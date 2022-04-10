Расправить крылья. Россия возрождает проект Ту-204
В России приступили к выпуску новых пассажирских самолётов Ту-214. В этом выпуске разберём зачем потребовалось возрождать эту ещё советскую разработку, не будет ли она конкурировать с новым российским МС-21, а также рассмотрим другие новости импортозамещения и как всегда расскажем историю одного подвига.
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Ну это все кремлевска пропаганда.)У нас и подшипники разучились делать,и лапти плести,вообщем мордор скоро падет,и на блюдечке победу щеневмерлам принесет.Сала уроине,кероям сала.)))
Что то выкопали из древних разработок.
Почему древних,и у боингов апгрейд только по внешнему виду.Там розетки под юэсби,и прочее,остальное все сорокалетней давности,с прошивкой под цифру не более.)