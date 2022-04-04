Россия приостановит упрощённую выдачу виз гражданам из недружественных стран
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», сообщает пресс-служба Кремля.
Документ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или ЕС, совершённые в отношении РФ, её граждан и юридических лиц».
Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Нововведение коснётся в том числе официальных делегаций и журналистов. Кроме того, приостанавливается положение, разрешавшее обладателям дипломатических паспортов ЕС въезжать на территорию России без виз.
Глава государства поручил МИД РФ направить в дипломатические представительства ЕС и вышеперечисленных стран уведомления о решении Москвы.
«Министерству иностранных дел РФ… во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, её граждан или юридических лиц недружественные действия», – также сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, т.е. сегодня.
С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Запад называет это «неспровоцированной агрессией» и массово вводит в отношении Москвы санкции. Россия не оставляет их без ответа.
По материалам сайта Президента РФ, «Известий», НТВ
А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее и страшнее …(например Китай готов покупать наш СПГ но с большой уценкой)….
“Каждые семь лет Запад нас учит с завидной регулярностью.
В 93-м нам популярно объяснили, что никто Россию к разделу пирога и к со-управлению планетой не пустит.
К концу века стало окончательно понятно, что любые советы и методики по развитию «демократии» в России ведут страну в пропасть.
В 2007-м нам наглядно показали, что за свои деньги мы можем сколько угодно покупать у них дворцы, строить яхты и обвешиваться элитными цацками. Но никаких производств и технологий нам не продадут ни за какие деньги.
В 2014-м стало ясно, что наши интересы никто вообще не собирается принимать всерьёз.
Наконец, в 22-м мы узнали, что наши деньги у НИХ это не наши деньги. И никакое право частной или государственной собственности их шерифа не волнует.
И даже после всего этого находится этакий коллективный Кац, предлагающий сдаться, вдруг « нас простят»?
Ну когда же мы окончательно поймём, что единственно приемлемый для Запада вариант, это чтобы Россия сдохла. А для нас единственный шанс выжить, это заставить Запад сдохнуть первым. Ну или приползти на коленях, вымаливая прощение. Третьего не дано.
Впрочем, удивляться нечему. На протяжении всей нашей истории элита была именно такой как сейчас. А к народу поворачивалась только с ножом у собственного горла.
п.с. итак начинается …кто сдохнет первым…
Со всем можно согласиться.
А ещё Бжезинский говорил:”Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша».С этим разбираться никто не хочет,даже с такой”пузатой мелочью”как Ургант и ежи с ним.