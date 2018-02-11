Минские соглашения: почему «воз и ныне там»?

Нужно понимать, что Минские соглашения писались, исходя из предположения, что, реализуя их, киевский режим изменится таким образом, что станет приемлемым для населения Донбасса (по примеру Испании и Португалии). Собственно, такое мнение сохраняется и сейчас, в то же время очевидно, что Киев не может и не хочет двигаться в сторону демократизации. И даже формальное исполнение соглашений если и приведёт к перерождению режима, то в сторону его радикализации (что мы и видим в данное время), что будет иметь для Донбасса трагические последствия.

И несмотря на то, что договорённости должны были быть выполненными до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор. Кто же их «торпедирует»? Давайте разберёмся (учитывая одно важное обстоятельство — выполнять «Минск» должны с одной стороны — Киев, с другой — Донецк и Луганск, а Россия выступает в этом договоре лишь одним из гарантов соглашений).

Минские соглашения были подписаны больше 3 лет назад — сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске.

Мы часто слышим как в прессе, так и в обычной жизни про Минские соглашения. Наверно, стоит остановиться на их сути и значении данного соглашения как в мировой политике, так и для жителей Украины, ДНР и ЛНР.



МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ — ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ КИЕВА

Киеву выгодно сохранять данную ситуацию, потому что получить обратно 3 миллиона жителей Донбасса, настроенных резко против постмайданной власти и не признающих Украину — большая проблема, с которой неизвестно, что потом делать. Провести зачистку — нереально, можно получить партизанскую войну. И сделать вид, что 1/10 часть страны, живущая по своим законам и не признающая флаги Украины, это так и должно быть — тоже нельзя.

К тому же, часть украинского общества по-прежнему сохраняет воинственный настрой и жаждет победы, для успокоения этой публики Киеву выгодно сохранять линию фронта. Ведь если линия фронта в Донбассе исчезнет, то воинствующие националисты либо пойдут зачищать Донбасс и конфликт разгорится снова, либо внимание националистов переключится на Крым, что Киеву совсем не нужно, потому что способов вернуть полуостров не просматривается.

В общем, для Киева гораздо предпочтительнее сохранять ситуацию в текущем виде, то есть не выполнять Минские соглашения, хотя они утверждены ООН.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ



Незамедлительное прекращение огня и отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния



Украина: Изначально условия были выполнены. Потом начались обстрелы.

ДНР и ЛНР: Выполнены.



Обеспечить эффективный мониторинг режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения со стороны ОБСЕ.



Украина: В целом выполняются.

ДНР и ЛНР: Выполняются.



В первый день после отвода, начать диалог о проведении местных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.



Украина: Не выполнен.

ДНР и ЛНР: Проведено предварительное голосование (праймериз).



Не позднее 30 дней с даты подписания документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется Особый режим (фактически — дать Донбассу особый статус).



Украина: Не выполнен

ДНР и ЛНР: Невозможно выполнить без Украины.



Обеспечить амнистию, запрещающую преследование лиц в связи с событиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Украина: Не выполнен

ДНР и ЛНР: Невозможно без Украины



Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».



Украина: Категорически против принципа «всех на всех». Не выполняется.

ДНР и ЛНР: Невозможно без Украины.



Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи.



Украина: Выполняется только на своей территории.

ДНР и ЛНР: Выполняется.



Восстановления социально-экономических связей, включая выплату пенсий, пособий и иных выплат.



Украина: Не выполняется.

ДНР и ЛНР: Выполняется.



Восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.



Украина: Не выполняется из-за того, что Киев не хочет выполнять предыдущие пункты (об амнистии, особом статусе и местных выборах).

ДНР и ЛНР: Невозможно выполнить, так как Украиной не выполняются предыдущие пункты



Вывод всех иностранных вооружённых формирований и наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.



Украина: Настаивает на том, что на Донбассе присутствуют войска России.

ДНР и ЛНР: говорят об отсутствии войск России. ОБСЕ тоже их не находит.



Вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции Украины, предполагающей децентрализацию (согласованную с представителями Донецкой и Луганской областей).



Украина: Не выполняется

ДНР и ЛНР: Невозможно, без участия Украины

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ФАРС

Изначально призванные стать надеждой на прекращение бессмысленной братоубийственной войны на Донбассе, Минские соглашения превратились в фарс, так и не став победой ни дипломатии, ни здравого смысла. И если ранее они вселяли в жителей самопровозглашённых Республик веру, то на сегодняшний день упоминание о них у людей вызывает лишь раздражение. Стоит поговорить о том, что уже избито и наболело, ввергает в недоумение, но вместе с тем требует внимания и анализа — хотя бы в ракурсе человеческой морали.

Вначале был «котёл»

Антитеррористическая операция (АТО) в восточных областях Украины, анонсированная и начатая в апреле 2014-го, фактически закончила раскол страны, начавшийся после майданного переворота. А заодно ознаменовала начало бесславного конца армии Украины, которая из призванной стоять на защите народа, в течение нескольких месяцев превратилась в армию убийц и карателей.

Одновременно вооружённые подразделения организовывают украинские националисты и радикалы: эти заранее были натренированы и обучены заокеанскими инструкторами в летних лагерях, поэтому им достаточно было выдать только оружие.

Параллельно этому, в «командировки» на Восток направляются подразделения вчерашних внутренних войск (вошедших в состав нацгвардии), МВД и СБУ. В это же время армейские подразделения уже вовсю обстреливают мирные города Донбасса и… несут прямые боевые потери впоследствии огневых контактов с подразделениями народного ополчения Донбасса.

Ну какое отношение это имеет к Минским соглашениям? Да самое прямое — потому что именно «коктейль» из всех вышеупомянутых подразделений впоследствии окажется в Иловайской мясорубке, послужившей отправной точкой договорённостей.

Нет смысла описывать хронологию последующих боевых действий — об этом достаточно информации как справочного, так и аналитического характера. Достаточно лишь отметить, что за неполные три недели силам ополчения удалось завладеть стратегической инициативой и уничтожить украинскую группировку. Потери были катастрофическими — фактически армия Украины как боеспособная организация прекратила своё существование.

Деморализованные, обескровленные, практически полностью лишившиеся вооружений и техники в ходе продолжительных боёв, подразделения массово сдавались в плен. Закончила в полях под Иловайском свой «славный» путь, начавшийся на Майдане, и большая часть от первоначального личного состава добровольческих батальонов. Именно на их костях и прахе, истлевших в пламени горящего соляра «Иловайского котла», впоследствии сыщут себе славу «полководцев» проходимцы Семенченко (Гришин) и Парасюк.

Причин поражению много, но сводятся они к одной — к скотскому отношению Генштаба к вверенным войскам, вопиющей бездарности и безответственности.

Последствия: телефонный звонок Порошенко президенту России В.В.Путину 3 сентября с просьбой повлиять на ситуацию, обязать Республики прекратить огонь и начать переговорный процесс.

Минск-1: О формализме и принципе последовательности в украинской политике

В ответ на такие «мирные» инициативы Порошенко, более подходящие на вопль о пощаде, было принято решение о выработке мер по деэскалации конфликта, и 5 сентября в Минске, в здании «Президент-отеля» на свет появился «Минский протокол», с момента подписания которого Минские соглашения и ведут свою родословную.

Теперь вкратце о чём он, и кто его подписывал.

По содержанию в большинстве всё вполне логично и ожидаемо: прекращение огня, допуск представителей ОБСЕ, совместный мониторинг границы, освобождение пленных, заложников, вывод и разоружение вооружённых формирований. В общих чертах — продолжение общенационального диалога и меры по улучшению гуманитарной обстановки.

Трёхсторонняя контактная группа

От Республик присутствовали их главы — Захарченко и Плотницкий, от России и в качестве гаранта в состав группы входил российский посол в Украине Зурабов, от Украины присутствовал… бывший её президент Леонид Кучма, официально никакого государственного поста не занимающий.

То есть, изначально подход Порошенко к Минским договоренностям можно считать даже не формальным, а наплевательским. Ведь подпись Кучмы под протоколом, «при всём к нему уважении», де-юре равна подписи любого украинского гражданина, будь-то пенсионер (кем Леонид Данилович на тот момент официально и являлся), шахтёр или домохозяйка. И украинская сторона при этом даже не сочла нужным, ну хотя бы для официоза, отправить в Минск, пусть даже второстепенное лицо, из Кабмина или Администрации президента.

Напрашивается вывод, что этим официальный Киев заочно снимал с себя какую-либо ответственность за ненадлежащее выполнение пунктов протокола. И, как оказалось со временем, не зря. Ведь украинской стороной фактически ничего из оговорённого выполнено не было. Огонь не прекращён, отдельные вооружённые формирования не разоружены. Отчасти — по причине неподконтрольности их киевским властям.

На фоне открытого игнорирования украинской стороной взятых обязательств по урегулированию конфликта на Донбассе, практически по всем пунктам протокола Минские договорённости, даже на фоне неоднократных рабочих встреч контактных групп, оказались не более чем фикцией, о чём нами сказано выше.

Доказательство — дальнейшее нагнетание конфликта и обострение вооружённого противостояния, приведшее к очередному «котлу» и, ожидаемо — к очередным Минским соглашениям.

Минск-2: Нормандская четвёрка, развод по-украински

Возобновление активных боевых действий в конце 2014 — начале 2015 годов фактически на всём протяжении линии соприкосновения, очередное масштабное поражение украинской армии в районе города Дебальцево (Донецкая область) с последующим переходом данного населённого пункта под контроль ДНР в феврале 2015 года — всё это привело к необходимости возобновления диалога.

Традиционно встреча проходила в Минске, однако 11 февраля 2015 года, переговоры велись уже в формате так называемой нормандской четвёрки и при участии президентов России, Украины, Германии и Франции, а также отдельных официальных лиц указанных государств, на следующий день к ним присоединились руководители ЛНР и ДНР.

В результате весьма напряжённого переговорного процесса был согласован и подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, состоящий из тринадцати пунктов, среди которых, помимо аналогичных предыдущим, был предусмотрён дополнительный ряд практических мероприятий (с текстом можно ознакомиться по ссылке — http://www.aif.ru/dontknows/file/1379255).

Новшеством, отличающим Минские соглашения образца 2015-го, было требование к обеим сторонам конфликта отвести (развести) под наблюдением ОБСЕ тяжёлые вооружения и создать нейтральную зону безопасности, в зависимости от калибра вооружений, глубиной от 50-ти до 70-ти километров.

ПОЧЕМУ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ?

Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнены уж точно не будут.

Украинская сторона с первого дня не очень-то стремилась их выполнять, а чем дальше — тем нарушений больше и больше.

Давайте рассмотрим причины, по которым вероятность выполнения минских соглашений в долгосрочной перспективе стремится к уверенному нулю.

А вдруг не всё так запущено и у соглашений есть хотя бы маленький шанс?

1. Украинская экономика медленно, но верно ползёт к дефолту.

Денег, необходимых для восстановления экономики «мирным путём», никто даже не собирается давать. По самой скромной оценке Украине нужно минимум 50 миллиардов. Европа таких денег не даст. МВФ таких денег тоже не даст. Что делать?

Варианта два — либо расписаться в собственном бессилии и подать в отставку , либо… половину населения отправить на войну, а вторую половину поставить к станкам, выдавая сухой паёк (тем и другим), которым США готовы делиться с Украиной из года в год.

2. Половина Донбасса не нужна никому

Киеву, если даже абстрагироваться от того, что денег на восстановление Донбасса нет, нужен контроль над всей территорией, включая Донецк, Луганск и границу. И никакие компромиссные главы автономий в Донецке и Луганске Киеву даром не нужны. Если Киев будет принимать к себе Донбасс, то исключительно в таком статусе, чтобы можно было назначить главой региона хоть Таруту, хоть Саакашвили, хоть самого Яроша.

Все разговоры про децентрализацию, автономию и прочее-прочее — это лапша на уши особо доверчивым.

Какое может быть возвращение в состав Украины?

Не нужно забывать, что Донбасс за год обстрелов не только накопил ненависть к Киеву, но ещё и вооружился. И вооружился очень хорошо. Объём вооружений в армии ЛНР и ДНР примерно сопоставим с вооружением ВСУ. И численность личного состава тоже почти сравнялась.

Вспомните другие конфликты на постсоветском пространстве — Абхазию, Осетию, Карабах, Приднестровье. Какой из них разрешился сам собой в короткий срок?

А теперь учтите, что Донбасс в десять раз больше Осетии, Абхазии и Приднестровья.

Так какая вероятность затолкать ЛНР и ДНР обратно в состав Украины, да ещё и на условиях Киева, да ещё и в короткий срок? Ответ понятен всем.

3. Вашингтон вполне устраивает вооружённый конфликт на границе России.

Когда СССР ввёл войска в Афганистан, Вашингтон поддерживал моджахедов, потому что это позволяло наносить военный и экономический ущерб СССР, втягивать Союз в непопулярную войну, наносить моральный вред советской власти и подтачивать режим.

После распада СССР в России возник конфликт с Чечней — чеченских боевиков тоже поддерживал Вашингтон. Примерно с тем же мотивом.

Конфликт с Грузией тоже поддерживал Вашингтон.

Так с какой стати сейчас, в Донбассе, Вашингтон будет способствовать мирному процессу?

Мирный процесс на юго-востоке Украины совершенно не в интересах США. А военный конфликт, желательно затяжной, многолетний — вот это в интересах. Потому что это такое же втягивание России в непопулярный конфликт как гаранта Минских соглашений. И стоит ли верить, что Вашингтон позволит просто взять и завершить конфликт подписанием каких-то минских соглашений?

А теперь попробуем ответить на следующий вопрос: Кто-нибудь, кроме России, вообще заинтересован в завершении этого конфликта?

Да, заинтересованы.

В завершении конфликта заинтересованы Донецк и Луганск. Ещё мир нужен Европе.

Но Европа не контролирует Киев. Современная Европа не контролирует в полной мере даже саму себя. О каком завершении конфликта на Украине с участием Европы можно говорить?

Чтобы Европа могла эффективно содействовать разрешению конфликта, она должна дистанцироваться от США с одной стороны и выдать Украине кредит в 50 миллиардов (минимум) с другой. А насколько это реально? Как кажется, что вероятность этого от нуля до минус одного.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

И какой напрашивается вывод, глядя на эту систему уравнений?

Похожи ли Минские соглашения на реальное решение конфликта и принципиальные договоренности сторон?

Кого эти Минские соглашения вообще устраивают, кроме России и Европы, которые собственно их и продавили, но которые совершенно не имеют возможности контролировать Киев?

Так неужели конфликт на юго-востоке Украины не имеет решений?

На сегодняшний день уже очевидно, что украинские власти не будут выполнять Минские соглашения в том виде, в каком они были заключены, и рассматривают несколько вариантов отказа от них. Среди них есть как те, что так или иначе закрепляют статус-кво, так и те, что грозят трагическими последствиями. Чего же ждать Донбассу от Киева в обозримой перспективе?

У государства нет сколь-нибудь системного видения, как решить проблему и как выстроить благополучную перспективу Донбасса в целом. Такая ситуация связана с тем, что на центральном уровне отсутствует такое же системное видение и относительно всей страны, потому что власть разделена между различными группами влияния, и в рамках существующего баланса они решают, в первую очередь, свои корпоративные задачи и не видят всю картинку в целом. Как следствие, страна постоянно движется в разнонаправленные стороны, а в результате топчется 26 лет на месте.

В управлении ООН, специализирующемся на координации гуманитарных миссий, резонно заметили, что боевые действия в Донбассе заканчиваться не собираются. Противостояние Украины и Донбасса лишь набирает силу, до окончания ещё идти и идти.

Такое положение вещей серьёзно тревожит международную Организацию. Доклад ООН, недавно представленный на суд общественности, назвал продолжающуюся войну Киева против республик Донбасса одним из самых кровавых конфликтов в мире со времён окончания Второй мировой.

Но помимо доклада, наверно, от ООН должны быть и какие-то практические действия?

Жители Донбасса же их не видят, а видят лишь поддержку со стороны Запада агрессивной власти Украины, что и печально.

Куда идёт Украина, по мнению экспертов, не понятно и самой власти.

Под натиском таких небольших, но систематических ударов украинская сторона буквально каждым своим шагом демонстрирует свою недоговороспособность. Да, такая дипломатическая баталия идёт черепашьими темпами, но и положение дел сейчас не позволяет надеяться на скорое решение.

В одной старой книге есть такие строки:

«Стремителен и прекрасен бой орлов в небесной высоте. Сложив могучие крылья, камнем падает орёл на врага. Но вообразите бой кротов в подземных глубинах. Кроту, быть может, месяц пришлось бы землю рыть, чтобы сблизиться с противником. Так и на войне. Нередко такая складывается обстановка, что один исход — воевать по-кротовьему…» (https://tech.wikireading.ru/10061).

Другого варианта нет и у ЛНР и ДНР, кроме как медленно и методично переламывать ситуацию в свою пользу, пока количество не обратится в качество. И тогда Минские соглашения станут для хунты Минским «котлом».

Сейчас главное их оружие — это выдержка, выдержка и ещё раз выдержка. Потому, что в войне нервов проигрывает тот, кто не выдержал первым.

А Минск будет использоваться как дымовая завеса для продолжения войны. Европа и США будут продолжать настаивать на словах следовать минским договорённостям и в то же время поощрять киевский режим военной помощью — и нелетальной, и летальной. Это всё равно, что гасить пожар бензином.





ИАЦ





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