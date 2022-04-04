Главная » Политика

Россия приостановит упрощённую выдачу виз гражданам из недружественных стран

126 2
Россия приостановит упрощённую выдачу виз гражданам из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», сообщает пресс-служба Кремля.

Документ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или ЕС, совершённые в отношении РФ, её граждан и юридических лиц».

Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Нововведение коснётся в том числе официальных делегаций и журналистов. Кроме того, приостанавливается положение, разрешавшее обладателям дипломатических паспортов ЕС въезжать на территорию России без виз.

Глава государства поручил МИД РФ направить в дипломатические представительства ЕС и вышеперечисленных стран уведомления о решении Москвы.

«Министерству иностранных дел РФ… во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, её граждан или юридических лиц недружественные действия», – также сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, т.е. сегодня.

С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Запад называет это «неспровоцированной агрессией» и массово вводит в отношении Москвы санкции. Россия не оставляет их без ответа.

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossija_priostanovit_uproshhonnuju_vydachu_viz_grazhdanam_iz_nedruzhestvennyh_stran_102.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия и Турция. Последние новости 29 ноября
Новости России и Крыма. Сегодня 25 января 2015
Энергетическая война: Россия сосредотачивается - 2
Россия и Турция. Последние новости 6 декабря
Замминистра уволен, но электроэнергию из России хунта получать все же хочет
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 22745 18939
    марина час назад

      А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее и страшнее …(например Китай готов покупать наш СПГ но с большой уценкой)….
      “Каждые семь лет Запад нас учит с завидной регулярностью.

      В 93-м нам популярно объяснили, что никто Россию к разделу пирога и к со-управлению планетой не пустит.

      К концу века стало окончательно понятно, что любые советы и методики по развитию «демократии» в России ведут страну в пропасть.

      В 2007-м нам наглядно показали, что за свои деньги мы можем сколько угодно покупать у них дворцы, строить яхты и обвешиваться элитными цацками. Но никаких производств и технологий нам не продадут ни за какие деньги.

      В 2014-м стало ясно, что наши интересы никто вообще не собирается принимать всерьёз.

      Наконец, в 22-м мы узнали, что наши деньги у НИХ это не наши деньги. И никакое право частной или государственной собственности их шерифа не волнует.

      И даже после всего этого находится этакий коллективный Кац, предлагающий сдаться, вдруг « нас простят»?

      Ну когда же мы окончательно поймём, что единственно приемлемый для Запада вариант, это чтобы Россия сдохла. А для нас единственный шанс выжить, это заставить Запад сдохнуть первым. Ну или приползти на коленях, вымаливая прощение. Третьего не дано.

      Впрочем, удивляться нечему. На протяжении всей нашей истории элита была именно такой как сейчас. А к народу поворачивалась только с ножом у собственного горла.

      п.с. итак начинается …кто сдохнет первым…

      • 14504 13444
        KTмарина 14 мин. назад

          Со всем можно согласиться.
          А ещё Бжезинский говорил:”Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша».С этим разбираться никто не хочет,даже с такой”пузатой мелочью”как Ургант и ежи с ним.

          1
          1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru