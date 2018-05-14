Эссе: Раскрытие секретной космической программы

Политическое Эссе на тему статей:

"Падение необычных метеоров наблюдается по всему миру. Над планетой начались космические бои?":

http://narada-budda.ru/kosmos/856-padenie-neobychnyh-meteorov-nablyudaetsya-po-vsemu-miru-nad-planetoy-nachalis-kosmicheskie-boi.html

"“Черный бюджет” секретных космических проектов, о котором вы не должны знать":

http://narada-budda.ru/raskrytie/855-chernyy-byudzhet-sekretnyh-kosmicheskih-proektov-o-kotorom-vy-ne-dolzhny-znat.html

"Над Американским континентом началась космическая война":

http://narada-budda.ru/protivostoyanie/932-nad-amerikanskim-kontinentom-nachalas-kosmicheskaya-voyna.html

"Взрывы в небе по всему миру продолжаются.":

http://narada-budda.ru/protivostoyanie/940-vzryvy-v-nebe-po-vsemu-miru-prodolzhayutsya.html

"Галактический Кодекс (от Кобры)":

http://narada-budda.ru/ufologiya/920-galakticheskiy-kodeks-ot-kobry.html

Первые строки басни Крылова "Червонец": https://vsebasni.ru/krylov/chervonetc.html

"Полезно ль просвещенье (Раскрытие тайной Информации)? Полезно, слова нет о том.

Но просвещением зовём Мы часто роскоши прельщенье (Информацию об инопланетянах) И даже нравов развращенье (Тёмную деятельность в нашем мире Общества Иллюминатов / Кабалы / хазарской мафии);

Так надобно гораздо разбирать (Работать с Информацией анализируя её логически),

Как станешь грубости кору с людей сдирать (говорить "правду-матку"),

Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять (потеря Разума от открывшейся Истины), Чтоб не ослабить дух их (потеря веры в своё государство), не испортить нравы (без вызова агрессии на истинное положение дел в мире), Не разлучить их с простотой (Бытия)

И, давши только блеск пустой (Знание того Тайного, что скрывалось от мировой общественности), Бесславья не навлечь им (Обществу Иллюминатов) вместо славы (негативная реакция людей на их Тёмные дела в мире)."

Что послужило началом к существованию секретной космической программы...

Секретность космических соглашений с Тёмными Пришельцами - Драконийцами и Рептилоидами, была в ходу ещё при нацистах фашисткой Германии, которые вступили с ними в сговор в 1934 году. Хотя Соглашение между ними было достигнуто лишь в 1939 году, после чего началась масштабная секретная космическая программа, ибо Драконийцы дали Нацистам свои технологии строительства космических кораблей. Правда, с одним условием - их корабли должны были примкнуть к их космическому флоту для сражений со Светлыми Мирами нашей Вселенной, а именно с Миром Сириуса из галактики Ориона, который всегда был их Врагом под Первым номером.

Строительство космических кораблей велось в альпийских горах Европы, а для этого Гитлер захватил половину европейских стран. На секретном производстве нацистов трудились лучшие инженеры того времени и рабы. К концу великой отечественной войны 1941-1945 годов Нацисты всё своё секретное космическое производство, включая ведущих специалистов и рабов, перевезли в Антарктиду на военную базу "Новая Швабия". Они её построили ещё в 1942 году с подачи Информации от Драконийцев и Рептилоидов, которые имели там свои инопланетные базы.

Антарктида Пришельцами была выбрана не случайно, ибо под её полярными льдами располагался Древний Город Преадамитов, который заложили ещё Чёрные Жрицы Атлантиды 13 000 лет тому назад. Они сбежали на Марс перед Всемирным Потопом основав там свою колонию. Но тот их Мир не просуществовал долго, и уже их потомки Вернулись обратно к нам на планету обосновавшись в том же месте, где жили их предки.

Древний Город содержал в себе генетические лаборатории и исследования Преадамитов. Они вели разработки: скрещивание различных генов, вмешательство в генетический код, занимались клонированием. А также там были космические корабли вместе с Преадамитами в стазис-камерах, которые ввели себя в анабиоз, чтобы выжить в планетарном катаклизме Всемирного Потопа произошедшего 12 000 лет тому назад.

Перебравшись в Антарктиду в последние Дни великой отечественной войны, Нацисты получили доступ: к Древнему Городу Преадамитов, к их генетическим лабораториям и исследованиям, поэтому они и были самыми первыми генетически изменёнными людьми. А главное, Нацисты получили их космические корабли, что заметно улучшило технологии строительства уже их собственных летательных аппаратов, которые они могли использовать по своему усмотрению.

Долгое время США пыталась склонить Нацистов к сотрудничеству по археологическим расследованиям Древнего Города Преадамитов. Им это удалось сделать в 1952 году с тем условием, что ведущие немецкие специалисты войдут во все важные американские правительственные инфраструктуры фармацевтических и аэрокосмических разработок. Эта программа называлась "Скрепка". А в довесок к этому Соглашению о сотрудничестве с Нацистами, США заимело Контракт с Драконийцами и Рептилоидами, которые стали Теневой Властью Америки.

В 1959 году в Антарктиде была построена первая американская военная база. К этому моменту многие страны уже имели в Антарктиде свои полярные станции. После того, как США начали свои раскопки Древнего Города Преадамитов, другие страны автоматически получили к нему доступ. В том же 1959 году все они подписали соглашение о Мирном Договоре, который нарушали только США и страны её поддерживающие. Так начались полномасштабные раскопки Древнего Города Преадамитов и военные исследования в области генетики и клонирования, а также строительства космических кораблей.

Помимо инопланетного контракта с Драконийцами и Рептилоидами, который США достался по наследству от Нацистов, как и их военная база "Новая Швабия" - аналог Зоны 51, американский президент Эйзенхауэр в 1954 году заключил судьбоносное Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых из Сетки Дзета. Благодаря ему Общество Иллюминатов получило инопланетные технологии не только в генетике и химических добавках, но и их космические разработки. А в довершение к этому, в тоже самое время ВВС США, отдельно от Общества Иллюминатов, вступило в договор с Нордиками из Системы Сириуса на космическое сотрудничество. Подобное соглашение с ними имело и СССР в 1955 году, которое было подписано ещё Хрущёвым.

С 60 годов прошлого века в нашем мире начала разворачиваться американская секретная космическая программа, к которой примкнули все ведущие страны того нашего мира, включая СССР.

В чём была секретность космической программы...

На секретности космической программы настаивал Рокфеллер будучи лидером Мирового Правительства, а оно состояло из Девяти неИзвестных, ибо он считал, что Знание Секрета даёт Силу тем, кто его знает. На гонку секретной космической программы уходило много денежных средств налогоплательщиков США, ведь нужно было: исследовать астероиды и планеты нашей солнечной системы на полезные ископаемые и их добычу; основать колонии, например на Марсе, а это было сделано к 1979 году; наладить продажу специалистов - особенно ценились наши инженеры, и рабов в другие Миры нашей Вселенной; помогать Тёмным Пришельцам - Драконийцам и Рептилоидам в их космических сражениях против Светлых Миров и Галактической Федерации Света.

Все космические дела проводились в строжайшей секретности от мировой общественности, а для этого использовались разные средства:

! Зомбирование людей через устройства типа ХАРП, которые стали появляться по всему нашему миру с 60 годов прошлого века образовав обширную сеть. Благодаря им люди облучались через: телевизионные антенны, радио, а позже и через сотовую связь, на определённые ограничения мозговой деятельности: НЛО и пришельцы - это фантастика;

! Чипизация людей шла с 70 годов прошлого столетия через: химические выбросы с предприятий, химтрассы от самолётов, авто и мото транспорта, а ещё использовались химические добавки в еде и лекарствах. Все они содержали в себе смарт-пыль достаточную для её внедрения в кровеносные сосуды, благодаря чему химические наночастицы принимали радиоизлучение - приказ, подавляющий слуховые и зрительные образы определённой темы: НЛО и инопланетяне не существуют в природе. А как следствие, люди не видели, ни НЛО, ни пришельцев / инопланетян, будь даже они рядом. Или давали рациональное объяснение тому, что ненароком увидели став свидетелями.

Благодаря масштабному зомбированию наши людей не видели Тёмных Пришельцев - Драконийцев и Рептилоидов, вокруг себя, и те спокойно могли жить рядом с нами.

У них нет своего Мира, поэтому они захватывают чужой и используют его пока их не выдворяют из него. Так произошло и с нашим Миром в 30 годах прошлого века во время подъёма Власти нацистов фашисткой Германии, которые в 50 годах прошлого столетия передали свою эстафету Соглашения с Тёмными Пришельцами Обществу Иллюминатов. С тех самых пор Драконийцы и Рептилоиды могли не только жить на нашей планете, но и иметь Власть во всех важных правительственных аппаратах стран нашего мира, а также жить полноценной жизнью среди нас.

Культ сатанизма и оргии появились в нашем мире от них, ибо им не хватало своей жизненной силы для своего комфортного существования и продолжения рода.

Воинственная раса Драконийцев живёт только войной с другими Мирами, поэтому американский космический флот под названием "Солнечный Смотритель" (Solar Warden), участвовал во всех космических сражениях на стороне Тёмных Пришельцев. А из-за этого любые Корабли с Земли, Светлыми Мирами других систем / галактик, принимались, как враждебные, даже если они принадлежали другим странам нашего мира, поэтому нашему Миру было сложно вести коммерцию с ними. Хотя были и те Миры, кто не только был согласен вести с нами торговлю, но и сами прилетали на Землю для товароОбмена, или для покупки наших космических кораблей, которые ценятся в космическом сообществе.

Какие Изменения начали происходить в нашем мире благодаря падению секретности космической программы...

В июле 2012 года российский президент Путин встретился с Людьми из Миров Сириуса и заключил с ними взаимно выгодное Соглашение. Благодаря этому Соглашению он получил инопланетные технологии новейшего оружия, демонстрация которого была произведена российской армией в октябре 2015 года, а Сирисуане теперь могли официально Помогать нашей планете в Противостоянии с Силами Тьмы - Мировым Правительством / Кабалой, а также с Драконийцами и Рептилоидами.

Производится Помощь нашему Миру Галактической Федерацией Света согласно Уставу Галактического Кодекса. А в нём сказано, что люди Мира должны попросить Помощи у Галактического Совета будучи заложниками своих Тёмных Сил или оккупированными инопланетными Силами Тьмы. Миры Сириуса является главными нашими Спасателями от Галактической Федерации Света, поэтому Аштар официально подписал в июле 2012 года подобное Соглашение с российским президентом.

В 2014 году Путин заключил подобный Договор с Плеядианцами получив от них ещё одни новейшие военные разработки, после чего инопланетные контакты в России вышли на государственный уровень. С этого времени Россия вступила в состав планетарного космического флота Земного Альянса, в который входят многие страны нашего мира поддерживающие Силы Света. В частности, Россия, Китай и Индия входят в состав Альянса восточных стран Азии.

Благодаря этому факту космических флот России был зачислен в российскую армию, о чём официально было объявлено уже в августе 2015 года.

Выдворение Тёмных Пришельцев с нашей планеты началось с 2012 года.

На 2017 год, по данным от Кобры из Организации Сопротивления, которая входит в Земной Альянс, на нашей планете их Сейчас осталось менее 5%. Очищение от них солнечной системы ещё продолжается, поэтому космические бои Там происходят часто, а их ведут: Галактическая Федерация Света в содружестве многих Светлых Миров нашей Вселенной, Внутренний Мир Земли / Агарта и Земной Альянс. В околоземном пространстве нашей планеты сражения тоже случаются с 2012 года, поэтому по всему нашему миру люди наблюдают частые метеоритные дожди и слышат громкие взрывы далеко в небе, объяснить которые власти стран уже не могут, как это было в ноябре 2017 года.

Общество Иллюминатов / Кабала начала сдавать лидерские позиции своей Власти в нашем мире с лета 2012 года, потому что Мировое Правительство потеряло над собой Теневое Правительство из Пяти Драконийцев, которые сбежали с нашей планеты в тот год, когда началось масштабное выдворение Тёмных Пришельцев согласно Галактическому Кодексу. Ведь Галактическая Федерация Света пришла на помощь нашему Миру согласно Соглашению с Россией в июле 2012 года.

Тёмная Элита, вкупе с Мировым Правительством, Иллюминатами и всеми членами их Семей, не смогли сбежать с нашей планеты в январе 2016 года. Их корабли были остановлены космическим флотом Альянса восточной Азии, в частности: России и Китая, а также других стран Азии. После короткого боя на планетарной орбите все их повреждённые каплевидные корабли программы "Межпланетный корпоративный конгломерат", были возвращены на планету - в Антарктиду в район шельфового ледника Росса, откуда они и вылетели. Никто из них не должен был избежать Суда Маат, которого они Бояться больше всего остального - например, падения своей Власти в нашем мире.

Также все они проигнорировали те Условия Сдачи, которые были им предложены Земным Альянсом в июне 2016 года - тихо сидеть в своих поместьях дожидаясь Суда Маат, а значит о мирной их Сдаче речь уже не идёт.

С февраля 2017 года, благодаря американскому президенту Трампу, в нашем мире начались Аресты всех приспешников Кабалы / хазарской мафии - сатанистов и педофилов.

Кульминационный момент Суда Маат над ними приближается к своему исполнению, ибо Событие Раскрытия ожидается уже в 2018 году.

Началось Раскрытие мировых Секретов с осени 2016 года. Оно касается: Древнего Города Преадамитов в Антарктиде, присутствия инопланетян на нашей планете, а главное -рассекречивания новейших технологий в медицине, науке и технике. А пока, в нашем мире с 2015 года наблюдается военное / политическое / экономическое Противостояние с Кабалой / хазарской мафией, да в околоземном пространстве с 2012 года происходят космические бои с остатками космического флота Драконийцев, Рептилоидов и Мирового Правительства.

Какое будущее ожидается в нашем мире во время Раскрытия инопланетного присутствия, и после него...

В ближайшие годы ожидается Суд Маат над всеми членами Общества Иллюминатов / Кабалы / Элиты / хазарской мафии, а также над всеми исполнителями их Тёмной Воли. Суд Маат над ними будет масштабным по своему размаху, справедливым и не предвзятым. После него наш мир начнёт свою Новую жизнь в Энергиях Света и с новейшими технологиями, которые скрывались от мировой общественности за семью печатями, ибо они были взяты из Древнего Города Преадамитов и касались здоровья / долголетия. Ведь Обществу Иллюминатов не нужны были здоровые люди, которые бы жили долго, потому что никто тогда не стал бы финансировать их Тёмную деятельность в нашем мире за счёт покупки химической еды / напитков и лекарств.

Откроется множество перспектив развития нашего мира благодаря инопланетной Помощи и давним разработкам по технологиям Древних Преадамитов. Туристические и торговые полёты в космос станут нашей реальностью. Увеличится выбор рабочих мест не только в нашем мире, но и за пределами нашей планеты / солнечной системы. А так как наша планета 13 000 лет принимала Участие в Эксперименте Дуальности, то тут будет создана Школа Мистерий для всех Существ нашей Вселенной, обучающая жизни в одновременной Дуальности - в Добре и Зле / в Свете и во Тьме.

В нашем Эксперименте приняли Участие много Миров нашей Вселенной, где от каждого из них к нам прибыло более миллиона человеко-Душ. Все они теперь смогут Вернуться в свои Миры, ибо Эксперимент Дуальности был завершён 21 Декабря 2012 года. Корабли со всех этих Миров уже давно прибыли к нашей планете и ожидают Часа Х - События Раскрытия, чтобы забрать всех Своих Людей обратно Домой, ибо их Опыт жизни в Дуальности уникален сам по себе, поэтому является достоянием их родного Мира.

Вот почему все эти Миры Вселенной с 2012 года участвуют в космических боях с Драконийцами, Рептилоидами и космическим флотом Кабалы / Мирового Правительства, ибо они препятствовали Раскрытию секретности космической программы и возвращению Людей обратно в их родные Миры. А делали они это за счёт блокирования духовного развития людей нашего мира и замедления планетарного вознесения. Достигалось это по средством: химтрейлов, химических выбросов с предприятий, а также химической еды / напитков и лекарств. Силы Тьмы сильно хотели, чтобы никто из людей не Вспомнил своего Прошлого и не узнал: Кем они являются на самом деле; И какова их реальная Сила.

Наш мир однозначно ждут глобальные Перемены в ближайшие годы, ибо Изменения в нём начали увеличивать свои обороты с 2014 года. Где уже Сейчас ясно видны предпосылки к тому будущему, что ожидает наш мир уже в ближайшие годы. И даже если мировые Изменения Сейчас ещё мало заметны, то вскоре их нельзя уже будет игнорировать. Ибо ни в коем случае нельзя закрывать глаза на то, что происходит в мире: смена политической власти с 2015 года и реорганизация мировой экономики с 2016 года, а также Переход нашей планеты в 5 мерность, через 4 Измерение, которое было установлено на нашей планете с 2015 / 2017 годов.

Дальнейшее Будущее нашего мира было определено всеми Пророками Прошлого, которые в один Голос говорили только одно: После Последней Битвы Сил Света с Силами Тьмы, наш мир войдёт в преддверие своего Золотого Века. Именно он станет основой нашего Нового Светлого Мира на обНовлённой планете Малдене, который уже Сейчас строится на нашей Уставшей от Тьмы Земле. И делается всё это благодаря инопланетной Помощи многих Светлых Миров нашей Вселенной и Земного Альянса в содружестве Светлых стран нашего мира.

Майтрея Рагнарёк,

ноябрь 2017 года

Источник: narada-budda.ru