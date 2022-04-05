Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Демонтаж перестроечной системы. Или ещё нет? Анатолий Вассерман о текущем моменте

168 1

Сможет ли введение расчётов за газ в рублях и другие шаги нашей власти кардинально отвернуть нас от либеральной парадигмы в экономике и политике – об этом и многом другом беседуют ведущий Фёдор Лисицын и его гость Анатолий Вассерман.

Канал ДЕНЬ на других платформах:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r1avVPGJRx0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как я стал сторонником коммунизма
...Или Какова государственная культурная политика в современной России?-2
Закончилась ли Холодная война?
Буржуазная контрреволюция в СССР
Тайны сталинской экономики
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru