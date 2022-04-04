Помните про Югославию
Помните про Югославию
Когда вам рассказывают про:
-необходимость развития национализма в вашей стране — помните про Югославию;
-международное право и ООН — помните про Югославию;
-оборонительный характер НАТО — помните про Югославию;
-уязвимые меньшинства и их автономии — помните про Югославию;
-"новую Сребреницу" — помните про Югославию;
-свободный рынок, зарубежных инвесторов и отказ от своего производства — помните про Югославию;
-«Свободную Беларусь» и «Прекрасную Россию Будущего» — помните про Югославию;
А Вы помните про Югославию?
Была такая страна, народы который стравили националистической пропагандой, ослабили "рыночными" реформами, используя ложный повод для военной агрессии вопреки международному праву, затем устроив постановочное судилище.
Разделяй и властвуй + Горе побеждённым
Как вам такая "Прекрасная Югославия будущего"? Свободная от своих территорий?
https://t.me/Tcount_Muravile/1470 – цинк