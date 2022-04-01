“Твоё слово, Азия!” Россия начала революцию – станет ли она мировой? Борис Марцинкевич
Сможет ли Европа заменить газ, поставляемый из России: разбор с цифрами. Какие страны могут продолжить тенденцию отказа от долларовых расчётов. Почему именно России выпало стать могильщиком старого мира. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
ДЕНЬ на других площадках:
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
Книга Бориса Марцинкевича https://den-magazin.ru/utm/1078
Поддержать канал ДеньТВ 4276 3801 5875 8230 (Сбер)
#ДеньТВ #Мацинкевич #газ #рубль #Европа #США #доллар