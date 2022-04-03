Сакральность народной культуры
Автор – Василий Бутров
Чем уникальна наша народная культура?
Что мешает её восприятию?
В основном это не мнение основанное на исследовании старинных текстов, монографий и фольклора и этнографической литературы, а мнение основанное на фильмах, исполнении песен в новой их обработке или непрофессиональном толковании того или иного документа.
А ведь каждая песня несёт в себе смысл какого-либо события, скрытого в тексте и требует правильной её расшифровки.
Бутров Василий Михайлович – руководитель и основатель клуба «Белый Камень».
Ресурс: https://vk.com/id28822874
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