Что будет с миром если сейчас остановить СВО на Украине
Это видео было записано 7 апреля 2022 года. Вера задала несколько животрепещущих вопросов Алексею Орлову по теме “Что будет с миром если сейчас остановить СВО на Украине”:
01 – Можно ли остановить войну мирным путём.
02 – Что скажут родственники погибших.
03 – Планы упырей на Украину и Россию.
04 – Почему НАТО не воюет с Россией.
05 – Народная экономика и народовластие – спасение России.
06 – Что делать руководству России?
07 – Кто выживет? Что делать? Как побеждать?
08 – Что делать с освобожденными землями?
09 – Интересы народа – первичны. Мир зависит от каждого.
Быть ДОБРУ!
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