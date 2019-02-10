Организуй свой гнев
13:32. 10 февраля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересная статья о "Желтых жилетах" и французских профсоюзах, которая достаточно наглядно показывает за что выступают "Желтые жилеты", а также демонстрирует как силу, так и слабость этого движения.
К итогам общенациональной забастовки во Франции.
В конце января во Франции, уже несколько месяцев охваченной массовыми протестами «желтых жилетов», крупнейший профсоюз страны CGT объявил о проведении общенациональной забастовки.
Confédération générale du travail, CGT (Всеобщая конфедерация труда, ВКТ, — рус. ) — крупнейшее французское профсоюзное объединение, созданное в 1895 году.
В документе, опубликованном на сайте организации 24 января 2019 года, говорится:
«Особенность права на забастовку заключается в том, что это право не подчиняться, право на восстание, право на сопротивление, признанное в Конституции, а также в текстах Сообщества.
Это право на вред часто является последним средством заставить работодателя сесть за стол переговоров и начать дискуссию! Это существенное право является одним из основных форм противодействий, доступных для работников, поэтому работодатели неустанно борются с ним, пытаются ограничить или вовсе отменить!»
Объявление забастовки было продиктовано сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране. Об этом заявили лидеры профсоюзов:
«В течение многих лет политика, проводимая сменяющими друг друга капиталистическими правительствами, породила серьезное социальное, административное и налоговое неравенство. CGT постоянно предупреждает власти о необходимости остановить регрессивные реформы и несправедливое распределение богатства, производимого в стране.Правительство и работодатели остались глухи к призывам и несут ответственность за нынешний кризис.
…57 миллиардов евро, выплаченные акционерам крупных компаний, демонстрируют величину богатства, созданного работниками
Помимо мобилизации граждан в течение многих недель, включая забастовку, важно создать баланс сил, чтобы навязать работодателям перераспределение богатства».
Отступление 1. Чем недовольны французские трудящиеся
Что называется, секрет Полишинеля! Рецепты МВФ по «стабилизации экономики», «выходу из кризиса» и т.д. не блещут разнообразием. Те же реформы во имя невесть когда грядущего «всеобщего» процветания проводятся и в России. Только, увы, с меньшими издержками для толстосумов…
Загибаем пальцы:
реформа налогообложения – отмена прогрессивного налогообложения крупных состояний;
помощь богатым за счет бедных. Ну, чтобы в кризис не сильно страдали. Так, в 2019 году, согласно незыблемым правилам, французские предприятия получат налоговый кредит на развитие конкурентоспособности и занятости на общую сумму 40 млрд евро;
повышение НДС до 20%. Как все знакомо, не правда ли?
реформа образования – это во всем нынешнем мире означает одно: вытеснение бесплатного образования платным. Макрон считает, что «государство слишком много тратит на студентов». Поэтому, пытаясь играть на национальных чувствах французов, он решил начать с тех студентов, которые не являются гражданами ЕС, и повысить для них регистрационный сбор в 15(!) раз. Поясню на цифрах: Приблизительно 100 000 иностранных студентов, находящиеся вне европейского экономического пространства, не будут находиться в одинаковых условиях с их товарищами во Франции. Они должны будут, помимо своей арендной платы и других расходов, которые предполагает любое пребывание иностранца, оплачивать намного более высокие расходы на школьное обучения. Поступив в ВУЗ в 2019, иностранный студент за год его лицензии заплатит 2 770 евро вместо 170 евро и за свой мастер-набор – 3 770 евро вместо 243 евро. Забегая вперед, надо сказать, что французы прекрасно знакомы со стилем работы своего правительства, и прекрасно понимают, что они следующие, поэтому солидарно выступили с требованием отмены регистрационных сборов.
Ужесточение законодательства о наказании за протестные выступления. Типа российского закона об экстремизме.
Да и отвечал Макрон на обвинения в угроблении страны, геноциде народа так же нагло, как отвечают наши спикеры Госдумы: «Реформы будут продолжены. Точка!»
«Сложности? Они меня не остановят, я не наивный мечтатель, я, вообще-то, всё предвидел»,– заявлял тогда преисполненный решимости Макрон, президент богатых.
Но он едва ли предвидел, что волна народного недовольства хлынет на перекрёстки, что призывы к установлению справедливых налогов прозвучат прямо под окнами Елисейского дворца, со всех сторон окружённого баррикадами. Не мог он предположить и того, что протестные выступления пройдут повсюду, не ограничиваясь привычным маршрутом от площади Республики до площади Нации, а охватят самые фешенебельные кварталы французской столицы, [а также многих других городов – Ред.].
Теперь ничто не будет, как прежде, ибо перед нами появились фигуры и лица, до сей поры остававшиеся в тени. В центре всеобщего внимания оказался тот самый народ, который, по мнению многих, давно и безвозвратно пал жертвой «палаточного кошмара»: якобы «усмирённый пролетариат» не устоял перед культом товарно-денежных отношений и собственности в пригородных кварталах. Считалось, что есть некое «замкнутое эго», когда люди живут «вместе, но врозь» в чётко очерченных рамках повседневной рутины и даже не помышляют о демонстрациях и совместной борьбе. Оказалось, что всё не так. Тысячи служащих, рабочих, наёмных работников впервые сплотились и выступили единым фронтом.
Во Франции доведению ситуации до социального взрыва в немалой степени способствует и то, что национальные интересы — пустой звук для правящего буржуазного класса. Единственный патриотизм, который признает правительство Макрона, — патриотизм Евросоюза (читай, обслуживание интересов европейских ТНК). А трудящиеся страны до сих пор считают себя французами. Вот незадача! И традиций пролетарской борьбы им не занимать!
30 января 2019 на сайте CGT была опубликована «Декларация Национального конфедеративного комитета: вместе, чтобы победить, 5 февраля 2019 года, 24-я национальная забастовка», где были сформулированы основные цели протеста:
• увеличение Smic [минимальный рост зарплаты или гарантированный минимальный размер заработной платы – Ред.] на 20% (1800 евро «чистыми»), индексация всех зарплат и пенсий, а также социальных минимумов;
• равная оплата труда женщин и мужчин;
• налоговая реформа с более прогрессивным подоходным налогом и сниженным НДС на предметы первой необходимости, восстановление налога на имущество и более высоких налогов с более высоких доходов и владения капиталом;
• контроль и обусловленность государственной помощи крупным компаниям;
• развитие общественных услуг;
• уважение общественных свобод, таких, как право на протест, оспариваемое правительством;
• укрепление коллективных прав и гарантий, прав безработных, социального обеспечения, включая выход на пенсию;
• справедливый и согласованный экологический переход [речь идет об отказе от ядерного топлива и переходе к использованию новых, экологически чистых видов топлива – Ред.]. [4]
На призыв CGT откликнулись профсоюзы по всей стране. Каждый профсоюз к общим требованиям мог добавить свои. В результате трудовая Франция встала красной стеной.
О готовности принять участие в забастовке объявили железнодорожники. Федерация железнодорожников заявила о забастовке на период с вечера 4 февраля до утра 6 февраля. Работники столичных аэропортов, требуя улучшения условий труда, объявили о готовности прервать воздушное сообщение 5 и 6 февраля.
Водители Парижа присоединились к забастовке, требуя установления минимального тарифа или отмены налога на топливо.
Профсоюзы в сфере образования призвали всех сотрудников «от детского сада до университета» принять участие во всеобщей забастовке.
О своем желании бастовать заявили и сотрудники туристического сектора. Заранее, о чем сообщалось в Twitter, было известно о возможном закрытии Эйфелевой башни — главной туристической достопримечательности Парижа.
Размах предстоящей общенациональной забастовки впечатляет.
И все же, к главным событиям прошедшей забастовки, без сомнения, следует отнести предпринятые меры по консолидации усилий трудовой Франции. А именно, совместного выступления «красных жилетов» (CGT) и «желтых жилетов», о чем было заявлено изначально в «Декларация Национального конфедеративного комитета: вместе, чтобы победить»:
В течение многих месяцев наемные работники, пенсионеры, соискатели работы [безработные –Ред.] и молодежь мобилизовались в нашей стране. С конца 2018 года движение под названием «Желтые жилеты» привлекает внимание и обретает уверенность в коллективных действиях. Консолидация сил противостоит глубокой социальной несправедливости и требует другого распределения богатства, созданного работой.
Однако, чем дальше, тем больше работодатели и правительство пренебрегают требованиями, отвергают их, стремятся внести раскол, что вызывает рост социальных требований.
Начав с требований отмены налога на топливо, движение «желтых жилетов» эволюционировало [появились не только экономические, но и социальные, и политические требования – Ред.]. CGT сегодня так же добавляет к своей повестке новые требования, выдвигаемые работающими по найму, пенсионерами, безработными [социальной базой «желтых жилетов» - Ред.]. Именно поэтому, где это возможно, CGT продолжит работу по сближению с «желтыми жилетами»».
Отступление 2. От первых протестов до рукопожатия
Наверное, сейчас уже многие согласятся, что французские трудящиеся явили миру новую форму организации. Движение «желтых жилетов» изначально не встало ни под чьи знамена. Объединившись через социальные сети в ответ на введение нового налога на топливо, поставленные на грань выживания бесчеловечными социальными реформами правительства, 17 ноября прошлого года люди вышли на улицы.
Движение «желтых жилетов» очень неоднородно. Это работающие по временному найму, т.е. люди, лишенные элементарного соцпакета. Их бесправное положение, даже при работе на крупном предприятии, делает невозможным, например, вступление в профсоюз. Это студенты, безработные, пенсионеры, хозяева мелких предприятий. Все, кого новый налог буквально отбросил за черту бедности. Люди, проживающие в пригороде, лишились возможности добраться до работы, чтобы сделать богатых еще богаче.
А практикуемая во Франции, как и в России, «адресная социальная поддержка» из-за законодательных ухищрений стала не поддержкой, а издевательством.
По мнению всех этих пенсионеров, работающих и безработных французов, которым «очень трудно, а иногда просто невозможно, сводить концы с концами», меры, обещанные Эммануэлем Макроном, «очень далеки от желаемых». «Это крохи, которые Макрон бросил нам в лицо», – говорит Рене. Мужчина лет тридцати по имени Николя согласно кивает головой. Он работает в крупной торговой сети и получает 1184 евро в месяц. Недавно Николя обратился в Фонд социальной помощи, чтобы узнать, каким будет размер его ежемесячной доплаты. «Мне сказали, что она возрастёт на 104 евро, но при этом адресное жилищное пособие уменьшится на 250 евро», – говорит он, не скрывая изумления от абсурдности происходящего. «Нет, конечно, о повышении говорить не приходится», – соглашается Жак. Говоря о взносах на обязательное социальное страхование и налогах на потребление углеводородов, этот пенсионер, чей ежемесячный доход уменьшился на 200 евро, тревожится в первую очередь не за себя, а «за будущее детей и внуков». Его обеспокоенность усугубляется ощущением несправедливости. Ведь в Коммерси тоже обратили внимание на отмену налога на богатство.
Не удивительно, что представители этих, наиболее социально незащищенных, слоев населения, многие из которых в жизни не могли рассчитывать на чью-либо поддержку, без доверия относились к любым организованным структурам. Даже пролетарским.
«Жёлтые жилеты» в Коммерси – убеждённые сторонники прямой демократии. Каждая акция, каждое обращение, каждое предложение или требование выносится на голосование на ежедневном общем собрании. «Мы все равны. У каждого – один голос. Здесь главных нет», – добавляет Ги. Представительная демократия вызывает у них недоверие. «Стоит только избрать человека на какой-нибудь пост, он первым делом присваивает себе власть над другими», – продолжает Ги. Впрочем, многие признают, что нелегко решать все вопросы общим собранием, и согласны на назначение делегатов. «Нам придётся через это пройти», – поясняет пенсионер Шоко, ссылаясь на личный опыт участия в профсоюзе строителей.
С другой стороны, и официальные профсоюзы насторожено встретили появление нового протестного движения. Осуждать я бы не взялась.
Во-первых, как с ними иметь дело? С кем из них? Со всеми сразу?
Во-вторых, Франция знавала активные протестные выступления и самого криминального характера. Эти какие?
В-третьих, протестующих, практически сразу после первых удачных выступлений, самым решительным образом попытались подмять под себя крайне правые. К чести «желтых жилетов», они на контакт с ультраправыми не пошли.
«Сначала мы были очень подозрительны», – признается Фабрис Дэвид, секретарь департамента профсоюза CGT Loire-Atlantique. Как и этот активист, многие в CGT опасаются данного антиналогового движения, родившегося в социальных сетях, с которым ассоциируются многие мелкие предприниматели»
«Люди, собравшиеся в желтых жилетах, – это работники малых предприятий, где немного работающих, неустойчивая публика, которая никогда себя не проявляла, – говорит Пьер Марсейн, секретарь департамента профсоюза CGT Haute-Loire. Здесь заработная плата на 20% ниже, чем в среднем по стране, часто неполный рабочий день, особенно для одиноких женщин. Люди здесь нещадно эксплуатируются, поэтому есть большое раздражение и большой гнев»
Наверное, первыми пошли на сближение с «желтыми жилетами» профсоюзники низшего и среднего звена. Особенно в провинции. Ведь они жили в тех же кварталах, что и те, кто надели жилеты. Терпели те же лишения, так же страдали от реформ правительства. Им чуть больше повезло в жизни: у них была постоянная работа и защита профсоюза. Но везение — вещь нестабильная. Поэтому многие члены профсоюза, не спрашивая ничьего мнения или разрешения, влились в ряды протестующих. Причем с самого начала движения.
К этому неоднородному движению временных работников, безработных, пенсионеров и мелких «предпринимателей», с трудом доживающих до конца месяца, многие члены профсоюзов присоединились спонтанно, не стесняясь надеть флуоресцентные жилетки и идти на плотины и разъезды. «Люди не могут больше этого выносить. У них дерьмовые жизни, они измотаны. И, кроме того, мы принимаем их за нищих, людей, которые не думают. Одновременно, здесь у нас появилась возможность показать, что CGT – не карикатура, выдуманная СМИ. Надо подниматься! – говорит Кристоф Кретьен, секретарь профсоюза CGT Sanofi Tour, вовлеченный в движение.
Сближение профсоюзных активистов и желтых жилетов породило фундаментальные споры. «У нас были дискуссии о необходимости повышения заработной платы без сокращения социальных отчислений, о том, что необходимо, чтобы платили хозяева, а не государство», — уточняет секретарь местного союза CGT Верхней Луары. Подобные дискуссии возникли в Шательро, возрождая профсоюзную традицию народного образования. «У них спросили, почему они требуют валовую заработную плату, когда они говорят в сети о том, что они видят в своем платежном листе, – комментирует Франсуа Боннин, секретарь местного профсоюза CGT Viennese. — Что касается социальных взносов, которые они называют «сборы», мы провели педагогическую работу, чтобы показать, что они используются для финансирования здравоохранения, больниц. И они услышали нас.
Насколько я понимаю, в совместной борьбе «желтых жилетов» и профсоюзных активистов рождалось уважение. В жарких спорах и серьезных разговорах приходило понимание того, что требования параллельных движений совпадают процентов на 80, а то и на 90. К тому же, за два месяца классовых боев требования «желтых жилетов» очень сильно выросли, по сравнению с изначальным, одним-единственным требованием. Добившись уступок от правительства в части топливного налога, движение расправило крылья. Все чаще демонстранты стали выдвигать помимо экономических, социальные и демократические лозунги. Видимо, настал момент, чтобы двигаться дальше. И не удивительно, что союзником «желтых жилетов» стали профсоюзы.
Желтые жилеты + профсоюзы
Накануне забастовки, отвечая на вопрос журналистов, были ли у CGT контакты с «желтыми жилетами» руководитель профсоюзов был не многословен. «Мы встретились», — сказал он. Впрочем, известно, о чем шла речь.
Филип Мартинес считает, что необходимо диверсифицировать способы действий, чтобы социальные требования были услышаны. Он особенно настаивал на перемене дней общего выступления. «Суббота — это хорошо, а будни — лучше», – сказал он. Почему? Потому что это лучший способ наказать компании — это ударить их владельцев по карману. «Жёлтые жилеты» активно атакуют правительство, и Эмманюэль Макрон несет свою долю ответственности за происходящее в стране. Но кто устанавливает зарплату в компании? Кто дергает за ниточки Макрона? Это боссы. Они также отвечают за ситуацию.
В ночь с 4 на 5 февраля во Франции началась общенациональная забастовка, где «красные жилеты» (CGT) и «желтые жилеты» выступили единым фронтом. Я не намерена идеализировать ситуацию. Пока речь шла о попытке совместного выступления. Возможно, единственного, о котором договорились. Разногласия между движениями, скорее всего, есть. И наверняка будут. Но хочется верить, что классовое чутье не подведет трудящихся. Что консолидация и интеграция продолжатся. Что рабочее движение во Франции получит новый мощный импульс и будет развиваться вглубь и вширь.
Непосредственно о самой забастовке
По данным профсоюза, во вторник, в день мобилизации, по всей стране на массовые акции вышли около 300 000 человек. Профсоюзы и «желтые жилеты» вывели людей на улицы в 200 городах страны. Официальные СМИ, естественно, эту цифру занижают.
В одном в Париже, по информации CGT, участников демонстрации было около 30 000. Префектура полиции насчитала 18 000. Агентство Occurrence, уполномоченная группой средств массовой информации, включая AFP, со своей стороны насчитало 14 000 участников этого шествия. Официальные СМИ во всем мире, на мой взгляд, объединяет то, что на проправительственных, или майданного типа оппозиционных, акциях они видят столько участников, сколько им скажут. На антибуржуазных шествиях они минимум половину демонстрантов в упор не видят. Далее не вижу смысла цитировать расхождения в цифрах, но один момент все же бросается в глаза. Во время предыдущего выступления в столице, 14 декабря, CGT насчитал 15 000 протестующих (6000 по данным полиции). То есть, даже в условных цифрах число протестующих выросло более, чем в 2 раза.
В Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами возле сада Тюильри, на улице Риволи. Но в целом, демонстрация прошла относительно спокойно. Не то, что в предшествующие выходные, когда стражи «порядка», устроили на улицах столицы кровавую бойню. В прямом смысле слова. Полиция стреляла из травматического оружия, которое способно даже убивать. Демонстрацию «желтых жилетов» 2 февраля в народе уже окрестили «полком раненных». Видимо, в преддверии общенациональной забастовки решили отпугнуть нерешительных и колеблющихся, заставив их не высовывать носа на улицу. Не вышло.
Как и обещали организаторы забастовки, активные действия начались в ночь с 4-го на 5-е февраля:
На международном рынке Rungis в парижском регионе около 200–300 «желтых жилетов» и протестующих с флагами CGT незаметно заблокировали один из четырех входов на рынок. [Это огромный оптовый рынок, откуда утром фуры развозят продукцию по всей Франции, и за ее пределы - Ред.].
Доступ к аэропортам Нанта и Тулузы был заблокирован утром.
Было прервано движение на нескольких крупных автомобильных магистралях в Нормандии и в Гарде. Протестующие блокировали развязки и дороги.
В Страсбурге шествие около 1500 человек возглавили десятки «желтых жилетов», поющих «желтые жилеты на улице, и суббота продолжается». За ними последовали члены CGT, поднявшие знамя с требованием «увеличения покупательной способности, защиты государственной службы, государственной занятости».
На шествиях в других регионах, по данным полиции, было около 2500 человек в Кане, 2200 в Гавре, 2300 в Клермон-Ферране, 2300 в Лилле, 1300 в Туре, 500 в Ренне, по нескольку сотен в Сете и Булонь-сюр-Мер.
По данным Министерства образования, во вторник бастовали 5% учителей. Университет Бордо-Монтень был заблокирован студентами. Протестные заявления были поданы в государственную службу, RATP, SNCF и на Radio France. [10]
Для туристов была закрыта Эйфелева башня, так как ее персонал присоединился к митингующим.
К акции присоединились многие профсоюзы, левая партия «Непокоренная Франция», а также студенты и сторонники антиглобалистского объединения Attac. Они требовали повышения зарплат и более справедливой системы налогообложения, в частности возвращения налога на собственность, который был отменен при президенте Эмманюэле Макроне.[11]
Итоги и разбор эффективности нескольких дней совместных выступлений трудящихся, видимо, еще впереди. Но видно уже сейчас:
Отпор трудящихся неолиберальным реформам во Франции растет.
Трудящиеся объединяются для отпора общему врагу – капитализму. Как сказал глава CGT Филип Мартинес: «Помимо цвета жилетов, у нас не так много отличий».
Завершить статью хочется словами из воззвания Коммунистической Молодежи Лиона, опубликованного перед общенациональной акцией протеста:
Разрушим их варварское общество, чтобы построить своими руками новый мир, где те, кто производят, являются теми, кто решает!
За революцию и социализм!
Организуй свой гнев!
Елена Ложкина при поддержке Андре Бриана
https://prometej.info/blog/rabochij-klass/k-itogam-obshenacionalnoj-zabastovki-vo-francii/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4767378.html