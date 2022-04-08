Представленные материалы рассказывают о международных конфликтах с участием НАТО – от начала холодной войны до наших дней. Выставка приурочена к 73-й годовщине образования Североатлантического блока НАТО, прославившегося участием в самых жестоких конфликтах XX века.

На выставке можно видеть уникальные экспонаты, предоставленные Министерством обороны РФ. «Экспонаты хорошо показывают, кого на самом деле поддерживают все эти годы натовцы на Украине. Я думаю, у тех, кто придет на выставку и с ними ознакомится, вопросов о том, что делает на Украине наша армия, не останется», – отметила директор ГЦМСИР Ирина Великанова.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, назвал экспозицию «НАТО. Хроника жестокости» чрезвычайно актуальной. Он отметил, что блок НАТО, который провозгласил себя оборонительным в 1991 году (когда закончилась холодная война), давно превратился в наступательный.

«Если до того страны альянса говорили, что они защищают себя от внешних угроз, то после 1991 года блок НАТО стал подчинять мир собственной воле и собственным интересам», – сказал Косачев.

Также он отметил, что за все годы холодной войны в альянс дополнительно вступили четыре государства, а после 1991 года – еще 14.

Выставка показывает агрессивную сущность блока НАТО. Здесь и предшествующие его созданию ничем не оправданные американские ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и разработанный в 1950-е годы план нападения США на СССР, включая атомные удары по мирному населению городов Советского Союза; и бомбардировки независимой Югославии, посмевшей противостоять натовским стратегам, и войны, которые вели Америка и ее союзники в Ираке и Афганистане, и последующий, спровоцированный этими войнами, конфликт в Сирии, и сотрудничество Украины с НАТО, которое и привело к нынешней ситуации.

Среди выставочных экспонатов – обломки американского самолета F-117, сбитого югославскими средствами ПВО в марте 1999 года, и самолета-разведчика «У-2», который должен был пролететь над всей территорией СССР с юга на север и уйти в Норвегию, но закончил свой путь, встретившись с советской ракетой в районе Свердловска. Здесь же головной убор одного из рейнджеров – инструктора армии США, занимавшегося подготовкой агентов для проведения антипартизанских действий, да так и сгинувшего бесславно во вьетнамских джунглях в 1965-м.

На выставке можно видеть и совершенно новые, уникальные экспонаты – американский портативный детектор-обнаружитель следов взрывчатых веществ, ставший трофеем военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине; предоставленный Министерством обороны России флаг США со следами обстрела, захваченный в марте 2022 года, нашивку и жетон военнослужащего отдельного отряда специального назначения «Азов», которые придерживались неонацистской идеологии и использовали против российских солдат оружие, предоставленное НАТО.

Экспозиция обращает внимание посетителей музея на противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов НАТО и жестоким содержанием реальной политики этого блока, которые проявлялись в вооружённых конфликтах по всему миру с середины XX века и до наших дней.

На ней представлены документы, фотографии и артефакты из собрания Музея современной истории России и Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации, Российского исторического общества, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», информационных агентств ТАСС и «Россия сегодня».

Особый интерес вызывают трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, предоставленные Министерством обороны РФ. Зал, в котором показаны экспонаты, украшен графикой группы современных художников во главе с Александром Купаляном.

На церемонии открытия выступили генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Ирина Великанова подчеркнула связь истории НАТО с современными политическими процессами в мире на примере карикатуры датского художника Херлуфа Бидструпа «НАТО войной чревато» (1981): «С тех пор прошёл уже 41 год, а карикатура сохраняет свою актуальность – Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, население этих стран только в последние несколько десятков лет на своей судьбе почувствовало, какие именно цели ставят перед собой США и их союзники по НАТО, прикрываясь при этом самими гуманными и демократическими лозунгами», – отметила она.

Депутат Государственной Думы Елена Цунаева высказала убеждение, что эта выставка должна проехать по всей стране, чтобы как можно больше людей узнали об ужасах войны и тех, кто ее развязывают.





