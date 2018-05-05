5 мая будет ровно два года, как ушел из жизни мой друг, русский писатель Сергей Хелемендик. За несколько дней до его кончины мы встречались в Братиславе. Много разговаривали, строили планы.

Но вышло иначе.

Так сложилась судьба в смутное время развала Великой страны, что начав как писатель в перестроечной России, Сергей Викторович Хелемендик с 1988 года стал жить и работать в Словакии. И здесь произошла уникальная вещь – будучи иностранцем, он не только сумел начать выступать и писать на словацком языке, не только «стал своим», но и добился того, что стал очень известным общественным деятелем. Сергей Хелемендик был депутатом парламента, а также членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Его блог www.chelemendik.sk стал очень значимым медийным ресурсом в Словакии, с материалами на русском и словацком языке.

Он очень любил Россию.

В память о моем друге Сергее Хелемендике предлагаю вашему вниманию видеозапись круглого стола от февраля 2016 года в Братиславе.

В ближайшее время мы с вдовой писателя и издательством «Питер» выпустим его книгу «Мы… их».

Вот фрагмент из нее. Прежде чем вы будете читать, хочу отметить, что книга увидела свет в 2003 году…

Источник: www.chelemendik.sk

Отрывок из книги Сергея Хелемендика «Мы… их! « – глава «Прогноз для Европы»

Европа вступила в полосу потрясений, которые европейские народы могут не пережить. Вместо суперфедерации под названием Евросоюз на горизонте вырисовываются контуры развала европейской цивилизации под ударами внешних врагов – Америки, азиатских держав, Китая. Развал может наступить и в результате паломничества в либеральную Европу бедных всего мира.

За пятьдесят восемь послевоенных лет европейцы привыкли к высокому уровню жизни и чувству стабильности. Выросли поколения европейцев, знающие о войне только понаслышке, поколения пацифистов, уверенных в том, что война – это где-то там, далеко, у диких-нецивилизованных. Сказанное не касается балканских народов.

Похоже, от некоторых приятных привычек европейцам придется отказаться. Особенно от богатой и надежной жизни, которую жаждут разделить с ними миллионы обездоленных пришельцев. Пока пишутся эти слова, на несколько пришельцев из мира нищеты в Европе стало больше. Они не просто пришли из мира бедствий и войн. Они принесли бедность и войну с собой. И носят непрерывно – в час по кастрюле. При сохранении такой скорости контрабанды черно-желтых бедных в белую богатую Европу Старый Свет обречен.

Существует много убедительных расчетов на тему, как важны и полезны для стареющей Европы новые переселенцы. На этих расчетах основаны оптимистические сценарии: пришельцы постепенно европеизируются и начнут созидать на благо Старого континента.

Что ж, отчасти будет и это, но не в этом суть переселения бедных черно-желтых братьев в богатую Европу. Суть – в очередном падении очередного Рима под ударами очередных «варваров», которым сегодня уже не нужно воевать: непонятно откуда взявшиеся «преступные синдикаты» доставят их в европейский рай за деньги, которые для счастливчика собирала вся индокитайская деревня в надежде на то, что счастливчик протопчет тропинку, нагреет место и вслед за ним в Европу отправятся многочисленные братья и сестры. Надежды в основном сбываются, но насколько полезны для Европы эти новые переселенцы, покажет скорое будущее. Быть может, приток этой «дешевой рабочей силы» это просто обезболивающие инъекции умирающей Европе. Чтобы не так мучилась.

Да, в первом поколении пришельцы становятся мусорщиками и официантами, то есть послушно соглашаются делать то, от чего отказались наши упитанные европейские братья. Но во втором поколении пришельцы могут стать уже военными, полицейскими, квалифицированными рабочими. А в третьем будут предпринимателями, политиками и премьер-министрами. Но начиная уже со второго поколения пришельцы врастают в европейскую цивилизацию и разрушают ее. Потому что их цивилизационный код не становится европейским, как это случилось с миллионами русских эмигрантов после революции. Пришельцы остаются при своем коде, возможно, потому, что их код сильнее. Китайцы в Европе останутся китайцами, корейцы – корейцами, арабы – арабами. А вот европейцы окажутся скоро в меньшинстве и будут все меньше понимать, кто такие они сами на этом празднике жизни.

Чтобы убедиться, что это действительно так, достаточно спуститься в парижское метро. Нет, белых пока ещё не выбрасывают из вагонов, но затерянный в море веселых арабов и негров европеец в парижском метро чувствует себя безнадежно одиноким и чужим. Это уже их мир, парижане ездят на машинах в парижских пробках со скоростью пятьсот метров в час. А быстрое парижское метро завоевано пришельцами.

Заслуживает осуждения убийственная позиция Америки, родной, хотя и неблагодарной дочери европейской цивилизации, по отношению к своей престарелой матушке. Янки добились абсолютного доминирования в Европе. Европейские государства практически безоружны по сравнению с Америкой, зависимы от нее экономически и политически. Некоторые оккупированы американскими войсками. Казалось бы, логично для янки укреплять такую послушную и управляемую Европу, в качестве своего единственного и надежного союзника в будущей Войне за Выживание. Но логика эта янки недоступна. Янки хотят всё и сразу, поэтому предъявляют к Европе все более дерзкие требования. Или вы нас в Старой Европе будете слушаться, как дрессированные болонки, или мы вас прищучим. Подсыплем албанцев, афганцев, пакистанцев. Как уже подсыпали курдов, восточных немцев, румынских цыган. Кого захотим, того умирающей старушке и подсыплем. Потому что куда мы, янки, ни ступим, везде начинаются разруха или война, от которых все бегут. Но не в Америку, а в Европу.

Растущий экспорт черно-желтых переселенцев в Европу это дело рук янки, их просто ещё не поймали за руку. Америка трогательно заботится о том, чтобы Европа не испытывала затруднений с дешевой рабочей силой. Янки надеются, что, став наполовину черно-желтой, Европа окончательно превратится в их колонию. Янки поддержали расширение Евросоюза, хлопотали и суетились, но лишь до того момента, пока Евросоюз выглядел как стопроцентно управляемый ими проект, филиал США в Старом Свете. Но по мере того как становится ясно, что филиалом США Евросоюз не станет, янки начинают откровенно душить свою престарелую матушку-Европу. Такие это сыновья.

Первым ударом по Европе стала югославская кампания. Конечно, убивали пока только сербов, которые по мысли наших упитанных братьев не европейцы, а так, какие-то балканские русские. Но Европу при этом поимели во все дырки. Старушка стерпела, однако обиделась.

Новый план Америки – забрать себе всю арабскую нефть и иметь Европу в еще более интенсивном режиме.

Уже сейчас бензин в Европе стоит в два раза дороже, чем в Америке, при европейских зарплатах в два раза ниже, чем зарплаты в США. Но янки этого мало, пусть теперь европейцы заплатят за бензин в четыре раза больше, чем экономные янки. Пусть реальная покупательская способность обитателя Европы упадет по сравнению с янки в несколько раз. Янки заслужили эти новые жирные куски – они всех защитили и защищают.

Реакция европейцев на такую перспективу существенно отличается от недавней эйфории по поводу показательного избиения сербов с трансляцией в прямом эфире. Европа встала на дыбы. Заклятые друзья немцы и французы договорились даже до того, что, кажется, собираются послать Евросоюз в сторонку и создать что-то вроде двустороннего альянса.

В ответ на это янки стремятся снова расколоть Европу – противопоставить пусть слабые, но стратегически важные восточноевропейские страны Западной Европе. Их новый слоган – верх остроумия. Есть Европа старая, читай прогнившая, – это Германия и Франция, а есть молодая, расцветающая, прогрессивная – Румыния с Латвией. В странах бывшего Варшавского блока усиливается пропаганда в пользу американской ориентации, которая должна проявляться так, как требуют янки: дрессировщик поднял палочку – болонки встали на задние лапки. Поляка собираются посадить во главе НАТО. Тенденция налицо. Она означает, кроме военного присутствия Америки в Восточной Европе и на Балканах, конец НАТО и Евросоюза в том виде, к которому все успели привыкнуть. Очередные Соединенные Штаты Европы скукожились, не исполнив возложенной на них миссии сделать из отсталых европейцев передовых американцев.

Европейские народы, включая, кстати, и англичан, оказались ещё не готовыми предоставить янки возможность делать в Европе все, что им взбредет на ум. У Европы есть другие альтернативы, их, кстати говоря, больше, чем у янки, постоянно загоняющих самих себя в угол.

Несмотря на военную слабость, Европа экономически если не сильнее, то, во всяком случае, здоровее Америки. То есть по-прежнему производит всё и в завидном ассортименте, в отличие от янки, чье производство во всех сферах, кроме военной, переживает затяжной кризис. Впервые за последние двести лет Европа не живет под угрозой нападения со стороны России. Это новая эпоха в европейской истории, её только начинают осмысливать. Угроза со стороны России не может возникнуть в перспективе, по крайне мере, двадцати-тридцати лет – это самое светлое, что можно сказать о судьбе Старого континента. Иваны уже не будут поить своих коней ни в Сене, ни в Рейне. Напротив, иваны угощают французов, немцев и всех остальных своей нефтью и газом.

Новая тенденция европейской политики может выглядеть так: Европа будет удаляться от Америки и искать новые пути. Европа будет сближаться с Россией. Простое перечисление объективных предпосылок для такого сближения потребует новой книги. Стоит российской элите смягчить свою унизительно проамериканскую ориентацию – шаги в этом направлении происходят, – и нас с нашими европейскими братьями водой не разольешь. Потому что одни мы друг у друга остались, мало нас уже и будет еще меньше.

Неизбежен возврат к традиционным национальным ценностям великих европейских народов, англичан не исключая. Европейцам, слава Богу, есть к чему возвращаться. Это будет новый европейский, возможно, со временем паневропейский национализм, который впервые будет иметь антиамериканскую направленность. Почему? Потому что янки достали Европу своей простотой!

Насколько острым будет европейский антиамериканизм, зависит от развития начавшейся американской экспансии в исламском мире. И от тяжести последствий этой экспансии для Европы. Если получится так, что янки будут безнаказанно бомбить мусульман с воздуха, а мученики Аллаха начнут взрывать свои исламские бомбы в Лондоне и Париже, то многолетний стратегический союз Западной Европы и Америки может оказаться под угрозой разрыва.

Новое качество отношений между Европой и Россией вызовет к жизни поиски нового геополитического альянса. И хотя Россия это самостоятельная цивилизация, европейского в ней больше половины. Русская культура генетически есть в большой мере продукт французского и немецкого влияния. Всего сто-сто пятьдесят лет назад французский был языком русского дворянства, а русские цари, начиная с Екатерины Второй, были чистыми немцами по крови.

Но новый евро-российский альянс будет не очень скоро, а может и не быть. Пока же вся Европа, не только её восточная часть, начинает превращаться в густую и непрозрачную геополитическую кашу. Европа стоит лицом к лицу перед неразрешимыми проблемами. И пусть сегодня это звучит дерзко, но Европа пребывает в не намного лучшем положении, нежели в очередной раз разоренная своими правителями, но не сломленная Россия. Европа веками учила Россию всему. Похоже, пришло время вернуть Европе долг. Выживанию европейцы будут учиться у нас.