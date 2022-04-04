Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», сообщает пресс-служба Кремля.

Документ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или ЕС, совершённые в отношении РФ, её граждан и юридических лиц».

Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Нововведение коснётся в том числе официальных делегаций и журналистов. Кроме того, приостанавливается положение, разрешавшее обладателям дипломатических паспортов ЕС въезжать на территорию России без виз.

Глава государства поручил МИД РФ направить в дипломатические представительства ЕС и вышеперечисленных стран уведомления о решении Москвы.

«Министерству иностранных дел РФ… во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, её граждан или юридических лиц недружественные действия», – также сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, т.е. сегодня.

С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Запад называет это «неспровоцированной агрессией» и массово вводит в отношении Москвы санкции. Россия не оставляет их без ответа.

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», НТВ