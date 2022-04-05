Демонтаж перестроечной системы. Или ещё нет? Анатолий Вассерман о текущем моменте
Сможет ли введение расчётов за газ в рублях и другие шаги нашей власти кардинально отвернуть нас от либеральной парадигмы в экономике и политике – об этом и многом другом беседуют ведущий Фёдор Лисицын и его гость Анатолий Вассерман.
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вот постоянное наличие этого товарища на яп и прохождение в ГД о чем говорит,кто скажет???