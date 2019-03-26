Нефть, PR, война

Ни один из этих вариантов не выдерживает критики.

Как масс-медиа старались представить нам военную интервенцию НАТО? На первом этапе — как естественную реакцию на неуступчивость Югославии, отказывающейся подписать соглашение в Рамбуйе. Затем — как способ положить конец этнической чистке, которую будут проводить или проводят сербы. Или же — в качестве варианта — как единственный способ воспрепятствовать проведению этнической чистки. И, наконец, как действия, использование которых обещает успех в деле восстановления многонационального Косово.

Ясно, точно, цинично. Так, за семь месяцев до начала событий в этом документе сообщается о начале кампании в западных средствах массовой информации, которая будет направлена против Югославии.

1. ТЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ или ЧЕГО СТОЯТ НАШИ СВЕДЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В КОСОВО?



1. В Рамбуйе именно США оказывали противодействие Югославии на протяжении всех переговоров, и мы приведем тому доказательства. Этими провокационными действиями завершился год, в течение которого Мадлен Олбрайт прилагала всевозможные усилия, направленные на развязывание войны. Мы это тоже докажем (см. далее).



2. Если в Косово и имели место преступления на почве расизма, то вовсе не очевидно, что они совершались только одной из двух противоборствующих сторон.



3. Что же касается успеха в деле восстановления многонационального Косово под эгидой НАТО, то очень скоро стало ясно, о каком «успехе» шла речь.

«Не следует развивать дух критиканства» Выдержки из журнала «Казуар»[2] (Ассоциация курсантов и выпускников Военной Академии «Сен-Сир»): • Глава специального отдела Французского Генерального штаба: «Чтобы ослабить противника, (…) вызвать у него сомнения в правоте защищаемого им дела, в способностях его руководителей, в их честности и неподкупности, посеять недоверие к ним, в полной мере должны использоваться самые разнообразные средства (радио, телевидение, информационная сеть, периодические издания, плакаты и листовки)». • Серж Венсон, сенатор-республиканец: «Даже при существовании общепризнанного права гнилой дух в средствах массовой информации может помешать успешному разрешению кризиса. Было бы неплохо, если бы средства массовой информации умерили свой критиканский пыл». Цитируется по газете Le Monde. 23 января 1999 г.

Клинтон, Солана и их подельники: можно ли им верить?

Уместно задаться вопросом, имеющим первостепенную важность: провели ли средства массовой информации критический анализ заявлений и оправданий, с которыми выступали Клинтон, Шредер, Ширак, Солана и их подельники?

Клинтон оправдывал интервенцию США гуманитарными причинами. Но тот же Клинтон уже ранее неоднократно лгал по самым разным поводам. Он лгал, когда объяснял происхождение средств, полученных им на проведение своей предвыборной кампании. Лгал о своих отношениях с персоналом. Лгал о действительных целях политики, проводимой относительно Ирака. Лгал о суданской фармацевтической фабрике, которая была подвергнута бомбардировке под тем предлогом, что на ней производилось химическое оружие.



Тот же Клинтон заявлял, что войска США покинут Боснию в 1996 году, но они и поныне там. Он обещал, что его президентство будет носить «социальный характер», но при этом сам же раздул военный бюджет в ущерб всем социальным программам.

Встает вопрос, который необходимо адресовать журналистами, по крайней мере порядочным журналистам: неужели можно позволить подобным людям обрекать на бомбардировки целые страны или налагать на них эмбарго, равносильное геноциду, не проверив достоверности утверждений и заявлений этих людей?



Неужели вы, после всей лжи о событиях в Персидском заливе и во многих других местах, растиражированной средствами массовой информации, позволите подобным людям, их военным стратегам и советникам по политическому торгу снова обманывать общественность?

Вопрос может быть сформулирован и короче: проводится ли в редакциях СМИ хоть какая-то проверка на достоверность всей поступающей информации?

Историк Анн Морелии: Четыре принципа военной пропаганды В фильме «Под бомбами НАТО»[3] Анн Морелли, преподаватель истории в Брюссельском Свободном Университете, критическим взглядом историка оценивает освещение югославской войны средствами массовой информации. Результат оценки? Сегодня все очень похоже на то, что происходило вчера… «Принципы военной пропаганды впервые были изложены в письменном виде британским дипломатом лордом Понсонби (1871-1946). Суть этих принципов сводится к следующему:» 1. «Мы» не хотели войны. «Понсонби разъяснил, что для ведения военной пропаганды первым делом необходимо убедить собственный народ в том, что «мы» не хотели войны. Это «другие», «они» начали войну. «Мы» же вынуждены защищаться. Использование этого принципа прослеживается и в данной войне». 2. Враг воплощается в конкретной личности. «Нельзя ненавидеть весь народ. Нужно персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель «других» — это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек. Я полагаю, что этот принцип действует и в нынешней войне». 3. Наши действия мотивируются принципами человеколюбия. «Следует умалчивать, что в войне преследуются экономические цели, подчеркивая лишь гуманитарные причины. Так это было во времена Первой мировой войны: мы не воевали за контроль над Суэцким каналом или за новые колонии… Ни в коем случае! Мы сражались, руководствуясь принципами высочайшего благородства. В Первую мировую войну это были: «раздавить милитаризм», «защитить малые народы», «подготовить мир к демократии»… Что ж, эти принципы и сейчас приводятся в качестве причин для нынешней интервенции». 4. Действия врага отличаются особой жестокостью и вызывают ужас. «Следует максимально оперативно распространять сведения о жестокостях, совершенных противником, разъясняя, что именно ему свойственны подобные поступки. В действительности, я полагаю, все армии мира действуют с жестокостью. Но принцип военной пропаганды состоит в том, чтобы доказать, что именно у другой армии жестокость является обычным тактическим приемом». Рачак: инсценировка? «Вся информация подается таким образом, чтобы после просмотра специально подобранных кадров возникала определенная реакция, чувство протеста, чтобы мы потребовали немедленной отправки солдат и проведения операции. Я глубоко возмущен тем, как постыдно играют на наших человеческих чувствах».



Вилли Виммер, вице-президент Европарламента, представитель Германии: критическая оценка информации о событиях в Рачаке.

Похоже, что каждой войне, развязанной западными державами, предшествует широкая кампания лжи в средствах массовой информации, цель которой — обмануть общественное мнение и заставить его сказать «да» грядущей войне (см. табл. далее).

Этот феномен уже рассмотрен нами в книге «Лживый покер» в связи с тремя терактами в Сараево. В ней отмечены «ярко выраженные признаки инсценировки, организованной секретными службами. (…) Всякий раз, когда западные державы готовятся к использованию силовых мер против сербов, сразу же выявляется «таинственное» массовое убийство.



И всякий раз потрясающие воображение кадры распространяются по всему миру, (…), средства массовой информации выносят обвинительный приговор, не затрудняя себя расследованием, а возмущенное против сербов общественное мнение одобряет все военные заготовки Запада».

В период подготовки к описываемой войне в 1999 году наиболее нашумевшим инцидентом были «массовые убийства в Рачаке». Жертвы убийства или погибшие в сражении? Официальная версия (45 гражданских лиц, хладнокровно расстрелянных сербами) совершенно неправдоподобна и абсолютно не соответствует данным, собранным непосредственно на месте специальными корреспондентами газет «Монд» и «Фигаро» (см. ниже).

Сперва — заказная версия в изложении ЛЕ СУАР

ЛЕ СУАР (LE SOIR), 18 января 1999 года «Казни, расстрелы», — так расценил события в Рачаке глава международных (1)наблюдателей. (Комментарий к фотографиям). Кадры, снятые в Рачаке,



(2)говорят сами за себя. Рачак, сожженные дома, изуродованные



(3)тела Сорок пять трупов. Старики. Молодая девушка. Обычный поселок



(4)в Косово. Обезглавленный старик лежит во дворе своей фермы, рядом еще несколько тел. 18-летняя девушка, убитая выстрелом в спину. В поселке Рачак на каждом шагу предстают картины, поражающие своим ужасом. Райм — житель Рачака, поселка, насчитывающего



(5) Боец Армии освобождения1400 человек. Косово (АОК), он был в лесу на окраине поселка, когда в пятницу [15 января. — Прим. перев.) началась операция сербов. «Вчера рано утром прибыла



(6) вооруженная пулеметами, аполиция, также армейские части. Половина людей были арестованы. Остальные… здесь».

(7) – говорит он. показывая на 15 трупов, сваленных в овраг. Среди них его отец и брат. В другом овраге находится еще восемь тел. Оторванные руки, лица, искаженные ужасом. У некоторых на шее видны следы пуль. У других видны еще более страшные раны головы: выколотые



(8)глаза, проломленные черепа. Другой житель рассказывает, что сербская



(9)полиция согнала человек тридцать, в основном мужчин, и приказала им встать у стены; в хаосе начавшейся стрельбы и артиллерийского обстрела некоторые жители, вероятно, пытались бежать, а полиция, очевидно. стала



(10)стрелять. «Надо вовсе не иметь сердца, чтобы поступать так с людьми», — жалуется молодая женщина (Ассотиэйтед Пресс). Сербы не отрицают случаев убийства в Рачаке. Так, полиция признала в субботу вечером



(11) что было убито несколько[16 января], десятков террористов, одетых в форму АОК. Но журналисты и иностранные



(12) это опровергают инаблюдатели утверждают, что они видели только трупы в штатском. Президент Милошевич наносит все более жестокие удары. НАТО брошен поразительный по своей циничности вызов. Как долго еще самая сильная держава в мире сможет оправдывать свою (13)выжидательную позицию?

(1) Показательная недомолвка: можно ли утаивать в данном контексте мрачное прошлое упомянутого главы международных наблюдателей Уильяма Уокера? (см. далее)

Подтасовка: абсолютно

(2) то же самое говорилось по поводу фотографий убитых, сделанных в Тимиошаре. С тех пор прошло десять лет, а автор все еще не знает, что фотография сама по себе ни о чем не говорит, что ее всегда сопровождает определенный комментарий (он есть и в данном случае), который можно заменить на совершенно противоположный. Или он просто делает вид, что не знает этого?

Классический прием, (3) чтобы вызвать ужас: вскоре стало известно, что трупы выглядели так потому, что были объедены хищниками.

Снова (4) ложь: в действительности речь шла о базе АОК — укрепленном поселке с окопами и бункерами, в котором было захвачено большое количество оружия: три пулемета, 365 автоматов, множество гранат…

(5) Еще одно умолчание: находившиеся здесь бойцы АОК убили трех сербских полицейских, причем одного из них всего за шесть дней до того.

Существенное (6) добавление: ведь именно сербская полиция пригласила иностранных наблюдателей из ОБСЕ (Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе) присутствовать на операции! На эту операцию была также приглашена съемочная группа из «Ассошиэйтед Пресс»!



(7) Насколько достоверна эта история? И вообще можно ли принимать на веру свидетельство лишь одной из противоборствующих сторон?

(8) Где они были убиты? В этом овраге не было найдено ни одной стреляной гильзы, и практически не было обнаружено крови. Было ли это действительно убийство гражданских лиц? Или же в этот овраг были свезены тела бойцов АОК, погибших накануне в бою? (Le Monde, 21 января 99, Le Figaro, 23 января 1999 г.).

Почему об (9) этом заговорили позже? Ни наблюдатели ОБСЕ, ни журналисты не отметили случаев массовых убийств во время своего пребывания в этом поселке. Почему же жители поселка сразу же ничего не рассказали им? И только на следующий день, когда сербские части и наблюдатели ОБСЕ покинули этот район и он перешел под контроль АОК, вдруг были «обнаружены» эти массовые убийства.



(10) Классический трюк с россказнями, основанными на допущениях и предположениях, достоверность которых сомнительна. А чуть позже — призывы к безусловной атаке Югославии.

(11) Подтасовка: в небольшой заметке «Ле Суар» уделяет несколько строк рассмотрению точки зрения югославов. Но только для того, чтобы недобросовестно дискредитировать их и посеять недоверие. Например: в действительности, югославское агентство «Танюг» по собственной инициативе сообщило о проведении военной операции. В коммюнике агентства от 16 января, — еще до того, как разразился скандал, — указано, что было убито несколько десятков бойцов АОК и захвачено большое количество оружия. АОК признала свои потери.

Неточность (12) высказанного утверждения: это объяснение сербов действительно было опровергнуто в отчете, представленном экспертами-юристами, а не журналистами и иностранными наблюдателями.

Классический (13) вывод, ради которого и писалась заметка : НАТО обвиняется в нерешительности и тем самым стратеги США обрабатывают общественное мнение, готовя благоприятную почву для интервенции.

ЛЕ СУAP (LESOIR) Редакционная статья Маруна Лабаки И опять нас охватывает ужас от увиденного. И опять все указывает на сербов. Конечно же, надо остерегаться очернения целого народа. Конечно же, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Притворство: Лабаки (ведущий в газете отдел международной политики) симулирует осторожность.

Но налицо повторение фактов, которые обвиняют. (…)

Блестяще: поскольку нам уже лгали «фактами» о Сараево (см. нашу книгу«Лживый покер»), чего стоит повторение таких же «фактов»!

Так поставим на место сербскую армию, но только для того, чтобы подготовить почву для работы следователей Гаагского Трибунала.

Фальшивый предлог, подлинная цель этой статьи не Гаагский Трибунал, а оправдание новой военной интервенции против Югославии.



ХРОНИКА РАСТИРАЖИРОВАННОЙ ЛЖИ

Страна, подвергшаяся агрессии: ложь в оправдание (Что мы узнали позднее)

Вьетнам (1965-1975): Тонкинский залив: Сев. Вьетнам атаковал два боевых корабля США. (Нападение было целиком сфабриковано Белым Домом.)

Гренада (1983): Слухи о подготовке террористов. (Чистая выдумка.)

Панама (1989): Цель интервенции США — только захват президента Норьеги, наркоторговца. (В результате бомбардировки в столице погибло, по меньшей м ере, 2000 человек.)

Ирак (1990-1991): Иракская армия похитила в роддоме в Кувейт-Сити 312 инкубаторов для выхаживания недоношенных детей, тем самым обрекая их на мучительную смерть. (Чистая инсценировка американской пиаровской фирмы «Хилл и Ноултон» с участием фальшивых свидетелей.)

Сомали (1993): Инсценировка оказания гуманитарной помощи (в частности. Кушнером). (4 нефтяные компании США скупили четверть всех нефтеносных районов страны.)

Босния (1992-1995): Сараево: сербов обвинили в совершении трех терактов с многочисленными жертвами. (Согласно докладам ООН и другим источникам их совершили мусульманские националисты Изетбеговича.)

Югославия (1999): Сербы осуществляют геноцид в Косово. (НАТО было уличено в очевидной лжи, в частности, журналистами из организации «Репортеры без границ».)

Теперь вернемся к личности Уильима Уолкера, главы международных наблюдателей, оценка которого событий в Рачаке легла в основу их оценки средствами массовой информации.

Никарагуа, Сальвадор, «Контрагейт»: длинная цепь преступлений и лжи

КТО ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ, УИЛЬЯМ УОЛКЕР? Выдержки из статьи, опубликованной нами в газете «Солидэр» 27 января 1999 г., в тот самый момент, когда разразился скандал вокруг «инцидента в Рачаке».

Рачак: «массовое убийство» гражданских лиц или инсценировка после сражения двух армий. Уильям Уолкер, не занимаетесь ли вы жульничеством?

«В прошлую пятницу РТБФ[4] назвала Уильяма Уолкера, главу миссии, так сказать, «наблюдателей» ОБСЕ в Косово, «патриархом»[5]. «Ле Суар» красочно повествовала о «37 годах дипломатической карьеры», этого человека[6].



«37 лет карьеры» — где и какой? Удивительно, но никто не задался этим вопросом. Однако давайте вспомним о скандале, который был связан с именем Ричарада Батлера. Долгое время этот человек был известен как весьма почтенный глава миссии, с позволения сказать, «инспекторов» в Ираке.



А ныне он разоблачен как шпион и платный провокатор Вашингтона. А не может ли оказаться, что в Косово Уолкер играет роль Батлера?

Служебная биография Уолкера весьма поучительна. Его карьера началась в Перу в 1961 году. В 1985 г. он занимает пост советника заместителя госсекретаря США по Латинской Америке. Он был одним из основных участников операции «Контрагейт», санкционированной президентом Рейганом и проводимой под руководством знаменитого полковника секретных служб США Оливера Норта.



Оружие, которое ЦРУ поставляло преступным «контрас», приобретавшим его за счет доходов от наркоторговли, служило установлению в Никарагуа тотального террора, имевшего целью свержение прогрессивного правительства. Скандал «Контрагейт» завершился судебным процессом. Прокурор Лоуренс Уолш обвинил Уолкера в том, что он являлся ключевой фигурой в этой террористической операции. В Сальвадоре Уолкер содействовал «эскадронам смерти» в развязывании кампании террора С 1988 по 1992 год Уолкер — посол США в Сальвадоре. Армейские «эскадроны смерти» устроили настоящий террор в стране. Большинство членов этих «эскадронов» прошли подготовку в печально известном Центре военной подготовки для стран Латинской Америки «Форт Беннинг». «16 ноября 1989 года вооруженный отряд батальона «Атлакатль» ворвался в спальню Университета «Симеон Кананит» между 2.30 и 3.00 часами ночи. Члены отряда вытащили из постелей шестерых священников и убили их выстрелами в голову. Затем они убили кухарку священников и ее пятнадцатилетнюю дочь»[7]. Эти священники симпатизировали Освободительной Армии, выступавшей против правительства, поддерживаемого Вашингтоном. Орден иезуитов обвинил Уолкера в «негласном соучастии» в этом массовом убийстве. 6 мая 1996 года Уолкер председательствовал в Вашингтоне на чествовании пяти тысяч солдат США, которые тайно сражались в Сальвадоре. А ведь на протяжении многих лет официально сообщалось о… пятидесяти «советниках» США в Сальвадоре[8]. Привычка извращать правду В общем, Уолкеру не привыкать извращать правду. Как писал американский еженедельник «Уоркерз Уорлд», «по-видимому, он готов применить свои грязные приемы и в Косово»[9]. И это предположение соответствует действительности. Недавно на пресс-конференции один журналист спросил Уолкера, не является ли его миссия командой шпионов, как это было в Ираке. Ответ: — Я надеюсь, что каждый член миссии собирает максимум секретных сведений. — Посылаете ли вы донесения в Вашингтон? — Да, в основном информация направляется в Вашингтон, но также идет во все столицы (стран НАТО)[10]. Так что Уильям Уокер в действительности — шпион и провокатор Вашингтона. И в Косово он находится не для того, чтобы «наблюдать», а для того, чтобы оправдать будущую агрессию НАТО.

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2

Так называется плюмаж — украшение из перьев на головных уборах курсантов Военной Академии «Сен-Сир». — Прим. перев.



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3

«Под бомбами НАТО, 15 бельгийцев в Югославии», май 1999 г., видео 43 минут, производство Regards Croiscs, Bruxelles. (30 rue Lambert Crickx, 1070 Bruxelles).

вернуться 4 Бельгийское франкоязычное радио и телевиденье. Прим. перев. вернуться 5 JT RTBF, 22 janvier 99, 22h45. вернуться 6 Le Soir, 22 janvier 99, p. 8. вернуться 7 Worker's World (USA), 20 janvier 99. вернуться 8 Отчет, представленный на митинге протеста перед Центром военной подготовки для стран Латинской Америки «Форт Беннинг», 16 ноября 1998 г. вернуться 9 Washington Post, 6 juin 96. вернуться 10 Пресс-конференция в Госдепартаменте США, ЮСИС, 8 января 1999 г.

Коллон Мишель



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Нефть, PR, война