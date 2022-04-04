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Как я окончил войну. Исповедь солдата.

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Это сообщение только для тех, кто способен мыслить. И чем больше людей увидят это видео, тем больше жизней будет сохранено.

Военный, приславший это письмо попросил опубликовать его, но не передавать текст как он есть, а переделать стиль написания и не упоминать имени. Его самого сейчас не достанут, а вот семья может пострадать. Потому мне пришлось переложить его повествование на свой манер, убрав из него название городов и населённых пунктов. Интимные подробности и матерные выражения.

Вот суть того, что он написал.
Доброго здравия Алексей.
Я несколько раз менял своё мнение о тебе. От нейтрального, до восторженного. Но, после появления твоих роликов о войне на Украине у меня появилась к тебе ненависть и подозрение, что ты обыкновенный проплаченный кремлёвский бот.
Передачу по письму украинского солдата воспринял как заказную агитацию. Пока сам не стол свидетелем событий, изменивших моё представление о войне и мире.
Начну немного издалека…

Продолжение смотрите и слушайте в видео.

Быть ДОБРУ!

#КакЯОкончилВойну #ИсповедьСолдата #АлексейОрлов #ВоеннаяСпецОперацияНаУкраине #ВойнаНаУкраине #ПрекратитьВойну
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9_h3TZ9fuIY
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