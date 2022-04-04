Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55%. Таковы официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные в понедельник на основании подсчета 90,71% голосов.

На втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош с результатом 17,53% – за ним стоит коалиция «Объединенные для победы Сербии», на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%.

Далее следуют Бошко Обрадович с результатом 4,42%, он поддержал коалицию «Патриотический блок». Милица Джурджевич-Стаменковски (партия «Заветники») набирает 4,31%, Биляна Стойкович (коалиция «Мы должны») – 3,04%, Бранка Стаменкович («Суверенисты») – 2,02%, Миша Вацич (коалиция «Сербский патриот») – 0,89%.

На парламентских выборах, прошедших в тот же день, победила коалиция «Вместе можем все» во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Вучич. Таковы данные РИК после подсчета более 90,34% бюллетеней. «Вместе можем все» набирает 43,57% голосов. На втором месте с 12,96% идет коалиция «Объединенные для победы Сербии» во главе с Мариникой Тепич, на третьем с 11,71% находится коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича, коалиция НАДА получает 5,25% голосов, список «Мы должны» – 4,29%, «Бошко Обрадович – Патриотический блок» –3,85%, «Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия “Заветники”» – 3,77%. Остальные партии не смогли преодолеть порог в 3%.

Согласно предварительным данным, коалиция «Вместе можем все» получит 122 места в 250-местном парламенте, коалиция «Объединенные для победы Сербии» получит 36 мандатов, коалиция во главе с Социалистической партией Сербии получит 32 места, коалиция НАДА – 14 мест, список «Мы должны» – 12 мест, «Бошко Обрадович – Патриотический блок» – 10 мест, «Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия “Заветники”» – 10 мест. В парламент также пройдут представители национальных меньшинств, шесть мест получит Союз воеводинских венгров, а также от одного до трех мест представители других национальностей.

По информации РИК, явка на президентских и парламентских выборах в Сербии составила 58-60%.

Помимо президентских и внеочередных парламентских выборов, в воскресенье также прошли выборы в городской совет Белграда и в советы 12 сербских муниципалитетов.



Согласно данным избиркома, правом голоса в Сербии обладают 6 502 307 граждан. Из-за демарша властей непризнанного Косова голосование на президентских и парламентских выборах впервые не проходило на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Сербы из Косова были вынуждены отправиться в Центральную Сербию, чтобы воспользоваться своим конституционным правом.

В Боснии и Герцеговине (БиГ) на выборах президента и парламента Сербии к 19:00 по местному времени проголосовало почти 10 тыс. человек. Это 86,9% от 11,4 тыс. зарегистрированных избирателей. При этом после закрытия избирательных участков представители большинства избирательных комиссий сообщили СМИ, что окончательная явка превысила 90%. Больше всего избирателей пришло к урнам в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ): 1т719 из 1 978 человек, то есть 86,9%. В городе было создано два избирательных участка – в здании компании M:tel и в Генеральном консульстве Сербии в Баня-Луке, причём на протяжении дня перед обоими зданиями выстраивались очереди. Высокой была явка и в других городах РС

В консульстве голосовал и член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. После голосования политик заявил журналистам, что все граждане Республики Сербской должны автоматически получить гражданство Сербии, чего он и будет добиваться. Он также выразил уверенность, что после сегодняшних выборов эффективное сотрудничество РС и Сербии продолжится.

В ходе контроля избирательного процесса наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) отметили высокую активность сербских избирателей. В свою очередь делегация Совета Федерации по наблюдению за президентскими и внеочередными парламентскими выборами в Сербии не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты. Результаты голосования должны быть объявлены в течение 96 часов после закрытия участков, то есть до 21:00 мск 7 апреля.

Однако ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку «майдана» после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, «запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть». Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.

Отвечая на вопросы журналистов, вновь избранный президент страны заверил «что в Сербии никогда не станут запрещать Достоевского, потому что это величайший писатель. В наших театрах и филармониях не станут запрещать Чайковского. Мы сохраним не просто добрые отношения с Россией — мы их укрепим». Он подчеркнул, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и решит с Россией вопросы энергетики.

Правом голоса обладают свыше 6,5 млн граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира. Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.

По материалам ТАСС, портала «Балканист», РИА Новости