консервного завода дислоцируется пять танков ВСУ. Вдоль автомобильной дороги Счастье — Новоайдар, в лесополосе, находятся более 20 танков, замаскированных специальной сеткой и ветками», — добавил он.
«Обращаюсь к сотрудникам специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с призывом провести проверку фактов сосредоточения запрещенной техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения», — призвал начальник пресс-службы.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Украинские военные неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Петрович Орлов считает, что Киев не рискнет бросить вызов России, несмотря на заявления Порошенко.
«Войну с Россией Киеву не потянуть. Максимум, на что способны ВСУ, — это попытка возвращения территорий Донбасса в состав Украины. Все понимают, что нападение Украины на Россию — это бесперспективная военная операция, которая закончится полным разгромом ВСУ.
России даже надо будет вводить танки на территорию Украины, чтобы нанести поражение украинской стороне. Нанести удар по штабам и другим военным объектам ВСУ Москва может и дистанционно. Это понимают и в США, и в большей части Генштаба Украины», — отметил он в интервью корреспондентам портала «ПолитРоссия».
Вертолетные же площадки, по словам Орлова, необходимы Киеву для авиаударов по позициям вооруженных сил Республик Донбасса.
«Мы неоднократно видели, что ВСУ проводили учения армейской авиации вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Эти площадки нужны Киеву в качестве аэродромов подскока для авиации, которая могла бы перемещаться вдоль линии разграничения и наносить какие-то ракетно-штурмовые удары по позициям ополченцев.
Говорить о конкретном сроке реализации данного плана пока не приходится, но то, что ВСУ готовят подобную деятельность — это очевидно, особенно на фоне пополнения авиационного военного парка Украины за счет старой советской техники, поставляемой из стран бывшего варшавского блока», — резюмировал Владимир Петрович.
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Порошенко готовится к настоящей войне: доказательства
Продолжается вторая неделя военного положения на Украине. Кому-то нововведение очень сильно мешает, а кого-то и вовсе не коснулось, ведь его ввели только в 10 областях страны. Несмотря на то что вам кажется, что ничего не происходит, все-таки что-то готовится. И это — война!
Введение военного положения на Украине, по заявлениям президента, является превентивной мерой. Как сказал Петр Алексеевич, это время будет использовано для уменьшения угрозы и укрепления обороны страны.
Однако, несмотря на подобные утверждения, все указывает на подготовку к войне. Рассмотрим ряд факторов, четко указывающих на скорое начало боевых действий.
Призыв
Приведение воинских частей в полную боевую готовность и призыв резервистов из запаса были проведены не случайно. Самое важное, что на сборы прибывает оперативный резерв именно первой очереди.
Сегодня в нем числятся 160 тысяч бойцов, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе.
В данный момент для ВСУ нужны именно такие — настоящие бойцы, уже державшие в руках автомат.
Зеленый «молодняк», призванный только вчера, на поле боя будет всего лишь «расходным материалом».
Естественно, что Порошенко не может снова допустить огромное количество жертв, как это было в боях за Иловайск — на носу выборы.
А матери и семьи погибших солдат — это большой пласт электората, который должен голосовать «ЗА» нынешнего президента, а не «ПРОТИВ». Именно поэтому на фронт должны быть призваны профессионалы военного дела, которые смогут переломить ход войны на Донбассе в пользу ВСУ и, естественно, самого Петра Алексеевича.
Перевод ОПК на особое положение, новая военная техника, поставка боеприпасов
Первого декабря президент Украины вместе с министром обороны страны Степаном Полтораком торжественно передали личному составу Вооруженных сил Украины ряд образцов авиационной техники, среди которых есть истребители (МиГ-29, Су-27) и вертолеты (Ми-8).
Во время церемонии передачи вооружения и военной техники Порошенко заявил, что отдал приказ о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы. Более того, представители Министерства обороны отметили, что уже завершается поставка боеприпасов в войска.
Нагнетание обстановки со стороны ключевых политиков
Все официальные речи президента Украины направлены на сохранение спокойствия и стабильности в обществе. Паника в стране сейчас никому не нужна, а в глазах избирателей Порошенко должен быть миролюбивым, не желающим кровопролития политиком.
По этой причине «мягкую» подготовку социума к предстоящей войне взяли на себя ключевые политики, сторонники Петра Алексеевича.
Первого декабря Совет обороны Винницкой области принял решение на период действия военного положения запретить гражданским лицам носить военную форму.
«На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установлением возможной принадлежности к незаконным военным формированиям», — сказано в сообщении.
Также в ОГА проинформировали, что в связи с военным положением запретили охоту в двух приграничных районах. А уже четвертого декабря представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Виталий Голота заявил о необходимости введения отдельных санкций за незаконное ношение военной формы во время военного положения.
Предполагаемый штраф за нарушение может составить не менее 3 тысяч гривен.
Подобный запрет — нормальная практика при введении военного положения. Он явно намекает на то, что украинские власти боятся появления на своей территории любых незаконных военных формирований. Неудивительно, что следом был введен запрет на въезд в страну граждан РФ от 16 до 60 лет.
Второго декабря исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что должно лежать в аптечке каждого украинца.
В набор входят: клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством, атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем, пластыри разных размеров, бинты марлевые нестерильные.
То есть все то, что входит в индивидуальную аптечку участника боевых действий. Неужели Супрун предвидит большое количество боевых ранений и много крови?
Не остались в стороне и Министр иностранных дел Украины и командующий вооруженными силами Украины. Павел Климкин отметил опасность пребывания некоторых категорий граждан Украины на территории Белоруссии из-за действий спецслужб Российской Федерации.
А Виктор Муженко в своем интервью агентству Reuters заявил, что «сейчас угроза полномасштабного вторжения армии РФ самая высокая с 2014 года».
Со всех сторон общество готовят к войне!
Косвенные доказательства
Представители ВСУ уже не раз сообщали, что военнослужащих Украины готовят американские инструкторы.
Так, в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn было опубликовано объявление компании Mission Essential — государственного подрядчика, который обслуживает американскую разведку и другие военные организации. Компания работает в интересах безопасности США.
Она ищет переводчика для американских военных на Украине, но с одной, очень важной, пометкой — переводчик должен быть готов работать в условиях боевых действий. Ранее подобных требований к переводчикам не предъявляли.
Кроме того, на странице Командования Сил специальных операций в Facebook появилась рекомендация о том, что призванным бойцам ВСУ не стоит фотографироваться с включенной геолокацией на телефоне. Опытному разведчику фотография на фоне техники с привязкой к местности может сказать, порой, больше, чем информация от своих спецслужб.
А Генштаб ВСУ, по всей видимости, хочет оставить в тайне процесс передислокации частей и соединений в зону проведения «ООС».
Безвыходность ситуации
Сегодня все государственные СМИ страны кричат о приближающейся прямой агрессии России. Готовятся к этому и Вооруженные силы страны. Но что, если РФ так и не нападет на Украину в течение месяца?!
В таком случае огромные ресурсы страны, направленные на подготовку к так и не состоявшимся боевым действиям, будут попросту потрачены впустую.
А сумма немалая.
По самым скромным подсчетам международных экспертов, за месяц «военного положения» перевод экономики государства на военные рельсы может обойтись налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов (приблизительно 2–4 процента от ВВП Украины).
Потерять такие огромные средства страна, стоящая на краю экономической пропасти, не может. Более того, подобного шага нынешнего военно-политического руководства Украины, в том числе и Порошенко, не поймет и украинский народ.
Понятно — страна напрягла все силы в ожидании войны. Только вот складывается ощущение, что подобные приготовления идут только с одной стороны — с украинской.
А куда направить все эти подготовленные силы, если Россия не нападет? Остается лишь один вариант развития событий — маленькая, но победоносная война на Донбассе, которая, по мнению команды Порошенко, должна поднять рейтинг действующего президента, чтобы снова переизбраться на второй срок.
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Егор Руд
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Сайт Миротворец не несет функции
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В Пентагоне прокомментировали информацию о возможности военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море», — сказал генерал на дискуссионной площадке газеты Washington Post.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на три свои источника сообщил, что США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
«Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность на всей территории действий Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», — заявил телеканалу официальный представитель флота.
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Путин ждал провокации с нашей стороны, чтобы начать полномасштабную агрессию против Украины, — Полторак (ВИДЕО)
Выдержка украинских моряков с задержанных российскими силовиками кораблей помогла предотвратить вторжение российских войск на Украину, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Российская Федерация ждала, готовила эту провокацию… Из перехватов мы слышим, что они оскорбляли, нагло себя вели, в итоге применили оружие, и только выдержка (украинских моряков) спасла ситуацию и не допустила масштабной агрессии», — заявил он в интервью одному из украинских телеканалов.
Как утверждает министр, накануне инцидента в Керченском проливе Россия увеличила концентрацию вооружения и техники у границ Украины от двух до 10 раз и привела войска в Крыму в боевую готовность.
«В последнее время количество танков увеличилось почти в 300 раз. За несколько дней перед этой ситуацией РФ приблизила впритык к нашей границе три батальонно-тактические группы. Одна из них сформирована в Рязани десантным полком, который принимал участие в захвате Донецка и Луганска в 2014 году. Угроз было более чем достаточно», — заявил он.
«И Путин, и РФ ждали провокации с нашей стороны, чтобы были основания совершить полномасштабную агрессию против Украины», — подытожил Полторак.
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Министр обороны Украины заявил, что продолжит отправлять корабли через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой» заявил, что суда ВМС Украины продолжат ходить через Керченский пролив.
«Мы, когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, будем осуществлять такие же проходы», — сказал он.
Министр подчеркнул, что корабли будут, как и прежде, проходить с соблюдением всех международных норм.
Также Полторак выразил надежду, что международное давление на власти России «даст им понять, что они не выполняют международные обязательства».
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История жизни погибшего Александра Захарченко: то, о чем раньше было не принято говорить
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