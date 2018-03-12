Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2018
- 11:00 Занятия танковых экипажей НМ ЛНР по огневой подготовке.
- 10:52 Войсковой священник отслужил молебен на позициях НМ ЛНР.
- 10:41 ВСУ обстреляли автомобиль с рабочими Донецкой фильтровальной станции.
- 10:37 Война закончится только силовым решением – житель Донецка.
- Вчера 23:29 Изнанка минометного заговора.
Занятия танковых экипажей НМ ЛНР по огневой подготовке
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Войсковой священник отслужил молебен на позициях НМ ЛНР
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ВСУ обстреляли автомобиль с рабочими Донецкой фильтровальной станции
Утром 12 марта ВСУ открыли огонь по автомобилю, который вез рабочую смену на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС).
О нарушении противником режима прекращения огня сообщил журналистам представитель компании «Вода Донбасса».
«В 07:30 утра украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по колонне автомобилей, которые везли людей на их рабочие места.
Одна из машин получила повреждения, теперь не на ходу», — сообщил представитель компании.
Кроме того, около 00:15 12 марта украинские военные из 120-мм минометов обстреляли село Ленинское.
Как уточнил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, по населенному пункту было выпущено как минимум шесть мин, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Война закончится только силовым решением – житель Донецка
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Изнанка минометного заговора
На фоне клоунской истории про то, что Рубан якобы хотел убить Порошенко из миномета по наущению Захарченко, продолжает всплывать реальная подоплека этой истории связанной с СБУ и ГУР МОУ, так как уже в день ареста Рубана выяснилось, что оружие для "государственного переворота" он возил на базу 8-го полка спецназа ГУР МОУ, который занимается терактами на территории ДНР и ЛНР. Причем это была не первая такая поставка, в которой принимал участие офицер спецназа ГУР МОУ, по поводу которого Рубан сразу начал сливать информацию в суде, так как понял, что его пытаются подставить в ходе разборок украинских спецслужб, для прикрытия которых и изобрели минометный заговор.
Журналист Владимир Бойко заявил, что операция по задержанию переговорщика Владимира Рубана планировалась Главным управлениям разведки Минобороны, и раскрыл личность Кедра, которого Рубан и его адвокаты подозревают в том, что он подставил переговорщика.
Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.
Бойко напомнил, что глава СБУ на брифинге 9 марта рассказал о задержании на выезде из "ДНР" Владимира Рубана.
"Василий Сергеевич заверил журналистов, что Рубан под руководством своего идейного вдохновителя Виктора Медведчука готовил государственный переворот, собирался убить Порошенко, Авакова, Турчинова, Яценюка и еще целый ряд слуг народа", – написал он.
Далее Бойко перечисляет по пунктам, почему, на его взгляд, Рубан является человеком не Медведчука, а именно Грицака.
"А если бы Василий Сергеевич имел хотя бы на две извилины больше, он бы понял, что ляпнул лишнего, поскольку:
1. Рубан – это представитель не Медведчука, а Грицака. Поскольку именно Василий Сергеевич, будучи руководителем Антитеррористического центра при СБУ, в 2014 году уполномочил мелкого предпринимателя Рубана на переговоры с террористами об освобождении заложников и даже – по крайней мере это утверждал сам Рубан – организовал ему от СБУ "ксиву", в которой Рубан назван "генерал-полковником".
2. Гражданин Медведчук, которым в Украине пугают детей, это – официальный представитель СБУ в Минской трехсторонней контактной группе, уполномоченный, опять же, Грицаком в 2014 году в соответствии со статьей 16 Закона Украины "О борьбе с терроризмом".
3. Рубан не только не имел отношения к Медведчуку, но в последнее время раздражал Медведчука своим бизнесом по освобождению заложников, который развернул вместе с кураторами из СБУ. Поэтому СБУ под давлением Медведчука (через Администрацию президента Украины) в конце концов год назад запретила Рубану пересекать линию разграничения с молодыми и гордыми "народными республиками".
4. Для приобретения оружия с целью совершения теракта в Киеве нет никакой необходимости направлять через официальный контрольно-пропускной пункт человека, которому СБУ запретило пересечение линии разграничения с ЛНР/ДНР. А если бы Рубан действительно имел отношение к подготовке теракта, то он был бы задержан в последнюю очередь – после выявления и задержания всех лиц, причастных к преступлению."
Журналист считает, что инициатором задержания Рубана была не СБУ, а Главное управление разведки МО.
Что касается Кедра, то Бойко дает о нем следующую информацию:
"Чем занимался Рубан, кроме переговоров по освобождению заложников, уже секрета не представляет благодаря тексту подозрения, которое ему было предъявлено 9 марта 2018 года. В частности, сказано, что он провозил огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку, которые в дальнейшем хранились в тайнике, устроенном на территории военной части А0553 по адресу г. Хмельницкий, ул. Толстого, 4. Сам же Рубан в Шевченковском райсуде Киева при избрании ему меры пресечения утверждал, что пересекал контрольно-пропускной пункт по заданию военнослужащего с позывным "Кедр": "Операция, которая состоялась вчера, была спланирована офицером Кедр. Я выполнял роль водителя. Автомобиль, на котором я передвигался, принадлежит старшему офицеру Кедр. Я получил его только для пересечения границы".
Сомневаться в словах Рубана не приходится, поскольку Кедр – это майор Павел Балов из того самого восьмого отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Хмельницком как военная часть А0553 и который на самом деле находится в распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Балов – полный кавалер Ордена Богдана Хмельницкого, свои награды он получил за выполнение специфических задач на территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2016 годах. В частности, именно ему приписывают ликвидации Гиви и Моторолы. Но злые языки утверждают, что на самом деле главной деятельностью Павла Александровича является обеспечение криминального бизнеса руководства ГУР МО: торговли оружием, транспортировки нелегальных грузов, охраны наркотиков, следующих из Афганистана в Европу через Россию и Украину. Наверное, самой известной операцией, которую приписывают Кедру, стала ликвидация 2 октября 2016 года на территории "ЛНР" гражданина России Армена Багиряна по прозвищу Багги, чей труп был нужен руководству ГУР МО для того, чтобы на него "повесить" расстрел под Счастьем в сентябре 2015 года сводной мобильной группы во главе с внештатным сотрудником СБУ Андреем Галущенко (Эндрю). Эта группа фиксировала факты нелегального пересечения грузов через линию разграничения и сильно донимала военных разведчиков, для которых "контрабанда" была – и, наверное, есть и сейчас – главным источником дохода.
В феврале 2016 года о подозрении в организации этого теракта военная прокуратура сил АТО сообщила двум бойцам 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Долженко и Александру Свидру, в мае 2016 года третьим подозреваемым стал командир роты Андрей Асосов. Но несколько месяцев спустя подозреваемые вышли на свободу, зато расстрел группы Эндрю был приписан покойному Баги, а производство закрыто из-за смерти подозреваемого. Впрочем, есть и другая точка зрения, которая не раз озвучивалась, в частности, военными прокурорами – что на самом деле Эндрю был убит по указанию руководства ГУР МО, поскольку он мешал украинскому военному начальству зарабатывать на поставках наркотиков и нелегальных грузов через линию разграничения. Поэтому для фальсификации материалов дела и пришлось ликвидировать абсолютно постороннего человека с противоположной стороны".
Тему Кедра продолжила и другой журналист – Ольга Решетилова.
"Если уж пошла такая пьянка, то расскажу и я свою историю о Кедре, он же Павел Балов, он же на момент нашей встречи майор 8-го полка спецназначения.
В ходе расследования по делу Эндрю (которое еще не опубликовано, однако всему свое время) я узнала, что военных прокуроров, в том числе Кулика и Ефимовича, во время следственных действий в серой зоне сопровождал некий Кедр из 8-го полка. И поскольку прокурорские на контакт не шли, мне сказали, что у него может быть много информации.
Кто такой Кедр, на тот момент я не знала. Удивительно, что, как оказалось впоследствии, Кедр довольно известная личность в определенных кругах.
Итак, раздобыв номер, я позвонила. Осторожно спросила, могли бы мы поговорить, и сразу узнала, что вообще-то Кедру журналисты за информацию предлагают деньги, что железные яйца только у него (это почти цитата) и мне в такие дела лучше не лезть, потому что отстрелят голову. Короче, в довольно грубой форме во встрече мне Кедр отказал.
Но через некоторое время он позвонил сам. "Тебе еще нужна информация? У тебя есть 24 часа, чтоб приехать в Краматорск", – безапелляционно сообщил мне Кедр. Но я была в Херсоне, занималась другим делом и Краматорск ну никак не входил в мои планы на ближайшие 24 часа.
Через несколько дней Кедр снова позвонил. И дал мне уже 12 часов, чтобы приехать, потому что через 12 часов он выезжает на задание.
На тот момент я уже навела справки в тех же узких кругах, где Пашу знают как немного балабола, немного любителя подзаработать, но в том, что у него действительно может быть ценная инфа, мало кто сомневался.
Информация мне была ну очень нужна, но я не люблю, когда мне ставят ультиматумы. Я не поехала в Краматорск, написала, что когда буду в зоне АТО, подъеду в любой населенный пункт, какой он скажет.
И каково же было мое удивление, когда через день поздно вечером пришло сообщение: "Ты в Киеве? Через два часа встретимся".
Это уже реально становилось интересно, и я таки поехала на встречу где-то в глухой гостинице на Виноградаре. Подробностей спецоперации раскрывать не буду)). Но сказать, что это было странно и стремно, – ничего не сказать.
Мы часа два разговаривали с Кедром, за соседним столиком сидели два вооруженных чувака – подчиненные Кедра – и контролировали ситуацию.
Но интереснее все-таки наш разговор. Очевидно, Кедр считает себя офигенным мачо и прекрасным манипулятором. Потому что он применял все возможные приемы: от мачистского держания за руку и заглядывания в глаза до демонстрации фото своих 200 и напускания ужаса – посмотри, мол, что можно сделать с человеком.
А суть его речей сводилась к одному: не трогай Матиоса и Ефимовича, они нормальные ребята, дай им закончить расследование. И почти все виновные в смерти Эндрю уже ликвидированы, осталось еще немного.
Кедр рассказывал, что Матиос неоднократно помогал с финансированием его группы и вообще они давно сотрудничают.
Итак, Кедр признал, что это он ликвидировал Багги (Армена Багиряна, командира 13-го батальона народной милиции "ЛНР").
– Ты убрал колючевого свидетеля по делу Эндрю, – сказала я.
– Еще раз скажешь, что он ключевой свидетель, я тебе проломлю голову, – без печали сказал Паша.
Еще позже от одного высокопоставленного лица я узнала, что Багги Кедру заказали Матиос и еще два человека, и стоила эта операция 20 тыс. долларов. То есть то интервью, которое давали пленные в ЛНР из 8-го полка, в котором говорили, что Матиос заказал Багги, – это не совсем бред.
Хотя, как утверждают мои источники, перед Кедром стояла задача похитить Багги и притащить на подконтрольную территорию. Кедр говорит, что так все и планировалось, но произошла перестрелка с людьми Багги, он побежал, и якобы в него попали свои.
В эту версию Кедра я не верю, потому что звучит она как-то неправдоподобно. Говорят, что Матиос был очень расстроен по поводу смерти Багги. Но в это я тоже мало верю. Вряд ли военная прокуратура, которая тогда активно развивала версию о причастности 92-й бригады к гибели Эндрю, хотела здесь видеть Багги.
Позже в Краматорске я встретилась с другом Кедра, военным прокурором, который вел следствие по делу Эндрю, Павлом Ефимовичем. Конечно, Ефимович знал, что мы с Кедром встречались в Киеве. И знал о нашем разговоре в подробностях.
Учитывая близость Кедра к Матиосу и военной прокуратуре сил АТО. Учитывая любовь этой структуры к феерическим пиар-операциям. Учитывая то, что "только у Кедра железные яйца" и "он единственный выполняет специфические операции на той стороне", его появление, конечно, в этой грубой работе с Рубаном не случайно.
Но, как говорил классик, других специалистов, других спецслужб и другой прокуратуры у нас для вас нет. Работать тонко – это не про них. И точно не про Кедра.
P.S. Когда наконец будут по-настоящему реформированы спецслужбы и прокуратура, готова предоставить следствию соответствующие диктофонные записи в подтверждение всего здесь написанного", – написала Ольга Решетилова.
https://strana.ua/news/128929-zhurnalist-nazval-rubana-chelovekom-hlavy-sbu-a-ne-medvedchuka.html – цинк (по ссылке есть скрины и цинки заявления Бойко и Решетиловой на украинском языке)
http://www.gpu.com.ua/uk/content/pavlo-balov-ukra%D1%97nskii-kedr – статья Бойко
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1805442876154526 – по ссылке Решетилова жалуется, что сотрудники МВД пробили ее телефон для "Кедра" и тот пытался заставить ее убрать статью, которая засвечивает участие ГУР МОУ в "минометном заговоре"
NB! Из показаний Решетиловой следует, что главный военный прокурор Украины за деньги заказывает похищения людей, чтобы прикрыть свое или чужое участие в бизнесе по контрабанде через линию фронта и убийстве проверяющего из СБУ. Открыт вопрос и о причастности Матиоса к делу о расстреле Галущенко, которое списали на Багиряна.
Балов по сути выступает в роли тактического куратора криминальных операций ГУР МОУ и главной военной прокуратуры, которая ведется на линии и за линией фронта, причем это не только борьба с сепаратизмом, но и торговля наркотиками и оружием, которое перетекает через линию фронта под чутким руководством "героев Украины",
С учетом этих фактов, судьба Рубана не удивляет. Точно так же в свое время слили другого "героя Украины" Руслана Онищенко, который пока убивал и насиловал людей в составе батальона "Торнадо", никого не волновал, но как попытался влезть в дела контрабанды через линию фронта, тут его и приняли как самого банального уголовника, коим он собственно и являлся. И крыша МВД, которой Онищенко регулярно заносил в 2014-2015 году ему не помогла, потому что в вопросах контрабанды через линию фронта, у ГУР МОУ и других военных структур возможностей куда как больше. Отсюда и гибель проверяющих СБУ, которые просто не поняли, куда они пытались соваться.
В данном случае, выглядит так, что СБУ в порядке мести за убитого сотрудника, тупо слило криминальные операции ГУР МОУ, хапнув давно известного им Рубана, который уже давно выполнял мелкую работу по перевалке контрабанды. Попутно через подконтрольные СМИ начали сливать и замазанных в этом деле сотрудников ГУР МОУ, начав с "Кедра", косвенно намекая на то, что оружие которое возилось с участием ГУР МОУ использовалось для подготовки переворота с целью убийства Порошенко.
И еще:
Почему-то почти никто не обратил внимания , КУДА задержанный Рубан якобы отвез первую партию оружия.
Его ведь хлопнули на второй поставке.
А первую он отвез по адресу Хмельницкий, ул.Толстого, 4, в/ч 0553.
Проблема в том, что эта часть – очень непростая. Можно сказать – знаковая.
Это – армейский 8-й отдельный полк спецназа (8 оп СпН). Главное управление разведки и все такое.
Бывшая 8-я бригада СпН, раньше базировалась в Изяславе, в начале "нулевых" ее перевели в Хмельницкий.
8 оп СпН плотно участвует в АТО. Например, говорят, что ее специалисты убили "Гиви".
ОЧЕНЬ серьезная структура.
А теперь вот, откуда ни возьмись, появилось…. СБУ
И теперь СБУ говорит, что на базе 8 оп СпН собиралось оружие для государственного переворота. Привез, мол, водила за вказивкою Рубана кучу тяжелого, и оставил на хранение.
Оставил кому-то? Или в сарайчике прикопал? В полку спецназа?
Можете себе представить такую картину?
Понятно, что оставить мог только с ведома командования.
Понимаете, что это значит? В полку спецназа хранилось оружие для государственного переворота. Со слов СБУ, конечно.
"Готовился военный путч" – говорит СБУ.
А верная "Контора" этот военный путч успешно разоблачила.
Что не может не радовать, конечно же, ага.
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1804946742870806 – цинк
А вы говорите минометы. Тут серьезные люди серьезный бизнес делали, но судя по всему, провокация СБУ была выполнена столь топорно, что теперь вылезет очень много неприятных для Украины хвостов, в которых замешаны СБУ, ГУР МОУ и военная прокуратура.
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