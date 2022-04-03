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Поднятые флаги

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Флаги РФ поднятые в Запорожской и Херсонской областях.
С существенной задержкой, процесс в этом направлении пошел.

Сюда же можно отнести:

1. Начало полноценной работы военно-гражданских администраций.
2. Развертывание вещания росийского ТВ.
3. Протягивание в регион интернета из Крыма.
4. Переброску на освобожденные территории резервистов ДНР, а также формирований казаков.
5. Усиление борьбы с бандеровским банд-подпольем и жесткий рагон местных недомайданов.
6. Выдача пособий в рублях.

Будет интересно посмотреть, к какому сценарию все это приведет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7535952.html
Метки: война на украине, Запорожье, крым, Россия, Украина, Херсон
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16682 15136
    Руса 13 мин. назад

      Хорошая новость. Надеюсь, что российские флаги поднимут в Харькове, Николаеве, Одессе, Днепропетровске и других регионах.
      Пролитая кровь воинов РФ не должна быть напрасной в демилитаризации и денацификации Украины.

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      1
    • 18130 9106
      BlackCat три минуты назад

        Часть Украины стала жить спокойнее и увереннее в завтрашнем дне.

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