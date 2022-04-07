Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию в отношении российских пленных
Киевский режим уведомил МИД Великобритании о том, что не собирается соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и всё это широко распространяется в сети Интернет и СМИ. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, – указал генерал-полковник. – Западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности. Об этом свидетельствует то, что киевский режим ещё 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными».
По данным Мизинцева, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста (МККК) отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. «Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов», – констатировал он.
Представитель Минобороны призвал ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, а также руководство Германии, Турции и Франции потребовать от украинских властей «немедленно обеспечить доступ представителей МККК к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям». В случае непринятия необходимых мер Москва оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совбеза ООН по данному вопросу.
Мизинцев подчеркнул, что Россия обращается с украинскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией: «Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками».
Генерал-полковник при этом отметил, что киевское командование проявляет безразличие к судьбам собственных граждан, срывая обмен пленными. Очередной такой обмен на заранее согласованных условиях был запланирован на 6 апреля, но и он был сорван украинской стороной.
В ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ сообщил, что украинская сторона готовит провокации с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.
«Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населённый пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъёмку разрушенных зданий и “многочисленных погибших” для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом всем участникам постановочных съёмок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США, – рассказал он. – Учитывая изложенное, заблаговременно предупреждаем страны, так называемого цивилизованного Запада во главе с США: Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей. Подобный Бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес Вооружённых сил России на этот раз не пройдёт».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт. ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Президент России Владимир Путин обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России: по его словам, ответ будет незамедлительным.
По материалам сайта Минобороны РФ, Вестей.ру
Возможно все, вплоть до рассылки через ТГ каналы видео пыток над военнослужащими ВС РФ.
Официальный отказ – это попытка постелить солому.
…
ИПСО ВСУ ведут активную деятельность, возможно координируя её с западным специалистами.
Теперь у России есть те -на которых можно обменять всех военнопленных…Потому что ошизевшие звери очень опасны:
“Сюрреалистично было уже в 2014, когда они прыгали под кричалку “кто не скачет — тот москаль” и “москалей на ножи”. Причем, началось это задолго до Крымнаш.
Потом были ролики с детьми с ножами в руках, которые повторяли те же кричалки и заявляли, что они “будут резать москалей”… Стрельба в тире — “по москалям”…
Каждый раз, когда встречалось подобное видео — оно вызывало ощущение сюррелизма.
Теперь появилась возможность реально воплотить все те действия, озвучиванием которых они себя заводили и программировали. Было бы удивительно, если бы они не начали творить всего того, что творят. Видимость отрезвления возникает только при попадании в плен к тем самым “москалям”… Когда мы увидим реальное отрезвление — ???
В Киеве продолжается их ТВ и шоу из параллельной реальности..Не хватит никаких сил и нет столько медиков и больниц ,чтобы их вылечить ,и зачем это России ??
Они славяне.
Не звери, но одурманенные обманом прозападной системы пропаганды.
То, что это так прекрасно демонстрируют жители юга Украины, после того, как эти территории заняли ВС РФ и армии ЛДНР.
Не пытайтесь всех под одну гребенку “причесать”.
С учетом одностороннего отказа США в сотрудничестве в области кибербезопасности с Россией проявился потенциал риска атаки информационной инфраструктуры России и вброса в информационное поле подготовленного ранее материала, призванного поляризовать мнения граждан России о спецоперации в Украине.
…
Вероятность атаки в ближайшее время крайне высока.
Похоже пора объявить о прекращении моратория на смертную казнь за военные преступления. А также ввести пожизненное заключение для иностранных наемников.