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Моя версия по Медведчуку

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PBO1Cgnf1Ac
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18292 9248
    BlackCat только что

      Приятно снова видеть старый добрый ЯП.
      Да и лекала традиционные сразу бросаются в глаза.
      Значит работа началась.
      +++

    • 23024 19170
      марина только что

        этот Шарий обладает хорошей энергетикой ,он человек Медведчука ,сидят с женой в Голандии ,очень активные оба,естественно боготворительность на Донбасе.Читала его на фейсбуке ,возможно с целью изучения мнений ,он выступал на стороне украины против России…Так что там сам черт ногу сломит с этими хохлами..

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