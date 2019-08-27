Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне. Том №1
23:33. 27 августа 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Для ценителей исторической годноты.
Товарищ dragon_first_1 закончил оцифровку Первого тома классического труда "Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне". В марте уже писал об этой работе https://colonelcassad.livejournal.com/4867077.html и с тех пор уже был доведен до цифрового вида весь первый том с прилагающимися материалами. Первоначально эта работа была секретной и "Для службного пользования". Написана профессионалами из Генерального Штаба ВС СССР на основе советских и немецких документов.
Первый том думаю вызовет большой интерес, так как затрагивает наиболее проблемный для Красной Армии период – от начала войны до начала контрнаступления под Сталинградом.
Скачать первый том в цифровом виде можно здесь https://drive.google.com/file/d/1e4OuncwrwVZFEzaIv3gwxeby84y_ot7U/view без регистрации и SMS абсолютно бесплатно. На барахолке весь четырехтомник весной продавали за 12 000 рублей.
Плюс с оказией, интересная статья автора на тему того, как оценивать Курскую битву вообще и бой под Прохоровкой в частности.
Извините, но не могу не высказаться относительно возникшего хайпа по поводу статьи немецкого журналиста в Ди Вельд, предложившего снести памятник на "Танковом поле" под Прохоровкой. В целом в интеренете и в частности в ЖЖ появился целый ряд статей и постов, в обсуждении которых Ваш покорный слуга тоже поучаствовал.
Примерно так:
Каким образом определяется сторонами – участниками вооруженного противоборства, достижение такого состояния, которое ими определяется словом "победа"?
Для этого необходимо просто ответить на несколько вопросов:
1. Каковы были цели участников в войне, операции, сражении или в бою?
2. Какие критерии достижения этих целей определили для себя участники?
3. Достигнуты ли участниками цели войны, операции, сражения, боя?
4. Отвечают ли результаты, полученные в ходе достижения целей, ранее определенным критериям их достижения?
При этом, необходимо понимать, что цели участников могут быть различны, критерии их достижения тоже, но достижение целей войны в целом (с учетом выполнения критериев их достижения) всегда "перевешивают" достижения цели одной отдельно взятой операции, а те (в свою очередь) – важнее целей сражения… и т.д.
Что в данном конкретном случае имеем?
Советской стороной цели войны в целом и конкретной операции (стратегической) достигнуты.
Или есть сомнения?
В ходе операции имеем сражение, которое со стороны Красной Армии имело цель: не допустить прорыва тактической (оперативной) зоны обороны и остановить дальнейшее продвижение южной группы немцев к Курску (выход ее на оперативный простор). При этом, данная цель имела только временнЫе критерии ее достижения.
Т.е.: остановить противника предполагалось в указанные сроки БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ. Проще говоря – "любой ценой!"
Как мы прекрасно понимаем, цель сражения (поставленная перед Красной Армией) была достигнута.
Естественно – с учетом критериев ее достижения.
У немцев, однако, и цели и критерии были другие.
Причем для определения (оценки степени) достижения целей операции и сражения КРИТЕРИИ у них были очень сильно отличными от советских!
Цели они не достигли.
Ни в целом в операции, ни в обсуждаемом сражении.
И даже по своим критериям не достигли!
А вот ряд конкретных боев (не сражений даже!) они выиграли.
Возможно.
А возможно что и нет!
Потому что в оборонительном бою, целями которого, как известно, является отразить атаку противника, нанести ему максимально возможные потери и удержать обороняемый рубеж, район и т.д) одним из критериев является соотношение (уровень) потерь.
Правда, у оборонительного боя есть еще одна цель: создать условия для последующего наступления своих войск.
Достигли ее немцы под Прохоровкой?
Меня терзают смутные сомнения… (с)
Сейчас ОНИ пытаются НАМ навязать ИХ критерии (применительно к оборонительному бою) к оценке достижения НАШИХ целей в сражении и операции (например – общий уровень, или соотношение потерь).
То есть – предлагают свою оценку сражения исходя из критериев ДРУГОГО УРОВНЯ и, к тому же – принадлежащих противоположной стороне.
Это как оценивать состояние бутылки водки по критериям, предъявляемым к ансамблю балалаечников.
И цели не те, и уровень не соответствует, да и критерии разные.
Таким образом, попытка данным способом оценить сражение под Прохоровкой (исходя из немецких критериев, применяемых для оценки достижения целей не операции, а боя) – есть всего-навсего очередная попытка изнасиловать историю.
А заодно и военное искусство.
https://dragon-first-1.livejournal.com/36808.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5237240.html