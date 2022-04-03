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О целях операции

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Еще раз, относительно целей операции.
Берем только те цели, которые официально заявлялись официальными спикерами.

1. Признание Крыма российским.
2. Признание суверенитета ДНР и ЛНР.
3. Демилитаризация.
4. Денацификация.
5. Отказ от вступления в НАТО.
6. Нейтральный статус Украины
7. Безъядерный статус Украины.
8. Отмена дискриминации русского языка и русскоязычных граждан

Если брать только эти цели (можно допустить, что существуют и другие, которые нам не называют, но пока что говорим только о тех, о которых заявили публично), то на данный момент из 8 достигнуто 3,5.

Украина уже даже в официальных заявлениях готова отказаться от вступления в НАТО, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Плюс, частично решена задача демилитаризации, по факту физического уничтожения техники, предприятий, военных объектов.

Остальные цели на текущий момент не достигнуты.
Признавать Крым и ЛДНР Украина отказывается. Денацифицироваться и отказаться от притеснения русских она конечно же не хочет.

Власти заявляют, что операция будет продолжаться до полного достижения заявленных целей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7536988.html
Метки: война на украине, Россия, Украина
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