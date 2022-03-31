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Суть мужчины и женщины. Тайны есть?

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“Суть мужчины и женщины, где правда и где кривда?
Сказанное мной, ничто иное как мое личное мнение, основанное на результатах многолетней практики оздоровления и исцеления людей и на моих знаниях славянской культуры и других культур.
Мое осознание сути человека в настоящее время в основном происходит через призму работы с телом. Но мне, также открываются и другие возможности”.
Автор: Владимир Боровиков
Ведущая: Елена Андреева

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#сутьмужчины #женщина #славянскаякультура
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zRRYjetdQ4U
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