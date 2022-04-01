Введённые западными странами санкции против России могут привести к фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней. Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По её словам, радикальные ограничительные меры могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран.

«Мы уже видим это, когда некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю, – сказала она в интервью Financial Times (FT). – Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна».

Как пишет FT, Россия годами стремилась к снижению своей зависимости от доллара, и этот процесс серьёзно ускорился из-за рестрикций, которые США ввели в 2014 году как ответ на присоединение Крыма, но Москва по-прежнему хранила примерно пятую часть резервов в долларовых активах, размещённых в Германии, Франции, Великобритании и Японии.

Гопинат считает, что более широкое использование других валют в мировой торговле приведёт к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных центральных банков. «Страны, как правило, накапливают резервы в валюте, в которой они торгуют с другими странами и в которой занимают на внешнем рынке», — отметила она. По её словам, сейчас есть тенденция к тому, чтобы другие валюты начали играть большую роль.

Доля американской валюты в международных резервах упала с 70 до 60% за последние два десятилетия из-за укрепления роли других валют, отмечает Гопинат. Так, например, Пекин был ориентирован на интернационализацию юаня задолго до кризиса, но пока китайская валюта не способна заменить доллар в качестве доминирующей резервной валюты, в ней номинировано менее 3% резервов мировых банков. Чтобы это произошло, нужны «полная конвертируемость валюты, открытые рынки капитала и институты, которые могут их поддерживать», говорит Гопинат. «Это медленный процесс, который требует времени, и доминирование доллара сохранится на какое-то время», — указывает она.

Также, по её словам, конфликт России и Украины будет стимулировать внедрение цифровых валют, от криптовалют и стейблкоинов до цифровых валют центральных банков. В этой области есть правовые пробелы, которые ещё предстоит заполнять, считают в МВФ.

По материалам ТАСС, РБК