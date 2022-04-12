Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Приятно снова видеть старый добрый ЯП.
Да и лекала традиционные сразу бросаются в глаза.
Значит работа началась.
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этот Шарий обладает хорошей энергетикой ,он человек Медведчука ,сидят с женой в Голандии ,очень активные оба,естественно боготворительность на Донбасе.Читала его на фейсбуке ,возможно с целью изучения мнений ,он выступал на стороне украины против России…Так что там сам черт ногу сломит с этими хохлами..