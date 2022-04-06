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Чичерина – Добровольческая

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Чичерина- Добровольческая

Свистели пули над степями, палили танки мужики
Ютился враг в окопной яме, рубили землю в две руки
Огонь сжимал в котлы и кольца, но был всегда рецепт один
Неслись отряды добровольцев – казак, абхаз и осетин

Пусть мало кто наш клич поймет
“А ну-ка братцы дайте джаза”
Стеной пойдет на пулемет
Дичайшая дивизия Донбасса

Пускай патроны на счету, есть способ верный штыковой
Когда земля горит во рту, наш враг ответит головой
За каждый выстрел в мирный дом, за каждую степную пядь
От нас не скрыться за Днепром, прощенья не отвоевать

Пусть мало кто наш клич поймет
“А ну-ка братцы дайте джаза”
Стеной пойдет на пулемет
Дичайшая дивизия Донбасса

Нам порох как печная соль мы им приправим наш девиз
Возьмем границу под контроль еще одну без вас, без виз
Нам разрешения не нужны, но нашу честь не замарать
Нас заклеймят, как псов войны ведь нам не страшно умирать

Пусть мало кто наш клич поймет
“А ну-ка братцы дайте джаза”
Стеной пойдет на пулемет
Дичайшая дивизия Донбасса

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qKLppu-A4f0
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