За время проведения спецоперации на Украине мирному населению освобожденных территорий Россия поставила свыше 5 тыс. тонн предметов первой необходимости – продуктовых наборов (крупы, макароны, мука, консервы, картофель, свекла, детское питание), жизненно важных медикаментов и средств гигиены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, силами Минобороны, МЧС и Росгвардии на 26 марта с.г. было проведено 617 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, продолжается доставка продуктов в городок жизнеобеспечения в населенном пункте Безымянное в ДНР. Там находятся более 400 человек, большинство из них – женщины, дети и пожилые люди.

Всего Россия поставила более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая стройматериалы, в Донбасс и на Украину.

Грузы передаются главам администраций для дальнейшего распределения населению. В приоритете при выдаче продуктов – особо нуждающиеся: многодетные и малоимущие семьи, старики, воспитанники детдомов и интернатов.

С этой целью местными администрациями сформированы списки для выдачи. Активную помощь в разгрузке колонн принимает местное население. Охрану и безопасность местных жителей обеспечивают российские правоохранители.

31 марта заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил гумпомощь с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Стороны уделили особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

«В 81 российском регионе работает 877 центров сбора гуманитарной помощи. Товары оттуда доставляются в Единый федеральный центр, а затем грузы совместно с представителями МЧС и Минобороны направляют в ДНР, ЛНР и на Украину», – заявил представитель пресс-службы Ассоциации волонтерских центров.

По его словам, работа ведется совместно с ресурсными центрами добровольчества Ассоциации волонтерских центров, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, «Молодежкой ОНФ», российским Красным Крестом, Фондом продовольствия «Русь», другими добровольческими объединениями и профильными службами.

Также в конце февраля РКК начал общенациональный сбор средств на сайте «Мывместе.ру», где к 25 марта было собрано пожертвований на 62 млн рублей. Отчет о расходовании средств ежемесячно размещается на сайте РКК.

«К примеру, для граждан из ДНР и ЛНР были приобретены технические средства реабилитации, детские прогулочные коляски, школьные и канцелярские принадлежности, медицинские технические средства», – указал эксперт.

Кроме того, сотрудники Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» продолжают оказывать психологическую помощь беженцам. Поддержку может получить любой желающий, позвонив по телефону круглосуточной горячей линии, а также в Telegram и Viber.

Помимо этого, в рамках проекта «#Учимся вместе» 262 студента ДНР и ЛНР были зачислены в российские колледжи, а с помощью акции «Добрая земля» для трудоустройства беженцев из Донбасса было предложено больше 10 тыс. вакантных мест в 32 регионах России.

«Наш фонд уже месяц работает в режиме чрезвычайной ситуации. Первое направление деятельности – помощь беженцам в России. Мы передаем детское питание, питьевую воду, другие товары. Помогаем тем, кто нуждается в жизненно необходимых лекарствах, например, в инсулине», – рассказала Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» им. Елизаветы Глинки.

«Второе направление работы – помощь детям, которые находятся в Донбассе, в том числе – раненным во время обстрелов и тяжелобольным, например, с онкологией. Сложность в том, что многие дети привязаны к химиотерапии, гемодиализу, другим процедурам. То есть эвакуировать их нельзя, а у врачей на местах заканчиваются материалы, не хватает оборудования, белья. Мы все это закупаем и отправляем им», – пояснила Авилова.

Она обратила внимание на то, что фонд собирает только денежные средства и не принимает лекарств и других материалов от дарителей. Ведь неизвестно, правильно ли все это хранилось, при каких условиях, где куплено. Исключение составляют производители медицинского оборудования и фармацевтические компании.

«Мы собираем помощь и прямо передаем туда, где располагаются беженцы. Также отвозим товары в пункт сбора гуманитарной помощи в Ростов, а дальше помощь уже целенаправленно и централизовано распределяется нуждающимся. У нас есть несколько пунктов сбора по Краснодару, можно созвониться и принести помощь туда. Также работает общий пункт сбора на базе ОНФ», – рассказал председатель общественной организации «Опора России» Даниэль Башмаков.



30 марта с.г. МЧС России доставило 250 тонн помощи Украине и Донбассу. В пресс-службе ведомства сообщили, что в состав грузов, помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, входят передвижные электростанции и строительные материалы.

«Колонна МЧС России в составе 28 автомобилей доставила гуманитарный груз жителям Донбасса и Украины. В состав грузов, помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, входят передвижные электростанции, строительные материалы», – сказали в пресс-службе.

Особо подчеркнем, что в партию гуманитарной помощи входит груз массой 33 тонны, который был собран главком ведомства по Дагестану. «Сегодня вся Россия участвует в гуманитарных акциях. Мы тоже переживаем за людей и знаем, какую боль и страдания сейчас испытывает наш братский народ. Для нас, пожарных и спасателей, любая беда – не чужая. И в этой ситуации мы не могли остаться в стороне. Потому что своих – не бросаем», – цитируют в ведомстве замначальника главка Муслима Девришбекова.

Однако гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня сложилась в Мариуполе и Харькове.

В городах введен комендантский час. Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. В большинстве домов нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют. Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят – боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны. На улицы выходят только женщины и старики…

По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются.

Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать на месте.

Жители заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве «живого щита», выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов.

Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандер-мобили», разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по окнам жилых домов.

Для спасения жителей этих городов требуется принятие незамедлительных решений, направленных на стабилизацию гуманитарной обстановки.

В связи с этим Минобороны России обратилось к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций с настоятельно просьбой использовать их авторитет и потенциал для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове и Мариуполе, но и в других населенных пунктах Украины.

Несмотря на безразличное отношение киевских властей к судьбам сотен тысяч мирных соотечественников, Российская Федерация продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации местного населения и иностранных граждан в безопасные районы, а также осуществляет выполнение комплекса мероприятий по оказанию гуманитарной помощи населению на освобожденных от неонацистов территориях Украины.

Как заявило Министерство обороны, с 4 марта 2022 г. в этих целях ежедневно с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Преследуя исключительно гуманные принципы, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающим любые попытки эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, Россия согласилась на предложения украинской стороны по гуманитарным коридорам без каких-либо дополнительных условий.

Вооруженные силы России, формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.

Кроме того, Вооруженные силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 г. объявили «режим тишины» и открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске).

Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предложено ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Вместе с тем МО РФ сообщило, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Министерство обороны потребовало от киевских властей неукоснительного выполнения следующих условий по созданию гуманитарного коридора:

– гарантировать безусловное соблюдение «режима тишины» в установленное время, об этом до 06:00 31 марта 2022 г. письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста;

– обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту, особенно на участке Бердянск – Мариуполь, где отмечается высокая интенсивность действий диверсионно-разведывательных групп неонацистски настроенных боевиков, нацеленных на проведение провокаций в отношении гуманитарных колонн.

В свою очередь, российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня.

Только за сутки с 31 марта по 1 апреля из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них – 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 509 425 человек, из которых 104 807 – дети. Государственную границу Российской Федерации по данным на 1 апреля пересекли 62 382 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 2 534 ед.

Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовности обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

Министерство обороны РФ призывает международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев с целью предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

По-прежнему сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым, предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к выбранным местам проживания или в пункты временного размещения.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

На пунктах сбора подготовлено для передачи свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции. Россия делает всё возможное для облегчения гуманитарной ситуации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках и предотвращения гуманитарной катастрофы.