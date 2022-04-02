Как в итоге торгуем газом? Путин уступил Шольцу?
Евро или рубль – как, в итоге, Россия торгует с недружественными странами ? Уступил ли Путин канцлеру Германии Шольцу? Говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
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Санкции Вашингтона уничтожают роль доллара и
могут привести к стагнации экономики США:
https://www.osnmedia.ru/ekonomika/prepodavatel-pittsburgskogo-universiteta-kovalik-sanktsii-ssha-unichtozhayut-rol-dollara/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FPrepodavatel_Pittsburgskogo_universiteta_Kovalik_sankcii_SSHA_unichtozhayut_rol_dollara–017bf009e31faccb31177b4668b48a2e
Да. Шольц победил Путина. Евро может не продавать товары и не покупать, чтобы зарабатывать российские рубли. Рубли можно купить за евро но по курсу нашего нацбанка.
А то что калий в 4,7 раза это конечно трындец продовольствию Европы в следующем году. Это через 1,5 года время пролетит незаметно.
Вот он и калий пошел о чем я говорил пол года назад, когда Белоруссию прижали до безвыходности.
Глумится так по полной,заставить Шольца с Байденом на зайчики марганцовку покупать. Даешь зайчатку!