Ледяная мумия Эци

С момента обнаружения Эци – Ледяного человека (или – Ледяная мумия) – прошло более двух десятилетий, однако многие его тайны все еще не дают ученым покоя. Этот кроманьонец, чьи мумифицированные останки по сей день изучают эксперты, считается одной из первых известных науке жертв предумышленного убийства. Его тело со следами схватки обнаружили в долине Эцталь (по другой транскрипции – Оцталь) на границе Австрии и Италии. Поэтому-то он и получил прозвище Эци (Отци).Иглоукалывание для ЭциВ начале 2009 г. удалось разгадать очередную загадку Эци, связанную с его татуировками. Исследователи с самого начала обратили внимание на то, что тело ледяного человека было покрыто множественными «рисунками» – всего 57 сложных изображений из точек и линий. Эти символы находились на нижней части позвоночника, правой лодыжке и внутренней стороне левого колена. В течении долгого времени считали, что рисунки это элементы процесса инициации – обряда посвящения юноши в мужчины и перехода его во взрослую жизнь.Кроме этого, татуировки связывали с профессиональной деятельностью Эци – австрийский этнограф Ганс Хайд основываясь на косвенных фактах предположил, что кроманьонец был колдун или жрец. Ведь в скором времени после обнаружения мумии поблизости было открыто ранее неизвестное доисторическое святилище, и пещерный человек вполне мог туда направляться. В пользу этого предположения также говорят его возраст – около 46-ти лет – и амулет, обнаруженный у погибшего человека.Однако, вопреки этому мнению, последние исследования австрийских ученых показали, что главным назначением татуировок ледяного человека была забота о здоровье.Большая часть нанесенных на тело кроманьонца рисунков находится непосредственно на точках акупунктуры, и порядок их расположения такой, какой мог бы выбрать врач, практикующий иглоукалывание, при лечении артрита. Наличие этого заболевания у Эци было обнаружено по анализу костных тканей практически сразу после того как мумия была извлечена из ледника. Также Эци страдал болями в позвоночнике.По роду предполагаемой деятельности первобытный жрец был вынужден совершать дальние переходы по холмистой местности. а это показывают пропорции костей ног, сложившиеся, как видно, с ранних лет. Хотя в целом странствия были не свойственны для кроманьонцев, потому и заболевания суставов ног не были распространены.Может быть, сам Эци или знахарь племени проводил иглоукалывание, для снятия болевых симптомов. По предположению австрийских этнографов, тот, кто покрывал тело Эци лечебной разметкой, делал довольно глубокие проколы и надрезы на коже.При помощи анализа татуировок выяснили, что делались они кремниевым острием, покрытым сажей, – на тканях кожного покрова были обнаружены микроскопические осколки кремния и возникающие в процессе горения древесины сдвоенные атомы углерода.Для исследований специалистами использовался электронный микроскоп, с помощью которого изучили как татуировки пещерного человека, так и свободные от рисунков участки кожи – для сравнения. Обнаружение столь явного соответствия татуировок с точками акупунктуры стало для ученых неожиданностью – ведь на протяжении долгих лет считали, что практика иглоукалывания появилась в Китае тысячелетием позже!Первая встреча с Эци1991 год, 19 сентября — на перевале Хауслаб на высоте 3 210 м. немецкие альпинисты Эрика и Хемус Симон, собиравшиеся совершить восхождение на одну из альпийских вершин, заметили скованное льдами тело человека. Увидав труп, супружеская пара решила, что нашла останки одного из неудачливых современных альпинистов (в том сезоне в Альпах такого рода находки случались чаще, чем обычно).Вызванные из Инсбрука жандармы провели обычную в подобных случаях криминальную экспертизу тела. Ее результат поразил всех – этот человек погиб по меньшей мере несколько веков назад. Рядом с телом сохранились обувь из козьей кожи и что-то наподобие плаща из травы. Там же был обнаружен медный топор и колчан со стрелами.Более тщательное исследование показало, что человек, обнаруженный на перевале, умер около 5 200 лет назад. По названию местного городка и долины под перевалом найденную мумию окрестили Эци, или Ледяной человек. Иногда его называют Тирольский человек.Сейчас он находится в Институте анатомии Инсбрука. Температура хранения такая же, как и внутри ледника, – 6 °С. Эци лежит завернутый в ткань с пластиковым покрытием, под несколькими слоями толченого льда. Раз в две-три недели проделывают специальную процедуру, которая не позволяет льду растаять. На это время ученые переносят мумию в оборудованную специальными приборами лабораторию, чтобы сделать рентген или взять мельчайшие частицы тела для анализа.Исследования и находкиУзнать о нашем далеком европейском предке смогли довольно много. Определили его возраст – около 46-ти лет, рост – 158 см, вес – не менее 50 кг. Состояние здоровья тирольца было плачевным: гнилые зубы, поврежденные позвоночник и суставы, сломанный нос, отмороженный мизинец на ноге, переломанные ребра.Останки Эци изучала целая армия экспертов. При помощи рентгенографии, томографии и эндоскопии они смогли исследовать мумию от желудка до самых кончиков ногтей.К моменту гибели кроманьонца цивилизации Древней Месопотамии уже занимались земледелием и торговлей и владели письменностью, а Египет был могущественной империей. Отставая на несколько столетий, европейцы только начали переходить от сбора плодов и охоты к земледелию и скотоводству, а также к оседлому образу жизни. Предпринимали первые попытки лепить глиняную посуду. В эпоху Эци восточные европейцы могли разводить коз, овец, крупный рогатый скот, свиней. Они вспахивали свои поля деревянной сохой, выращивали пшеницу, ячмень, лен, горох и чечевицу.Благодаря ледяному человеку удалось заполнить множество пробелов в наших знаниях о быте и одежде древних людей. Выяснилось, что представители этой далекой эпохи уже могли изготавливать обувь из кожи, а в качестве утеплителя они применяли сухую траву.Эци, Ледяной человекПервобытный тиролец был одет в широкую набедренную повязку, которую поддерживал пояс. Верхнюю часть тела прикрывала рубаха, сшитая из тонких разноцветных полосок кожи. Для защиты от холода, он носил меховую шапку и накидку без рукавов из плетеной соломы, подобные тем, которые еще в XIX столетии носили все европейские и азиатские пастухи от Атлантики до Тихого океана. Кроме того, у Эци было еще 2 плетеных предмета: ножны для кинжала и сетка. Раньше ученые полагали, что в эпоху позднего неолита люди уже владели техникой ткачества, но как выяснилось, что умение ледяного человека ограничивалось простым переплетением полосок.Тирольский человек был прекрасно экипирован для выживания в суровом климате. На нем был пояс с карманом из телячьей кожи, в котором хранилось костяное шило, огниво, состоящее из трута и куска серного колчедана, а также три инструмента из кремния – скребок, шило и острое лезвие, походившее на бритву. Кроме кинжала на поясе обнаружили инструмент, предназначенный для мелкого ремонта: пластина из очень твердого оленьего рога, вставленная в ручку и по форме напоминающая современный технический алмаз для резки стекла. В походной аптечке нашли два гриба со свойствами современных антибиотиков. А в одном из 2-х сосудов Эци хранил угли, прикрытые свежими кленовыми листьями.Лезвие топора кроманьонца было изготовлено из меди. Этот факт вызвал множество предположений. По последним данным археологии, этот металл был впервые выплавлен в Анатолии между 7-м и 6-м тысячелетиями до н. э., и его производство способствовало развитию шумерских городов-государств в четвертом тысячелетии до н. э. В Западной Европе медь появилась только в третьем тысячелетии. Лезвия подобных кинжалов были найдены в Италии, на юге Франции и в Испании на местах поселений, существовавших за 2 500 лет до н. э.Кто убил Эци?Несмотря на многолетние исследования кроманьонца, тайна его гибели по-прежнему остается открытой. Вначале исследователи решили, что Эци покинул свою деревню в результате ссоры, попал по дороге в засаду, был пронзен стрелой и умер из-за большой кровопотери. А снежная буря, нередкая в этих краях, ускорила его конец.Теперь же ученые полагают, что Эци погиб в результате схватки, которая продолжалась в течении двух дней. На теле мумии и предметах, найденных рядом, обнаружены следы крови 4-х человек. Кровь 2-х человек обнаружена на колчане со стрелами, еще там есть кровь самого Эци, а кровью четвертого человека пропитана найденная возле тела накидка. Криминалисты сошлись во мнении, что Эци спасая раненого товарища, нес его на плече.Кроме этого, при помощи новых методов судебной медицины и данных компьютерной аксиальной томографии установили, что потеря крови, вызванная ранением, привела только к потере сознания. А умер Эци от удара по голове тупым предметом. То есть или сам разбил голову, ударившись при падении о камень, или его добил удар противника, который не удовлетворился видом пронзенного стрелой и истекающего кровью человека.

Источник: nashaplaneta.su