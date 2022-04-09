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“Мировое сообщество” и Россия: что определяет баланс сил. Константин Сивков

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Что такое на самом деле “международное право” и в чём его геополитическая функция. Какова роль России в мировом балансе сил. Какие глобальные институты созданы чтобы раскалывать государства изнутри. Вторая из серии лекций Константина Сивкова посвящена геополитической структуре мира.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pjPnQd68QoY
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