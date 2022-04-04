Главная » История, Невероятное в мире, Политика

Помните про Югославию

133 0


Помните про Югославию

Когда вам рассказывают про:

-необходимость развития национализма в вашей стране — помните про Югославию;

-международное право и ООН — помните про Югославию;

-оборонительный характер НАТО — помните про Югославию;

-уязвимые меньшинства и их автономии — помните про Югославию;

-"новую Сребреницу" — помните про Югославию;

-свободный рынок, зарубежных инвесторов и отказ от своего производства — помните про Югославию;

-«Свободную Беларусь» и «Прекрасную Россию Будущего» — помните про Югославию;

А Вы помните про Югославию?

Была такая страна, народы который стравили националистической пропагандой, ослабили "рыночными" реформами, используя ложный повод для военной агрессии вопреки международному праву, затем устроив постановочное судилище.

Разделяй и властвуй + Горе побеждённым

Как вам такая "Прекрасная Югославия будущего"? Свободная от своих территорий?

https://t.me/Tcount_Muravile/1470 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7539607.html
Метки: балканы, нато, США, югославия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Последнее обращение Слободана Милошевича к славянам. Братья, помните о судьбе Югославии!
Бомбардировки Югославии — истинное лицо НАТО и Запада
22 июня, в "День нападения Германии на СССР", есть повод вспоминать и про солнечный культ наших предков, и про европейские "ценности" и про западные амбиции!
Про патриотизм
Правительство Ельцина — министры выплаты дани

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru