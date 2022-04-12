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“Космический век”

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Документальный цикл Космический век", снятый в 1981-1986 годах и посвященный полету первого полета человека в космос и успехам советской космической программы.
Всего с 1981-го по 1986-й год вышло 7 документальных фильмов. Главная ценность – огромное количество редкой хроники + интервью непосредственных участников процесса.


Фильм 1. С чего начинается Родина


Фильм 2. Космическая весна


Фильм 3. Первый отряд


Космодром "Интеркосмос"


Лунная Одиссея.


Человек в космосе


Звездные войны и открытый космос

С праздником товарищи, с Днем Космонавтики!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7554156.html
Метки: 12 апреля, 1961, гагарин, день космонавтики, космос, праздники, ссср
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