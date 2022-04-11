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Золото военного времени. Виктор Таракановский и Алексей Исаев

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24 февраля 2022 года началась новая эра в истории России. Наша страна проявила себя как сильное и независимое государство, способное жёстко отстаивать свои интересы во всех областях. За минувший месяц Россия прошла путь, на который в другие годы не хватило бы и ста лет.
Последние события коснулись и золота…

Как теперь, в свете новой экономической политики, будет пополняться и расходоваться золотой запас?
Будет ли Россия продавать золото за рубли?
Долго ли ещё проживёт международная золотовалютная система?
Будет ли рубль золотым?
Какие проблемы есть у золотопромышленников?
Чем государство и золотопромышленники могут помочь друг другу?

Эти и другие вопросы обсудят Председатель Союза старателей России Виктор Иванович Таракановский и военный историк Алексей Валерьевич Исаев.

Подробнее о Викторе Ивановиче Таракановском – посмотрите наш фильм-интервью о золоте, о его добыче, и о людях, которые наполняли и наполняют золотой запас нашей страны.
https://youtu.be/5hPj69Mn9f8
https://youtu.be/yejL8kVcvMc
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x4pLKsPbsmI
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