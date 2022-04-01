Оказавшись в «цивилизованной Европе», беженки из Украины рискуют оказаться в сексуальном рабстве. Как сообщает испанская газета El País, Красный крест уже предупредил полицию Каталонии, что преступные группировки пытаются вовлечь украинских беженок в сексуальную эксплуатацию. По имеющимся сообщениям, неизвестные заманивают женщин предложениями предоставить убежище, а затем отправляют их в подпольные бордели.

Представительство Красного Креста в Каталонии обнаружило, что мафия, занимающаяся торговлей людьми, теперь действует не только на пограничных пунктах, но и в Барселоне.

Поток беженцев с Украины спровоцировал всплеск активности преступных группировок, ищущих женщин для сексуальной эксплуатации, пишет La Vanguardia. Преступники работают прямо в центрах для вынужденных переселенцев и обманом завлекают женщин и детей в свои сети.

А на границах активизировались преступные организации, специально занимающиеся этим. Отчаяние, неуверенность и голод — плодородная почва для подобных группировок, завлекающих в свои сети украинских женщин, которые считаются «элитным товаром» на рынке проституции из-за своей красоты, отмечает газета. К сожалению, дети тоже рискуют попасть в мерзкие сети педофилов или оказаться вовлеченными в попрошайничество, предупреждает La Vanguardia.

Вербуют еще на Украине

Причем, преступные организации начинают вербовать будущих «сексуальных рабынь», когда они еще находятся на территории Украины. По информации газеты Levante-EMV, две женщины сообщили своему переводчику на железнодорожной станции Хоакин Соролья, что, когда они ещё были на Украине, им позвонила некая женщина. Она представилась сотрудником Красного Креста и обещала встретить их на станции и отвезти на квартиру. Гуманитарная организация сообщила о странном звонке в местную полицию, и беженок взяли под охрану.

Полицейские в форме и в штатском уже несколько недель контролируют приезд беженцев на железнодорожные станции и автовокзалы по всей Испании, чтобы идентифицировать тех, кто приблизится к женщинам и попытается воспользоваться их беспомощностью.

«Охота на украинок» началась не только в Испании, но и в других странах ЕС, куда сейчас прибывают беженцы из «незалежной» . Администрация Берлина уже предупредила их не принимать предложения о деньгах или дешевом жилье на главном железнодорожном вокзале. Там действуют банды, которые занимаются работорговлей и «крышуют» проституцию.

«Обратите внимание, что на центральном вокзале Берлина могут орудовать преступники, которые хотят извлечь выгоду из ситуации с военными беженцами», — говорится в сообщении правительства Берлина на специальном веб-сайте для мигрантов с Украины.

По свидетельству агентства Reuters, повсюду на перронах берлинского вокзала вывешены полицейские объявления на немецком, украинском и русском языках, предупреждающие женщин и молодых людей, путешествующих в одиночку, не принимать подозрительные предложения о помощи. Берлинские полицейские советуют беженцам проявлять бдительность при новых знакомствах с местными жителями, так как «теневые личности» специально ищут одиноких женщин среди беженцев, сообщает Berliner Zeitung.

Гостеприимство по-польски

Но особенно опасная ситуация для беззащитных украинок сложилась в Польше, через которую идет основной поток беженок. Как пишет английская газета Daily Mail, торговцы людьми пытаются там сразу «взять в оборот» девушек с Украины. Преступники предлагают женщинам и детям жилье и бесплатный транспорт. Хотя полиция и гуманитарные группы прилагают совместные усилия для борьбы преступлений, огромное количество людей, наводняющих границу, делает их невозможными, чтобы предотвратить охоту преступных группировок и отдельных лиц на уязвимых беженцев, отмечает Daily Mail.

Признают эту драму уже и на самой Украине. Украинки, бежавшие в Польшу, столкнулись с попытками сексуальной эксплуатации, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«В европейских странах наблюдается увеличение случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, насильственного использования людей, в частности, детей», — сказала она, приведя в пример случаи «охоты» сутенеров возле лагерей беженцев в польском Люблине. По ее словам, неизвестные люди, выдавая себя за волонтеров, заманивают украинок в автомобили. «Призываю европейские страны принять меры по недопущению нарушения Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми», — заявила она.

Однако ситуация становится все более острой. Лорен Эгнью, эксперт по политике в области торговли людьми благотворительной организации CARE, сказала MailOnline, что «конфликт на Украине «будет иметь эффект уязвимости домино по всей Европе, и беженцы подвергаются все более высокому риску эксплуатации. Несомненно, что со временем мы увидим всплеск числа беженцев, которые эксплуатируются торговцами людьми и потенциально становятся секс-работницами, вовлеченными в преступные группировки или занимающимися принудительным трудом и домашним рабством. Эти банды наживаются на уязвимости беженцев».

100 тысяч жертв секс-индустрии

Опасность в «цивилизованной» Европе грозит беженкам и со стороны местных жителей и мигрантов из стран Востока и Африки, заполонивших европейские города. Так, в Польше арестован 49-летний мужчина, который заманил 19-летнюю украинскую беженку к себе под видом предоставления ей убежища и изнасиловал ее. Как сообщило издание Bild, в немецком Дюссельдорфе два мигранта из Ирака и Нигерии сразу после прибытия прямо на улице изнасиловали 18-летнюю украинку. Причем оба мигранта тоже оказались обладателями украинских паспортов. В итальянском Милане, как пишет Giornale, две женщины-мигрантки были изнасилованы среди бела дня на центральном проспекте Буэнос-Айрес нелегалом. Из Бельгии поступают сообщения о том, что юным украинкам поступают предложения жилья в обмен на секс с хозяевами квартир.

Голландская газета NRC пообщалась в польском лагере для украинских беженцев с некоторыми девушками. Тем говорят, что они сами должны определить страну дальнейшего пребывания, но для этого им нужно найти кого-то, кто согласится принять их. Отсюда — использование объявлений в соцсетях, общение с неизвестными, среди которых могут оказаться извращенцы, риски попасть в эксплуатацию и стать жертвами торговцев людьми.

«Ситуация очень непростая, и она, видимо, будет ухудшаться», — сказала израильскому изданию «Вести» социальная активистка из Украины Мария Дмитриева. По ее сведениям, жертвами европейской секс-индустрии уже оказались около ста тысяч женщин.

Впрочем, на обнищавшей Украине выезд женщин за границу в поисках заработка стал массовым явлением еще задолго до начала боевых действий. А желанный безвиз привел к тому, что в Европу ринулся поток жаждущих приобщиться к «европейским ценностям».

Но для украинских женщин это обернулось или работой посудомойками, сиделками со стариками или официантками, или же опасностью оказаться в руках шаек сутенеров. Из официальных данных, опубликованных Международной организацией миграции, следует, что каждая 4-я проститутка Европы родом с Украины. В какой бы бордель не зашел скучающий поляк, венгр, немец или турок, он обязательно встретится с прекрасной «Наташей», носительницей языка Тараса Шевченко и Леси Украинки. Всем запомнилось обошедшее европейские СМИ фото времен киевского Майдана, на котором юная украинка держала плакат: «Я хочу в ЕС и кружевные трусики». Что она в результате и получила…

Почему они бегут

При этом большинство нынешних беженцев, вовсе не те, кто «бежит от ужасов войны», как об этом твердит западная пропаганда.

Как свидетельствует сайт Ukraina.ru, значительная часть высшего и среднего класса Украины начала передвигаться на Западную Украину ещё в декабре 2021- январе 2022 года, когда американцы впервые начали информационно раскручивать тему неизбежного «российского вторжения».

Они снимали там дома и квартиры: кто на неделю, кто на месяц, единицы — на полгода. А после 24 февраля эти люди, хотя на Западе Украины было спокойно, ринулись в Западную Европу, надеясь обустроиться именно в благополучных странах ЕС. Некоторые, окопавшись там сами, уже начинают вывозить родственников, — кто в Швецию, кто во Францию, кто в Польшу, Венгрию, Румынию…

Однако ЕС старательно блокирует возможность получения беженцами с Украины гражданства или вида на жительство в странах-членах союза. Все программы помощи в ЕС рассчитаны на полтора-два года, после чего предполагается, что украинцы территорию ЕС покинут и вернутся на родину. Понятно, картинки толп бегущих с Украины беженцев нужны Западу лишь для нагнетания русофобской истерии.





