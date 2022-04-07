Киевский режим уведомил МИД Великобритании о том, что не собирается соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети Интернет и СМИ. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, – указал генерал-полковник. – Западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности. Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными».

По данным Мизинцева, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста (МККК) отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. «Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», – констатировал он.

Представитель Минобороны призвал ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, а также руководство Германии, Турции и Франции потребовать от украинских властей «немедленно обеспечить доступ представителей МККК к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям». В случае непринятия необходимых мер Москва оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.

Мизинцев подчеркнул, что Россия обращается с украинскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией: «Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками».

Генерал-полковник при этом отметил, что киевское командование проявляет безразличие к судьбам собственных граждан, срывая обмен пленными. Очередной такой обмен на заранее согласованных условиях был запланирован на 6 апреля, но и он был сорван украинской стороной.

В ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ сообщил, что украинская сторона готовит провокации с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

«Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населённый пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъёмку разрушенных зданий и “многочисленных погибших” для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом всем участникам постановочных съёмок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США, – рассказал он. – Учитывая изложенное, заблаговременно предупреждаем страны, так называемого цивилизованного Запада во главе с США: Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей. Подобный Бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес Вооружённых сил России на этот раз не пройдёт».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт. ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Президент России Владимир Путин обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России: по его словам, ответ будет незамедлительным.

По материалам сайта Минобороны РФ, Вестей.ру