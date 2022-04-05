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Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины

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Использованные источники: aif.ru
Кадыров заявил об успешном процессе «дешайтанизации» Украины

В Мариуполе сдались в плен российским военнослужащим сразу 267 украинских морских пехотинцев из 503-го батальона 36-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности. Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!», – написал он в своем Telegram-канале.

Факт сдачи крупного украинского подразделения в Мариуполе подтвержден видеозаписями. В отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не применяется насилие, с ними обращаются подчеркнуто корректно.

Подразделения морской пехоты Украины возникли на базе 810-й Черноморской бригады морской пехоты ВМФ СССР. По договору о разделе Черноморского флота Украине досталось 50% техники и вооружения данного формирования.

Во время «Крымской весны», согласно украинским данным, из 600 морских пехотинцев Украины, базировавшихся на полуострове, 400 перешли на сторону России или уволились со службы, а 200 решили продолжить службу, переехав на территорию Украины. Никаких препятствий с российской стороны в этом вопросе не чинилось.

В августе 2014 года прибывших на континентальную часть Украины морских пехотинцев отправили для участия в карательной операции в Донбассе.

Украинские силы морской пехоты объединены в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты со штабом в городе Николаеве. Штатная численность бригады составляла, по состоянию на 2020 год, 2600 человек, однако в реальности на тот момент в ее составе было не более 1500 военнослужащих. В Мариуполе с 2018 года был расквартирован 503-й отдельный батальон морской пехоты, носивший прозвище «Барсуки».

«Барсуки» считались элитным подразделением ВСУ, которое было активно задействовано в ходе операций в Донбассе. По данным украинских источников, 503-й батальон отличался хорошей боевой подготовкой, мотивированным личным составом и передовым оснащением.

В начале февраля 2022 года в одном из украинских изданий вышел материал о батальоне «Барсуков». Максимальная готовность 503-го батальона была подтверждена в последующих боях — «Барсуки» действительно оказывали упорное сопротивление бойцам армии ДНР. Однако постепенно силы украинских морпехов таяли.

12 марта 2022 года под Волновахой был ликвидирован комбат «Барсуков» — 27-летний уроженец Львовщины майор Павел Сбитов. Владимир Зеленский посмертно присвоил Сбитову звание Героя Украины, однако боевой дух подразделения это событие сильно подкосило.

26 марта при попытке бегства из Мариуполя в гражданской одежде был задержан заместитель начальника штаба 503-го батальона морской пехоты, который рассказал, что подразделение находится в районе порта, и его члены пытаются покинуть город мелкими группами. При этом офицер признал, что сознательно оставил подчиненных.

Зажатые в районе Мариупольского порта бойцы, лишившиеся руководства, сочли, что их смерти ничего не дадут Украине, и приняли решение сложить оружие.

После этого события Кадыров в своем Telegram-канале написал, что «демилиатриазция, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно». Он также выложил видео, в котором наставляет морпехов и делится опытом Чеченской Республики по борьбе с инспирированными Западом ваххабитами и возврату к мирной жизни.

По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника. «Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — написал Кадыров в Telegram.

Тем временем военнослужащий ВСУ Александр Борщ рассказал, что над пленными российскими военными издеваются только националистические батальоны. По его словам, он видел видео с пытками над российскими военными, но подчеркнул, что солдаты ВСУ к этому не причастны. «Поступают так национальные батальоны вроде “Азова”. Они совершают, получается, военное преступление», — заявил он.

По материалам «АиФ», РИА Новости, Lenta.ru

Источник: http://stoletie.ru/lenta/kadyrov_zajavil_ob_uspeshnom_processe_deshajtanizacii_ukrainy_933.htm
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