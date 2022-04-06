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Встреча с последствиями Минских соглашений

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Встреча с последствиями Минских соглашений

Я не раз говорил, что Киев все эти годы относительной тишины тратил не зря: десятки военных полигонов для подготовки солдат (на каждом работали западные инструкторы), перевооружение, а самое главное и страшное — это изменение идеологии в головах людей и военных.

В 2015 году Порошенко издал указ о «расформировании незаконных вооружённых формирований на территории Украины». И вся эта нечисть из незаконных бандформирований влилась в ряды ВСУ и НГУ. Легализованные нацики в армии значительно выделялись: у них было намного лучше обеспечение и разного рода привилегии. Плюс националисты взяли на себя работу кем-то вроде политруков при СССР, то есть несли свою идеологию в армию и не только.

На пятёрку была настроена работа с мирным населением Украины. Уже с детского садика, а затем в школах все восемь лет молодёжи внушали, что Россия — враг и агрессор, переписанная история, в которой откровенные фашисты Шухевич и Бандера стали героями Украины. А рассказывали им это героизированные нацики, которых мы в начале войны выпустили из котлов.

Что в итоге мы получили? Те, кому было 12 лет в 2014 году, сейчас 20-летние парни, и служат они в ВСУ и НГУ, все эти годы этим молодым людям промывали мозги. На сегодняшний день, к сожалению, по своей сути нацбаты и регулярные части ничем друг от друга не отличаются. Поэтому и сопротивление серьёзное.

Но я уверен: после окончания спецоперации, при открытии реальной информации о том, что происходило на Украине, многие из этих молодых людей прозреют, а вот те, кто нет, будут опасными людьми для общества, и с ними придётся работать жёстко и быстро.

Главное — чтобы нас не остановили и мы вновь им не дали передышку на годы.

(с) Андрей Руденко

https://telegra.ph/Reportyor-VGTRK-Andrej-Rudenko-RtrDonetsk-04-05 – цинк

Что может быть хуже Минска-1 и Минска-2? Минск-3. Даже если он состоится в другом городе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7541610.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, лнр, минские соглашения, Россия, Украина
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Новости Украины и Новороссии 02 июля 2015

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