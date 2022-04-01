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“Твоё слово, Азия!” Россия начала революцию – станет ли она мировой? Борис Марцинкевич

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Сможет ли Европа заменить газ, поставляемый из России: разбор с цифрами. Какие страны могут продолжить тенденцию отказа от долларовых расчётов. Почему именно России выпало стать могильщиком старого мира. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v_5Wun_ecMc
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