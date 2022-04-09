“Мировое сообщество” и Россия: что определяет баланс сил. Константин Сивков
Что такое на самом деле “международное право” и в чём его геополитическая функция. Какова роль России в мировом балансе сил. Какие глобальные институты созданы чтобы раскалывать государства изнутри. Вторая из серии лекций Константина Сивкова посвящена геополитической структуре мира.
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