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Острое лезвие санкций больше не режет

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Иранский взгляд на происходящие изменения в современном миропорядке.

Острое лезвие санкций больше не режет

Скандальный уход США из Афганистана, провал в переговорах с Ираном и беспорядочное использование санкций – все это свидетельствует о неизбежном упадке Штатов, пишет автор статьи в Kayhan. Америка стала откровенно слабой страной и стремительно теряет свои позиции, утверждает он.
Список неудач и провалов Соединенных Штатов на международной арене все ширится.

В последние годы дискуссии вокруг военных, политических и экономических неудач США уже не концентрируются только лишь на регионе Ближнего Востока. Более того, анализ провалов американской внешней политики в целом уже давно превратился в широкомасштабные дебаты относительно грядущего упадка Америки как сверхдержавы. Центральным сюжетом подобных разговоров был лишь один вопрос: смогло ли тотальное военное присутствие США в разных точках мира подтвердить или даже увеличить реальную военную и политическую мощь этого государства на мировой арене.
Произошедшее за последний год сделало рассмотрение вопроса о возможном упадке США практически ключевым пунктом в полемике научного и политологического сообщества. Катализатором же, безусловно, послужил скандальный уход Соединенных Штатов из Афганистана, рассматриваемый многими как позорное бегство. Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США. Если и мы захотим погрузиться в обсуждение данной проблематики, то следует обратить внимание на несколько сюжетов, которые делают вопрос относительно упадка Штатов не чьей-то злой или неудачной шуткой, а действительно серьезной проблемой международных отношений. Эти сюжеты, главным образом, сводятся к следующим.

Упадок военный

Прежде всего, следует отметить, что Соединенные Штаты более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире. По крайне мере, их влияние уже более не является определяющим. После своего более чем 20-летнего военного присутствия в Афганистане США оставили эту страну и ее правительство в очень слабом положении ввиду грядущего наступления талибов* и не смогли убедить общество во всем мире, даже своих союзников, в том, что они достигли чего-либо в этой стране. И то же самое можно сказать и об Ираке и Сирии, точнее, о влиянии США на события в этих странах, о влиянии на их отношения с местными политическими режимами. Таким образом, обсуждение темы военных поражений и упадка США в современную эпоху началось именно с событий в регионе Ближнего Востока.

Упадок политический

Следующий сюжет, который все более настойчиво обсуждается в наши дни, – это упадок политического влияния США во всем мире. Соединенные Штаты, которые после окончания Второй мировой войны превратились в сверхдержаву, а далее после холодной войны фактически стали доминирующей силой в однополярном мире, были вынуждены нести ответственность за многое, что в этом мире происходит. Но на деле они оказались не в состоянии исполнять такие обязанности. Так, например, Америке как ведущей мировой державе очень долгое время (еще во времена холодной войны) не удавалось доказать, что она действительно намерена бороться с терроризмом. А в последнее время она даже стала отставать от многих стран в сфере контроля киберпространства и в области противодействия кибератакам мировой преступности. Но если раньше казалось, что она делает это намерено, то теперь всем очевидно, что "великая сверхдержава" фактически не может противодействовать киберпреступникам и террористам, которые активно осуществляют свою деятельность в том числе и в интернете. США стали откровенно слабой страной в мировом сообществе и теряют свои позиции одну за другой. И если они еще держат под своим контролем значительную часть Европы, то нельзя сказать, что они влияют на весь мир в целом. А в последнее время видно, что уже далеко не все под их контролем и в самой Европе. Самый важный пример из этой области – это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать. США, правда, пытались прикрыть ее своим якобы нежеланием открытой конфронтации с Россией, которая могла в этой ситуации превратиться в "третью мировую войну". Правительство Штатов откровенно заявляло несколько раз, что не хочет войны с Россией, поскольку "боится третьей мировой войны".

Острое лезвие санкций больше не режет!

Те действия и шаги, которые США всегда предпринимали для демонстрации своей мощи, несколько видоизменились в последние пару десятков лет: поскольку Америка больше не в силах доказать свое неоспоримое военное и политическое превосходство, мы и перестали наблюдать ее активность в этой сфере. Последним более-менее значимым достижением в этой области была военная кампания в Ираке на заре нового тысячелетия, однако даже там многие "успехи" США ставились под вопрос. Поняли это и сами Соединенные Штаты, хотя открыто не признавали свои провалы в военной области. Многие годы верным средством и механизмом для достижения желаемых результатов во внешней политике Штатов служили экономические санкции, однако в последние несколько лет и этот инструмент перестал быть эффективным, с учетом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе.

https://inosmi.ru/20220411/politika-253759200.html – цинк
https://kayhan.ir/fa/news/239132/%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA – оригинал на иранском

Стоит отметить, что Иран прекрасно понимая сложности США, не спешит заключать ядерную сделку на компромиссных условиях, а наоборот, выдвигает все более жесткие требования к США, прекрасно понимая, что США сделка нужнее, чем Ирану.
Это еще один характерный пример снижения возможностей диктата США.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7553078.html
Метки: иран, Китай, Россия, США, экономика
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