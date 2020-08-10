«Штандарт Гитлера — тяжелый». Как знамена Третьего Рейха бросали к Мавзолею

Празднование победы в Великой Отечественной войне в 1945 году венчал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года. Он словно символически завершал путь, начатый от кремлевских стен участниками парада 7 ноября 1941 года, уходившими с Красной площади прямо на боевые позиции под Москвой.

Римская традиция, практика Суворова

Парад Победы в июне 1945 года продумывался тщательно, каждый элемент его должен был остаться в истории. Требовалось что-то, что могло в памяти людей и через десятилетия остаться ярким воспоминанием о финальной точке в борьбе с нацизмом.

Кому точно принадлежит идея с бросанием фашистских знамен к подножию Мавзолея, сказать трудно. По одной из версий, советский историк Евгений Тарле напомнил Сталину о римской традиции бросать знамена поверженного врага к ногам цезаря или полководца-победителя. Генерал Сергей Штеменко, активно участвовавший в подготовке Парада Победы, утверждал, что идею со знаменами и штандартами услышал от Сталина, который сказал: «На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать».

Парад Победы. Повержение вражеских знамён. © / Mil.ru / Commons.wikimedia.org

Нельзя сказать, что это было ново для русской военной традиции. Великий Суворов практиковал «казнь» трофейных знамен как акт «небрежения не к неприятелю, а к его поверженным военным отличиям». Задумка, однако, была довольно сложной. Церемония требовала тщательной проработки, дабы все не превратилось в свалку и толкучку — военнослужащие не имели опыта подобных перестроений.

Трофеи и их «носильщики»

Гитлеровцы к своим знаменам и штандартам относились крайне трепетно. Большинство частей получили свои знамена в 1936-1939 годах, а во время Второй мировой войны вручение штандартов практически не производилось, за исключением единичных случаев.

В 1945 году трофейные команды СМЕРШа собирали знамена по всей Германии. В итоге в Лефортовские казармы в Москве доставили 900 знамен и штандартов, из которых специальная команда отобрала 200. Им и предстояло участвовать в церемонии.

В число 200 попали около 20 знамен, принадлежавших кавалерийским частям кайзеровской армии, флаги партии НСДАП, Гитлерюгенда, Трудового фронта и других организаций Третьего Рейха. Однако большинство из них действительно были знаменами и штандартами частей вермахта и СС.

Для выполнения задачи был сформирован особый сводный батальон. В штабных документах их называли не знаменосцами, а «носильщиками трофейных знамён» и «командой трофейных знамён». В группу отбирали молодых, физически крепких бойцов ростом не менее 176 см. Часть подразделения составляли бойцы дивизии НКВД (многие с боевым опытом), часть — военнослужащие, прибывшие непосредственно с фронта. Командовал батальоном офицер 3-го мотострелкового полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск НКВД имени Ф. Дзержинского старший лейтенант Дмитрий Вовк.

24.06.1945 Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Евгений Халдей / РИА Новости

«Я высоко поднял и с силой бросил оземь, чтобы разлетелся вдребезги. А вот в музее увидел: цел он»

Знаменитый фотокорреспондент Евгений Халдей вспоминал, что «команда трофейных знамен» тренировалась с обычными палками, вернее, с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра, а раздача знамен началась непосредственно перед парадом.

Старшему сержанту Федору Легкошуру предстояло бросать штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».

Боец, сражавшийся на Кавказе и на Кубани, дважды раненый, считал для себя позором прикасаться к личному штандарту фюрера (дивизия была изначально сформирована из эсэсовцев, составлявших личную охрану Гитлера). Командир с огромным трудом убедил сержанта, что его миссия — это большая честь.

Сержант Легкошур бросал штандарт первым и попал на фотографию Евгения Халдея. «Он этот штандарт с таким выразительным и искренним остервенением швырнул!» — рассказывал автор снимка.

А вот что спустя годы рассказывал сам Федор Легкошур: «Штандарт Гитлера, который я нес, тяжёлый. Он же из литья, древка-то почти нет. Надёжно, надолго было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию, за Коммунистическую партию — вдохновителя и организатора нашей победы — я его пронёс по площади. А когда подошли к Мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь, чтобы разлетелся вдребезги. А вот в музее Советской Армии, когда был, увидел: цел он, этот проклятый штандарт. И напоминает о том, что было… Хочу, чтобы никогда подобное не повторилось, чтобы становилась могущественней и краше наша страна».

24.06.1945 Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Участники парада бросают к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие знамена. Сергей Лоскутов / РИА Новости

Тренировки до седьмого пота и экзамен у маршала

Командир сводного батальона Вовк был участником двух парадов — 7 ноября 1941 года он тоже маршировал по Красной площади. Много лет спустя Вовк вспоминал, что инструкции о том, как именно надо бросать знамена, ему давал военный комендант Москвы Кузьма Синилов. Причем наглядно — вышел со старшим лейтенантом во двор, взял в руки и с силой кинул заранее подготовленную двухметровую деревянную распорку от палаток.

Фронтовики, попавшие в «команду трофейных знамен», вспоминали, что их гоняли на тренировках, словно новобранцев — за время боев строевую подготовку они успели позабыть. Выдержать помогала огромная радость от Победы.

21 июня 1945 года, то есть за день до парада, готовность группы инспектировал лично маршал Жуков. Грозный военачальник всем остался доволен и дал «добро» на проведение церемонии.

24.06.1945 Кадр из кинофильма «Великая Отечественная». Парад Победы 24 июня 1945 года. Знамена фашистской гитлеровской армии у подножия Мавзолея В. И. Ленина. РИА Новости / РИА Новости

Исчезающие помосты, перчатки Шредингера и судьба знамен

До сих пор есть несколько до конца неясных моментов. Например, куда все-таки бросали гитлеровские штандарты — непосредственно на брусчатку или все-таки на специально сооруженный деревянный помост. Специалисты, просматривая фото- и кинохронику говорят — прямо на брусчатку.

Но вот что вспоминал генерал Штеменко: «Вражеские боевые реликвии должна была нести специально выделенная рота. Договорились, что она понесёт их с углом наклона, чуть не касаясь полотнищами земли, и потом под треск десятков барабанов бросит к подножию Мавзолея Ленина… К подножию Мавзолея на деревянные помосты, чтобы не осквернили они своим прикосновением священные камни брусчатки Красной площади». О помостах вспоминали и сами военнослужащие сводного батальона.

Еще один вопрос — перчатки. Согласно легенде, все члены «команды трофейных знамен» были в перчатках, чтобы не замараться прикосновениями к гитлеровской атрибутике. После Парада перчатки якобы собрали и сожгли. Найти достоверное подтверждение тому, что сожжение имело место, не удалось даже спустя 75 лет. Хотя и полностью исключать, что это действительно было, нельзя.

А куда же делись сами гитлеровские знамена и штандарты? Из 900 привезенных в Москву около 500 по описи были переданы в Центральный музей Красной Армии. В это число попали и те, что побывали у подножия Мавзолея. Впоследствии, в 1960-х годах, около 100 знамен по решению правительства были переданы в ГДР. Но главные трофеи по сей день входят в Знаменный фонд Центрального Музея Вооруженых Сил.

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Источник: https://nstarikov.ru/shtandart-gitlera-tjazhelyj-kak-znamena-tretego-rejha-brosali-k-mavzoleju-117621